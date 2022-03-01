https://arabic.sputniknews.com/20220301/لوكاشينكو-المحادثة-مع-زيلينسكي-كانت-صعبة-لكننا-اتفقنا-في-النهاية-1059320386.html

لوكاشينكو: المحادثة مع زيلينسكي كانت صعبة لكننا اتفقنا في النهاية

لوكاشينكو: المحادثة مع زيلينسكي كانت صعبة لكننا اتفقنا في النهاية

قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو إن محادثته مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قبل اجتماع وفدي روسيا وأوكرانيا في منطقة غوميل كانت صعبة، لكن في... 01.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-01T12:09+0000

2022-03-01T12:09+0000

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ونقلت وكالة الأنباء البيلاروسية "بلتا" عن لوكاشينكو قوله "لقد كانت محادثة صعبة. لقد اعتبرنا معتدين. لكن في النهاية اتفقنا. وقلت له: الوفد الروسي في انتظارك في غوميل. تأتي. أنت في حالة حرب. توقف عن المعارضة، لأن كل الكلاب ستهجم عليك".وجرت المفاوضات بين وفد أوكراني ووفد روسي يرأسه مساعد الرئيس الروسي، فلاديمير ميدينسكي، في يوم 28 فبراير/شباط في بيلاروسيا. وكان مكتب الرئيس الأوكراني قد قال في وقت سابق إن الموضوع الرئيسي المطروح على طاولة المفاوضات "وقف فوري لإطلاق النار وخروج قوات من أراضي أوكرانيا".وقال زيلينسكي في كلمة وجهها عبر الفيديو إن الجولة الأولى من المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا لم تحقق نتائج "نريدها".وأشار إلى أن الطرف الأوكراني سيقرر "كيفية التحول للجولة الثانية" بعد أن يتناول نتائج الجولة الأولى بالتحليل.وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس.ونوه بوتين إلى أن روسيا لا تريد احتلال أوكرانيا.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية توجه الضربات لمنشآت ووحدات عسكرية محددة، وإن ما من شيء يهدد المدنيين.

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عمليات عسكرية, أخبار أوكرانيا, مفاوضات, روسيا