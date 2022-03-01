https://arabic.sputniknews.com/20220301/مجلس-الأمن-يجدد-نظام-العقوبات-على-اليمن-ويصف-أنصار-الله-بالحركة-الإرهابية-1059325239.html
مجلس الأمن يجدد نظام العقوبات على اليمن ويصف "أنصار الله" بالحركة الإرهابية
مجلس الأمن يجدد نظام العقوبات على اليمن ويصف "أنصار الله" بالحركة الإرهابية
تناقش الحلقة اعتماد مجلس الأمن قرارا يقضي بتجديد نظام العقوبات على اليمن، ووصف حركة أنصار الله كـ "جماعة إرهابية"، وإدراجها ككيان على قائمة عقوبات اليمن في ظل... 01.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-01T13:13+0000
2022-03-01T13:13+0000
2022-03-01T13:13+0000
راديو
بانوراما
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مجلس الأمن يجدد نظام العقوبات على اليمن ويصف "أنصار الله" بالحركة الإرهابية
مجلس الأمن يجدد نظام العقوبات على اليمن ويصف "أنصار الله" بالحركة الإرهابية
وبينما اعتبر مستشار الرئيس الإماراتي للشؤون الدبلوماسية، أنور قرقاش، أن "هذا القرار سيضغط على الحوثيين لوقف الهجمات الإرهابية والدخول في مفاوضات"، قلل عضو المجلس السياسي للحركة، محمد على الحوثي، من تأثير القرار، وأكد أن "سبب استمرار الحرب هو صفقات السلاح للسعودية والإمارات وارتكاب جرائم الحرب، والإرهاب، والحصار- حسب تعبيره.ورأى الكاتب والمحلل السياسي، أحمد المؤيد، في حديث لـ "بانوراما"إعداد وتقديم: فهيم الصوراني ...التفاصيل في الملف الصوتي...
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فهيم الصوراني
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
راديو, بانوراما, аудио
مجلس الأمن يجدد نظام العقوبات على اليمن ويصف "أنصار الله" بالحركة الإرهابية
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تناقش الحلقة اعتماد مجلس الأمن قرارا يقضي بتجديد نظام العقوبات على اليمن، ووصف حركة أنصار الله كـ "جماعة إرهابية"، وإدراجها ككيان على قائمة عقوبات اليمن في ظل حظر السلاح.
وبينما اعتبر مستشار الرئيس الإماراتي للشؤون الدبلوماسية، أنور قرقاش، أن "هذا القرار سيضغط على الحوثيين لوقف الهجمات الإرهابية والدخول في مفاوضات"، قلل عضو المجلس السياسي للحركة، محمد على الحوثي، من تأثير القرار، وأكد أن "سبب استمرار الحرب هو صفقات السلاح للسعودية والإمارات وارتكاب جرائم الحرب، والإرهاب، والحصار- حسب تعبيره.
ورأى الكاتب والمحلل السياسي، أحمد المؤيد، في حديث لـ "بانوراما
"
أن "قرار حظر السلاح موجود منذ العام 2015، وبالتالي فهو لا يحمل أي جديد، لا على حكومة صنعاء، ولا على حركة أنصار الله".
إعداد وتقديم: فهيم الصوراني ...
التفاصيل في الملف الصوتي...