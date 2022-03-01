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مؤشرات بارتفاع التضخم في ألمانيا بسبب العقوبات المفروضة على روسيا
مؤشرات بارتفاع التضخم في ألمانيا بسبب العقوبات المفروضة على روسيا
رجحت توقعات محللين اقتصاديين أن يرتفع معدل التضخم في ألمانيا مرة أخرى، تأثرا بارتفاع أسعار الطاقة بسبب العقوبات المفروضة على روسيا. 01.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-01T09:23+0000
2022-03-01T09:23+0000
العقوبات الأمريكية ضد روسيا
أخبار ألمانيا
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وحسب رويترز فإن بيانات الأسعار الأولى الصادرة اليوم الثلاثاء، عن مكاتب الإحصاء الحكومية من الولايات الفيدرالية تؤكد أن التضخم قد ارتفعت معدلاته، فعلى سبيل المثال، ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 5.3%في شمال الراين- وستفاليا وبافاريا، وإلى 4.7% في بادن فورتمبيرغ.وبينما يعتزم المكتب الفيدرالي للإحصاء نشر الأرقام الخاصة بألمانيا ككل في فترة لاحقة من اليوم، فقد توقع خبراء اقتصاديون زيادة بنسبة 5.1%.وتسبب الطاقة باهظة الثمن على وجه الخصوص ضغوطًا على الأسعار، ففي "إن آر دبليو"، كلف زيت التدفئة ما يقرب من 38% أكثر من العام الماضي، وارتفع وقود السيارات بنسبة 24% تقريبًا، وفي بافاريا، كان التزود بالوقود أغلى بنحو 27%، وفي بادن فورتمبيرغ، كان معدل التضخم 3.7% فقط إذا استبعدت زيت التدفئة ووقود السيارات.من جهته يعتبر المعهد الاقتصادي الألماني أن التضخم في ألمانيا قد يصل إلى 6.1% محتمل في عام 2022 إذا أدى التصعيد في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار الغاز.
https://arabic.sputniknews.com/20210910/ارتفاع-معدل-التضخم-في-ألمانيا-إلى-أعلى-مستوى-له-منذ-28-عاما-1050102864.html
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العقوبات الأمريكية ضد روسيا, أخبار ألمانيا

مؤشرات بارتفاع التضخم في ألمانيا بسبب العقوبات المفروضة على روسيا

09:23 GMT 01.03.2022
© REUTERS / BRENDAN MCDERMIDمؤشر داو جونز
مؤشر داو جونز - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2022
© REUTERS / BRENDAN MCDERMID
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رجحت توقعات محللين اقتصاديين أن يرتفع معدل التضخم في ألمانيا مرة أخرى، تأثرا بارتفاع أسعار الطاقة بسبب العقوبات المفروضة على روسيا.
وحسب رويترز فإن بيانات الأسعار الأولى الصادرة اليوم الثلاثاء، عن مكاتب الإحصاء الحكومية من الولايات الفيدرالية تؤكد أن التضخم قد ارتفعت معدلاته، فعلى سبيل المثال، ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 5.3%في شمال الراين- وستفاليا وبافاريا، وإلى 4.7% في بادن فورتمبيرغ.
المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2021
ارتفاع معدل التضخم في ألمانيا إلى أعلى مستوى له منذ 28 عاما
10 سبتمبر 2021, 07:53 GMT
وبينما يعتزم المكتب الفيدرالي للإحصاء نشر الأرقام الخاصة بألمانيا ككل في فترة لاحقة من اليوم، فقد توقع خبراء اقتصاديون زيادة بنسبة 5.1%.

في يناير، انخفض معدل التضخم إلى 4.9% بعد أن بلغ 5.3% أعلى مستوى في ما يقرب من 30 عامًا في ديسمبر.

وتسبب الطاقة باهظة الثمن على وجه الخصوص ضغوطًا على الأسعار، ففي "إن آر دبليو"، كلف زيت التدفئة ما يقرب من 38% أكثر من العام الماضي، وارتفع وقود السيارات بنسبة 24% تقريبًا، وفي بافاريا، كان التزود بالوقود أغلى بنحو 27%، وفي بادن فورتمبيرغ، كان معدل التضخم 3.7% فقط إذا استبعدت زيت التدفئة ووقود السيارات.

يلقي الخبراء حاليًا توقعاتهم الخاصة بالتضخم في البحر بسبب العمليات العسكرية في أوكرانيا، نظرًا لأن روسيا مورد رئيسي للطاقة، فقد تؤدي عقوبات الغرب وإجراءاته المضادة إلى ارتفاع أسعار الطاقة.

من جهته يعتبر المعهد الاقتصادي الألماني أن التضخم في ألمانيا قد يصل إلى 6.1% محتمل في عام 2022 إذا أدى التصعيد في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار الغاز.
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