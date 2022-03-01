https://arabic.sputniknews.com/20220301/مؤشرات-بارتفاع-التضخم-في-ألمانيا-بسبب-العقوبات-المفروضة-على-روسيا-1059308611.html

مؤشرات بارتفاع التضخم في ألمانيا بسبب العقوبات المفروضة على روسيا

مؤشرات بارتفاع التضخم في ألمانيا بسبب العقوبات المفروضة على روسيا

رجحت توقعات محللين اقتصاديين أن يرتفع معدل التضخم في ألمانيا مرة أخرى، تأثرا بارتفاع أسعار الطاقة بسبب العقوبات المفروضة على روسيا. 01.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-01T09:23+0000

2022-03-01T09:23+0000

2022-03-01T09:23+0000

العقوبات الأمريكية ضد روسيا

أخبار ألمانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102547/32/1025473215_0:182:3500:2151_1920x0_80_0_0_102ddf44cae802d2a5a19f576d3d2b77.jpg

وحسب رويترز فإن بيانات الأسعار الأولى الصادرة اليوم الثلاثاء، عن مكاتب الإحصاء الحكومية من الولايات الفيدرالية تؤكد أن التضخم قد ارتفعت معدلاته، فعلى سبيل المثال، ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 5.3%في شمال الراين- وستفاليا وبافاريا، وإلى 4.7% في بادن فورتمبيرغ.وبينما يعتزم المكتب الفيدرالي للإحصاء نشر الأرقام الخاصة بألمانيا ككل في فترة لاحقة من اليوم، فقد توقع خبراء اقتصاديون زيادة بنسبة 5.1%.وتسبب الطاقة باهظة الثمن على وجه الخصوص ضغوطًا على الأسعار، ففي "إن آر دبليو"، كلف زيت التدفئة ما يقرب من 38% أكثر من العام الماضي، وارتفع وقود السيارات بنسبة 24% تقريبًا، وفي بافاريا، كان التزود بالوقود أغلى بنحو 27%، وفي بادن فورتمبيرغ، كان معدل التضخم 3.7% فقط إذا استبعدت زيت التدفئة ووقود السيارات.من جهته يعتبر المعهد الاقتصادي الألماني أن التضخم في ألمانيا قد يصل إلى 6.1% محتمل في عام 2022 إذا أدى التصعيد في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار الغاز.

https://arabic.sputniknews.com/20210910/ارتفاع-معدل-التضخم-في-ألمانيا-إلى-أعلى-مستوى-له-منذ-28-عاما-1050102864.html

أخبار ألمانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العقوبات الأمريكية ضد روسيا, أخبار ألمانيا