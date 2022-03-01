https://arabic.sputniknews.com/20220301/لوكاشينكو-يحلل-الوضع-في-أوكرانيا-1059313925.html

لوكاشينكو يحلل الوضع في أوكرانيا

لوكاشينكو يحلل الوضع في أوكرانيا

قدم رئيس بيلاروسيا، الكسندر لوكاشينكو، اليوم الثلاثاء، في اجتماع مع أعضاء مجلس الأمن وقيادة مجلس الوزراء تحليلاً مفصلاً للشروط المسبقة للأحداث الجارية في... 01.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-01T10:40+0000

2022-03-01T10:40+0000

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وبحسب وكالة بيلتا قال لوكاشينكو: إن تجاهل الغرب المطلق للنظام الأمني، أدى لتدهور المعاهدات والاتفاقيات الدولية والتقليل من قيمتها إلى تصعيد الوضع العسكري السياسي في منطقتنا.على الصعيد السياسيأضاف: الأكرنة السريعة للبلاد من قبل العناصر المتطرفة باستخدام أدوات الدعاية النازية على خلفية تدمير الثقافة واللغة والذاكرة التاريخية الروسية، بما في ذلك في الأراضي التي يعيش فيها الروس.وصرح الرئيس: "نرى النتيجة المأساوية لكل هذا في أوكرانيا اليوم. هل أراد غالبية الشعب الأوكراني رؤية هذا؟ - لا".في غضون ذلك ، كان من الواضح للجميع أن الشروط الأساسية للصراع لم تختف. علاوة على ذلك ، كثف الغرب مقارباته تجاه عسكرة المنطقة. لقد جر الجانب الأوكراني إلى هذه القصة بوعود غير قابلة للتحقيق بقبول بلاده في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي. وأشار الرئيس إلى أن "هناك هدف واحد فقط - استفزازنا، أولاً وقبل كل شيء روسيا. والعديد من السياسيين الأوروبيين لا يترددون في التحدث عن هذا من المنصة اليوم".في غضون ذلك، استمر مقتل المدنيين في دونباس. وأشار الرئيس: "ضع في اعتبارك أنه لم يرَ أحد في الغرب هذه الحرب. لم تكن هناك صور في الصحافة الغربية لأطفال جالسين في الطابق السفلي أثناء القصف، والعديد من ضحايا العدوان الأوكراني ضد السكان المدنيين. ألم تكن تلك الوفيات كافية للجلوس أمام الجميع في أوروبا واتخاذ قرار بشأن تدابير الثقة والأمن في المنطقة، مع مراعاة الحقائق الجديدة؟وتابع: لقد دقنا ناقوس الخطر من مختلف المنابر الدولية، وطرحنا عددًا من المبادرات الرئيسية الهادفة إلى استئناف الحوار الدولي حول قضايا الأمن الأوروبي (هلسنكي -2)، ودعمنا جميع مبادرات السلام وشاركنا فيها.كما اتجهت القيادة الروسية إلى الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بمقترحات لإطلاق حوار مفتوح حول القضايا الأمنية. تم تجاهل مقترحاته بشكل مباشر أو غير مباشر.دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرارًا وتكرارًا إلى احترام المصالح الأمنية الروسية. ذهبت هذه الدعوات أدراج الرياح.في هذه الأثناء، تم ضخ أوكرانيا بالأسلحة وتشجيعها على الانتقام في دونباس. ازدهرت المنظمات النازية المتطرفة. وفي عام 2020 ، بدأ التعزيز الاقتصادي لبيلاروسيا. وأشار الزعيم البيلاروسي إلى أن "محاولة الانقلاب جرت وفقًا للسيناريو الأوكراني بمشاركة نشطة من القوميين الأوكرانيين ومراكز الحرب الإلكترونية الموجودة في أوكرانيا".في 2020-2021 وحده، حدد حرس الحدود البيلاروسي والخدمات الأوكرانية أربعة مخابئ للأسلحة والذخيرة على الحدود البيلاروسية الأوكرانية. قنابل يدوية مضادة للدبابات، عبوات ناسفة، متفجرات بكميات ضخمة، خراطيش.وقال لوكاشينكو: أسأل الله، أن لا يتطور الوضع في أوكرانيا إلى صراع عالمي.في الاقتصاديقول لوكاشينكو: تم فرض حظر على استيراد الكهرباء البيلاروسية، وتدابير تقييدية على توريد بعض سلعنا، وفرض عقوبات مستهدفة على بعض كيانات الأعمال المحلية العاملة في مجال تكرير النفط وتوريد أسمدة البوتاس.وأشار الرئيس إلى أنه "في المجمل، تشير كل هذه الحقائق بوضوح إلى استعداد الغرب المحتمل للعدوان على روسيا وبيلاروسيا".وصرح الزعيم البيلاروسي قائلاً: "لم تترك لروسيا أي خيار".

https://arabic.sputniknews.com/20220301/لوكاشينكو-المحادثات-الروسية-الأوكرانية-في-بيلاروسيا-تلهم-الثقة-في-أن-الأعمال-القتالية-قد-تتوقف-1059313365.html

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