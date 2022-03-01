https://arabic.sputniknews.com/20220301/مجلس-الأمن-يرحب-بتعاون-الكويت-والعراق-بشأن-رفات-الحرب-1059313647.html
مجلس الأمن يرحب بتعاون الكويت والعراق بشأن رفات الحرب
مجلس الأمن يرحب بتعاون الكويت والعراق بشأن رفات الحرب
رحب مجلس الأمن الدولي، بالتعاون الذي يجري بين العراق والكويت للبحث عن المفقودين. 01.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-01T10:29+0000
2022-03-01T10:29+0000
2022-03-01T10:29+0000
أخبار العراق اليوم
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وحسب وكالة الأنباء الكويتية، فقد أكد أعضاء مجلس الأمن في بيان لهم، بتحديد هوية الرفات البشري الذي انتشل من السماوة في العراق ونقل إلى الكويت بين عامي 2019، و2020. وأشار البيان إلى تحديد هوية 59 مجموعة من رفات الكويتين وأعضاء دولة أخرى. وحسب البيان نقلت الكويت إلى العراق مجموعات من الرفات لم يتم مطابقتها مع بيانات المفقودين لديها. وأكد أعضاء مجلس الأمن تقديرهم لحكومة العراق، التي بذلت ما في وسعها لكي تفي بجميع الالتزامات المتبقية لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.وكان الجيش العراقي قد شن هجوما على الكويت في 2 أغسطس/آب 1990، واستغرقت العملية العسكرية يومين وانتهت باستيلاء القوات العراقية على كامل الأراضي الكويتية في 4 أغسطس، ثم أعلنت الحكومة العراقية يوم 9 أغسطس 1990، ضم الكويت للعراق.واستمر الاحتلال العراقي للكويت فترة 7 أشهر، وانتهى بتحرير الكويت في 26 فبراير/شباط 1991 بعد حرب الخليج الثانية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم
مجلس الأمن يرحب بتعاون الكويت والعراق بشأن رفات الحرب
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رحب مجلس الأمن الدولي، بالتعاون الذي يجري بين العراق والكويت للبحث عن المفقودين.
وحسب وكالة الأنباء الكويتية
، فقد أكد أعضاء مجلس الأمن في بيان لهم، بتحديد هوية الرفات البشري الذي انتشل من السماوة في العراق ونقل إلى الكويت بين عامي 2019، و2020.
وأشار البيان إلى تحديد هوية 59 مجموعة من رفات الكويتين وأعضاء دولة أخرى. وحسب البيان نقلت الكويت إلى العراق مجموعات من الرفات لم يتم مطابقتها مع بيانات المفقودين لديها.
وأكد أعضاء مجلس الأمن تقديرهم لحكومة العراق، التي بذلت ما في وسعها لكي تفي بجميع الالتزامات المتبقية لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وكان الجيش العراقي قد شن هجوما على الكويت
في 2 أغسطس/آب 1990، واستغرقت العملية العسكرية يومين وانتهت باستيلاء القوات العراقية على كامل الأراضي الكويتية في 4 أغسطس، ثم أعلنت الحكومة العراقية يوم 9 أغسطس 1990، ضم الكويت للعراق.
واستمر الاحتلال العراقي للكويت فترة 7 أشهر، وانتهى بتحرير الكويت في 26 فبراير/شباط 1991 بعد حرب الخليج الثانية.