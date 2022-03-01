https://arabic.sputniknews.com/20220301/لجنة-الأمن-القومي-الإيرانية-تحدد-الخطوط-الحمراء-التي-لا-يمكن-تجاوزها-1059301829.html

لجنة الأمن القومي الإيرانية تحدد الخطوط الحمراء التي لا يمكن تجاوزها

لجنة الأمن القومي الإيرانية تحدد الخطوط الحمراء التي لا يمكن تجاوزها

أكدنت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية الإيرانية، أن "المصالح الاقتصادية ورفع الحظر والحفاظ على المكتسبات النووية، خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها". 01.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-01T07:09+0000

2022-03-01T07:09+0000

2022-03-01T07:09+0000

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

الاتفاق النووي الإيراني

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104385/73/1043857306_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_851a4c3fdbd9222219f33e7f0d28671c.jpg

وقال رئيس لجنة الأمن القومي وحيد جلال زاده، إن "تحديد مهلة للتوصل إلى اتفاق لا تشكل خطا أحمر"، مشيرا إلى اجتماع اللجنة البرلمانية مع وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان.وأوضح: "نجتاز منعطفا مهما في المفاوضات حاليا وينبغي اتخاذ قرار مهم"، واصفا إيضاحات وزير الخارجية التي قدمها لأعضاء اللجنة بالصادقة والبناءة والطيبة.ولفت إلى أن البرلمان والحكومة يشعران بذات الهواجس حيال أهداف المفاوضات، مؤكدا أن النواب يضطلعون بمسؤولياتهم حيال رصد المفاوضات والاستماع إلى التقارير ذات الصلة واتخاذ المواقف الضرورية عند ملاحظة أي ابتعاد محتمل عن مصالح الشعب.وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، قال في تغريدة اليوم الثلاثاء، تعليقا على المحادثات النووية، إن "الاتفاق في متناول اليد إذا حسمت أمريكا أمرها".وأضاف خطيب زاده أن "إيران مستعدة ولكنها لن تنتظر للأبد".وقالت إيران أمس الاثنين، إن جهود إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 ربما تنجح إذا اتخذت الولايات المتحدة قرارا سياسيا لتلبية مطالب طهران، وذلك مع دخول المفاوضات منذ أشهر فيما وصفها أحد الدبلوماسيين الإيرانيين بالمرحلة الحاسمة.والمخاطر كبيرة لأن فشل المحادثات المستمرة منذ عشرة أشهر من شأنه أن يحمل مخاطر اندلاع حرب جديدة في المنطقة، وفرض عقوبات صارمة إضافية على إيران من قبل الغرب.وتقول كل الأطراف المشاركة في المحادثات إنه جرى إحراز تقدم نحو إعادة الاتفاق الذي يحد من أنشطة طهران النووية مقابل تخفيف العقوبات، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة في عام 2018. غير أن طهران وواشنطن أشارتا إلى استمرار وجود بعض الخلافات الكبرى التي يتعين حلها.

https://arabic.sputniknews.com/20220228/إيران-تعلق-على-تصريحات-السعودية-بشأن-الاتفاق-النووي-وتتحدث-عن-الجزر-المتنازع-عليها-مع-الإمارات-1059275775.html

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الاتفاق النووي الإيراني