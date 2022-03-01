https://arabic.sputniknews.com/20220301/مؤشرات-بارتفاع-التضخم-في-ألمانيا-بسبب-العقوبات-المفروضة-على-روسيا-1059308611.html
مؤشرات بارتفاع التضخم في ألمانيا بسبب العقوبات المفروضة على روسيا
مؤشرات بارتفاع التضخم في ألمانيا بسبب العقوبات المفروضة على روسيا
رجحت توقعات محللين اقتصاديين أن يرتفع معدل التضخم في ألمانيا مرة أخرى، تأثرا بارتفاع أسعار الطاقة بسبب العقوبات المفروضة على روسيا. 01.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-01T09:23+0000
2022-03-01T09:23+0000
2022-03-01T09:23+0000
العقوبات الأمريكية ضد روسيا
أخبار ألمانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102547/32/1025473215_0:182:3500:2151_1920x0_80_0_0_102ddf44cae802d2a5a19f576d3d2b77.jpg
وحسب رويترز فإن بيانات الأسعار الأولى الصادرة اليوم الثلاثاء، عن مكاتب الإحصاء الحكومية من الولايات الفيدرالية تؤكد أن التضخم قد ارتفعت معدلاته، فعلى سبيل المثال، ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 5.3%في شمال الراين- وستفاليا وبافاريا، وإلى 4.7% في بادن فورتمبيرغ.وبينما يعتزم المكتب الفيدرالي للإحصاء نشر الأرقام الخاصة بألمانيا ككل في فترة لاحقة من اليوم، فقد توقع خبراء اقتصاديون زيادة بنسبة 5.1%.وتسبب الطاقة باهظة الثمن على وجه الخصوص ضغوطًا على الأسعار، ففي "إن آر دبليو"، كلف زيت التدفئة ما يقرب من 38% أكثر من العام الماضي، وارتفع وقود السيارات بنسبة 24% تقريبًا، وفي بافاريا، كان التزود بالوقود أغلى بنحو 27%، وفي بادن فورتمبيرغ، كان معدل التضخم 3.7% فقط إذا استبعدت زيت التدفئة ووقود السيارات.من جهته يعتبر المعهد الاقتصادي الألماني أن التضخم في ألمانيا قد يصل إلى 6.1% محتمل في عام 2022 إذا أدى التصعيد في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار الغاز.
https://arabic.sputniknews.com/20210910/ارتفاع-معدل-التضخم-في-ألمانيا-إلى-أعلى-مستوى-له-منذ-28-عاما-1050102864.html
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102547/32/1025473215_194:0:3306:2334_1920x0_80_0_0_544c797fbf7a063888afcfa9948d8822.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العقوبات الأمريكية ضد روسيا, أخبار ألمانيا
مؤشرات بارتفاع التضخم في ألمانيا بسبب العقوبات المفروضة على روسيا
تابعنا عبر
رجحت توقعات محللين اقتصاديين أن يرتفع معدل التضخم في ألمانيا مرة أخرى، تأثرا بارتفاع أسعار الطاقة بسبب العقوبات المفروضة على روسيا.
وحسب رويترز فإن بيانات الأسعار الأولى الصادرة اليوم الثلاثاء، عن مكاتب الإحصاء الحكومية من الولايات الفيدرالية تؤكد أن التضخم
قد ارتفعت معدلاته، فعلى سبيل المثال، ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 5.3%في شمال الراين- وستفاليا وبافاريا، وإلى 4.7% في بادن فورتمبيرغ.
10 سبتمبر 2021, 07:53 GMT
وبينما يعتزم المكتب الفيدرالي للإحصاء نشر الأرقام الخاصة بألمانيا ككل في فترة لاحقة من اليوم، فقد توقع خبراء اقتصاديون زيادة بنسبة 5.1%.
في يناير، انخفض معدل التضخم إلى 4.9% بعد أن بلغ 5.3% أعلى مستوى في ما يقرب من 30 عامًا في ديسمبر.
وتسبب الطاقة باهظة الثمن على وجه الخصوص ضغوطًا على الأسعار، ففي "إن آر دبليو"، كلف زيت التدفئة ما يقرب من 38% أكثر من العام الماضي، وارتفع وقود السيارات بنسبة 24% تقريبًا، وفي بافاريا، كان التزود بالوقود أغلى بنحو 27%، وفي بادن فورتمبيرغ، كان معدل التضخم 3.7% فقط إذا استبعدت زيت التدفئة ووقود السيارات.
يلقي الخبراء حاليًا توقعاتهم الخاصة بالتضخم في البحر بسبب العمليات العسكرية في أوكرانيا، نظرًا لأن روسيا مورد رئيسي للطاقة، فقد تؤدي عقوبات الغرب وإجراءاته المضادة إلى ارتفاع أسعار الطاقة.
من جهته يعتبر المعهد الاقتصادي الألماني أن التضخم في ألمانيا قد يصل إلى 6.1% محتمل في عام 2022 إذا أدى التصعيد في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار الغاز.