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https://arabic.sputniknews.com/20220301/كندا-تعتزم-إمداد-أوكرانيا-بأسلحة-مضادة-للدبابات-وتحظر-واردات-النفط-الروسي-1059298993.html
كندا تعتزم إمداد أوكرانيا بأسلحة مضادة للدبابات وتحظر واردات النفط الروسي
كندا تعتزم إمداد أوكرانيا بأسلحة مضادة للدبابات وتحظر واردات النفط الروسي
قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو يوم أمس الاثنين إن كندا ستزود أوكرانيا بأسلحة مضادة للدبابات وذخيرة مطورة لدعم مقاومتها "للغزو الروسي"، وإنها ستحظر واردات... 01.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-01T04:29+0000
2022-03-01T04:29+0000
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وقال ترودو لصحفيين في أوتاوا "ستواصل كندا تقديم الدعم للدفاع الأوكراني البطولي ضد الجيش الروسي... نعلن عزمنا حظر جميع واردات النفط الخام من روسيا، وهو قطاع يفيد الرئيس بوتين وأعضاء حكمه بشكل كبير"، حسب وكالة "رويترز".أرسلت كندا بالفعل أسلحة ودعما غير فتاك إلى أوكرانيا، ودعمت عددا من العقوبات، منها دعم حظر روسيا عن نظام سويفت للمدفوعات المصرفية الدولية.وقالت وزيرة الدفاع أنيتا أناند "نقدم المزيد من الدعم الفتاك لأوكرانيا، وسنرسل مئة من أنظمة السلاح المضاد للدبابات كارل جوستاف وألفي صاروخ، وسنعمل على إيصالها في أسرع وقت ممكن".تشير إحصاءات كندية إلى أن البلاد استوردت ما قيمته 289 مليون دولار كندي (228 مليون دولار) من منتجات الطاقة الروسية في 2021.وقال مصدر حكومي إن حظر النفط الروسي ينطبق فقط على النفط الخام في الوقت الحالي، لكن الحكومة تبحث بشأن منتجات المشتقات النفطية بعد ذلك.
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أخبار كندا, العالم

كندا تعتزم إمداد أوكرانيا بأسلحة مضادة للدبابات وتحظر واردات النفط الروسي

04:29 GMT 01.03.2022
© AFP 2022 / DON EMMERTعلم كندا
علم كندا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2022
© AFP 2022 / DON EMMERT
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قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو يوم أمس الاثنين إن كندا ستزود أوكرانيا بأسلحة مضادة للدبابات وذخيرة مطورة لدعم مقاومتها "للغزو الروسي"، وإنها ستحظر واردات النفط الخام من روسيا.
وقال ترودو لصحفيين في أوتاوا "ستواصل كندا تقديم الدعم للدفاع الأوكراني البطولي ضد الجيش الروسي... نعلن عزمنا حظر جميع واردات النفط الخام من روسيا، وهو قطاع يفيد الرئيس بوتين وأعضاء حكمه بشكل كبير"، حسب وكالة "رويترز".

أرسلت كندا بالفعل أسلحة ودعما غير فتاك إلى أوكرانيا، ودعمت عددا من العقوبات، منها دعم حظر روسيا عن نظام سويفت للمدفوعات المصرفية الدولية.

وقالت وزيرة الدفاع أنيتا أناند "نقدم المزيد من الدعم الفتاك لأوكرانيا، وسنرسل مئة من أنظمة السلاح المضاد للدبابات كارل جوستاف وألفي صاروخ، وسنعمل على إيصالها في أسرع وقت ممكن".

تشير إحصاءات كندية إلى أن البلاد استوردت ما قيمته 289 مليون دولار كندي (228 مليون دولار) من منتجات الطاقة الروسية في 2021.

وقال مصدر حكومي إن حظر النفط الروسي ينطبق فقط على النفط الخام في الوقت الحالي، لكن الحكومة تبحث بشأن منتجات المشتقات النفطية بعد ذلك.
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