https://arabic.sputniknews.com/20220301/لوكاشينكو-الغرب-يحاول-تقويض-المفاوضات-بتصريحاته-حول-إمداد-أوكرانيا-بالأسلحة-1059320521.html
لوكاشينكو: الغرب يحاول تقويض المفاوضات بتصريحاته حول إمداد أوكرانيا بالأسلحة
لوكاشينكو: الغرب يحاول تقويض المفاوضات بتصريحاته حول إمداد أوكرانيا بالأسلحة
قال الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الثلاثاء، إن الغرب يحاول تقويض المفاوضات بين الجانبين الروسي والأوكراني بتصريحاته حول إمداد أوكرانيا بالأسلحة. 01.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-01T12:06+0000
2022-03-01T12:06+0000
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ونقلت وكالة الأنباء البيلاروسية "بيلتا"عن لوكاشينكو قوله: "لماذا يطلقون مثل هذه التصريحات؟ من أجل تقويض المفاوضات وتخفيضها. وأيضا يغضبون من بوتين بسبب أنه صرَح بإحياء قوات الردع".وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، بهدف حماية السكان، الذين ما زالوا يتعرضون للإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، على مدار الثماني سنوات الأخيرة.وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس الروسي، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة؛ مؤكدا أنه لا توجد خطط لاحتلال أوكرانيا.وبدعم القوات المسلحة الروسية، تتقدم الوحدات القتالية لجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين على الأراضي، التي سيطرت عليها القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المسلحة، في وقت سابق.وتأتي هذه التطورات بعد أيام من توقيع الرئيس الروسي، مرسومين رئاسيين بشأن اعتراف موسكو بجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين؛ مؤكدا أن القرار جاء بسبب عدم رغبة سلطات كييف بتنفيذ "اتفاقيات مينسك" للتسوية في جنوب شرق البلاد.وشدد بوتين أن الاستفزازات المسلحة من جانب كييف تجاه الجمهوريتين، وخاصة في الفترة الأخيرة، صاحبتها تهديدات غربية شديدة اللهجة، تجاه روسيا الاتحادية.
https://arabic.sputniknews.com/20220301/لوكاشينكو-يعقد-اجتماعا-موسعا-لمجلس-الأمن-في-بلاده-1059302479.html
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أخبار بيلاروسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم
لوكاشينكو: الغرب يحاول تقويض المفاوضات بتصريحاته حول إمداد أوكرانيا بالأسلحة
12:06 GMT 01.03.2022 (تم التحديث: 12:13 GMT 01.03.2022) تابعنا عبر
يتبع
قال الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الثلاثاء، إن الغرب يحاول تقويض المفاوضات بين الجانبين الروسي والأوكراني بتصريحاته حول إمداد أوكرانيا بالأسلحة.
ونقلت وكالة الأنباء البيلاروسية "بيلتا"عن لوكاشينكو قوله: "لماذا يطلقون مثل هذه التصريحات؟ من أجل تقويض المفاوضات وتخفيضها. وأيضا يغضبون من بوتين بسبب أنه صرَح بإحياء قوات الردع".
وأعرب لوكاشينكو عن أمله ألا يتطور الوضع في أوكرانيا إلى صراع عالمي، قائلا "أسأل الله ألا يتطور الوضع في أوكرانيا إلى صراع عالمي. وحتى أنه (هذا الصراع) لم يبدأ في عام 2014، حينها دخل لأول مرة مرحلة مسلحة حادة، ولكن ما الذي سبق ذلك؟".
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس
، جنوب شرقي أوكرانيا، بهدف حماية السكان، الذين ما زالوا يتعرضون للإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، على مدار الثماني سنوات الأخيرة.
وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس الروسي، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد
، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة؛ مؤكدا أنه لا توجد خطط لاحتلال أوكرانيا.
وأكدت وزارة الدفاع الروسية، أنه يتم استهداف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، فقط؛ وأن السكان المدنيين ليسوا تحت التهديد.
وبدعم القوات المسلحة الروسية، تتقدم الوحدات القتالية لجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين على الأراضي، التي سيطرت عليها القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المسلحة، في وقت سابق.
وتأتي هذه التطورات بعد أيام من توقيع الرئيس الروسي، مرسومين رئاسيين بشأن اعتراف موسكو بجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين؛ مؤكدا أن القرار جاء بسبب عدم رغبة سلطات كييف بتنفيذ "اتفاقيات مينسك" للتسوية في جنوب شرق البلاد.
وشدد بوتين أن الاستفزازات المسلحة من جانب كييف تجاه الجمهوريتين، وخاصة في الفترة الأخيرة، صاحبتها تهديدات غربية شديدة اللهجة، تجاه روسيا الاتحادية.