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لوكاشينكو يعقد اجتماعا موسعا لمجلس الأمن في بلاده
لوكاشينكو يعقد اجتماعا موسعا لمجلس الأمن في بلاده
يعقد الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اجتماعا موسعا لمجلس الأمن لمناقشة الوضع. 01.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-01T07:15+0000
2022-03-01T07:16+0000
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أخبار بيلاروسيا اليوم
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وبحسب ما نقل موقع "بول بيرفوفا" على "تلغرام" نقلا عن مصدر في الخدمة الصحفية لرئيس الدولة، اليوم الثلاثاء، فإنه تم توجيه الدعوة لـ50 شخصية لحضور الاجتماع، بالإضافة لأعضاء مجلس الأمن في البلاد.وأضاف أنه بعد اللقاء سيكون هناك اجتماع آخر بشكل أضيق، سيتم من خلاله مناقشة الوضع الاقتصادي.هذا وأعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، في وقت سابق، أن الدولة الوحيدة التي تستفيد من الوضع في أوكرانيا هي الولايات المتحدة الأمريكية.وأضاف قائلا: "من الواضح أن الصين وروسيا هما المنافسان الرئيسيان لأمريكا هذه هي المشكلة التي تحاول واشنطن حلها لأنها لا تريد المنافسة".وأعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، عن أهمية الاستفتاء العام على الدستور، مشيرا إلى أنه قد يساهم بإعادة الجمهورية وبناء النظام الاجتماعي والاقتصادي فيها.
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أخبار بيلاروسيا اليوم

لوكاشينكو يعقد اجتماعا موسعا لمجلس الأمن في بلاده

07:15 GMT 01.03.2022 (تم التحديث: 07:16 GMT 01.03.2022)
© Sputnik . Press ٍService of the President of the Republic of Belarus / الذهاب إلى بنك الصور مقابلة مع رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، 9 سبتمبر 2020
 مقابلة مع رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، 9 سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2022
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يعقد الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اجتماعا موسعا لمجلس الأمن لمناقشة الوضع.
وبحسب ما نقل موقع "بول بيرفوفا" على "تلغرام" نقلا عن مصدر في الخدمة الصحفية لرئيس الدولة، اليوم الثلاثاء، فإنه تم توجيه الدعوة لـ50 شخصية لحضور الاجتماع، بالإضافة لأعضاء مجلس الأمن في البلاد.
وأضاف أنه بعد اللقاء سيكون هناك اجتماع آخر بشكل أضيق، سيتم من خلاله مناقشة الوضع الاقتصادي.
هذا وأعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، في وقت سابق، أن الدولة الوحيدة التي تستفيد من الوضع في أوكرانيا هي الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال لوكاشينكو للصحفيين: "أمريكا هي المستفيد الوحيد مما يحدث الآن ويجب وضع حد لسياسات أوروبا في المنطقة".

وأضاف قائلا: "من الواضح أن الصين وروسيا هما المنافسان الرئيسيان لأمريكا هذه هي المشكلة التي تحاول واشنطن حلها لأنها لا تريد المنافسة".
وأعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، عن أهمية الاستفتاء العام على الدستور، مشيرا إلى أنه قد يساهم بإعادة الجمهورية وبناء النظام الاجتماعي والاقتصادي فيها.
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