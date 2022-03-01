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Военнослужащие ВС РФ в автомобиле колонны военной техники в Армянске - سبوتنيك عربي, 1920
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https://arabic.sputniknews.com/20220301/لافروف-يمكن-مشاهدة-كيف-يتحول-النظام-العالمي-القائم-على-قواعد-الولايات-المتحدة-1059317173.html
لافروف: يمكن مشاهدة كيف يتحول "النظام العالمي القائم على قواعد" الولايات المتحدة
لافروف: يمكن مشاهدة كيف يتحول "النظام العالمي القائم على قواعد" الولايات المتحدة
قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن مثال أوكرانيا يظهر بوضوح كيف أن "النظام العالمي القائم على قواعد الولايات المتحدة وحلفائها حول حقوق الإنسان كيف يظهر". 01.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-01T11:19+0000
2022-03-01T11:20+0000
تغطية أحداث دونباس
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وفي حديثه في اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أشار إلى أن "الوضع في العالم لا يصبح سهلا، إنه ينهار أمام أعيننا". وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن الخميس الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف
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لافروف: يمكن مشاهدة كيف يتحول "النظام العالمي القائم على قواعد" الولايات المتحدة

11:19 GMT 01.03.2022 (تم التحديث: 11:20 GMT 01.03.2022)
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصور  لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره السوري فيضل مقداد في موسكو، 21 فبراير 2022
  لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره السوري فيضل مقداد في موسكو، 21 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن مثال أوكرانيا يظهر بوضوح كيف أن "النظام العالمي القائم على قواعد الولايات المتحدة وحلفائها حول حقوق الإنسان كيف يظهر".
وفي حديثه في اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أشار إلى أن "الوضع في العالم لا يصبح سهلا، إنه ينهار أمام أعيننا".

وأضاف لافروف: "السبب الرئيسي هو أن الولايات المتحدة وحلفائها يواصلون باستخدام القوة على الآخرين، بفرض ما يسمى النظام العالمي القائم على القواعد. وكيف يظهر هذا "الأمر" فيما يتعلق بحقوق الإنسان بوضوح في مثال أوكرانيا".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن الخميس الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.
وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف
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