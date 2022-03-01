https://arabic.sputniknews.com/20220301/مركز-إحصاء-خليجي-يكشف-الدولة-العربية-الأولى-في-نسبة-الشفاء-من-كورونا-1059335103.html
مركز إحصاء خليجي يكشف الدولة العربية الأولى في نسبة الشفاء من كورونا
مركز إحصاء خليجي يكشف الدولة العربية الأولى في نسبة الشفاء من كورونا
كشف مركز الإحصاء الخليجي، اليوم الثلاثاء، عن عدد لقاحات كورونا المعطاة في دول مجلس التعاون الخليجي ونسب الشفاء من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في دول... 01.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-01T16:08+0000
2022-03-01T16:08+0000
2022-03-01T16:08+0000
العالم العربي
السعودية
قطر
فيروس كورونا
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ونشر المركز تغريدة في "تويتر"، صباح اليوم الثلاثاء، أكد من خلالها أن عدد لقاحات كورونا المعطاة في دول مجلس التعاون، حتى أمس الاثنين، قد تجاوزت 109.292 مليون جرعة، وأن نسبة التعافي من الفيروس في السعودية بلغت 97.1 %، وأن المملكة في تصاعد بشأن حالة التعافي.وذكر المركز أن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في دول الخليج بلغ 3499003 إصابة، وإجمالي حالات التعافي بلغ 3375330 حالات، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 20205 حالة.وبلغت نسبة الشفاء من فيروس كورونا في سلطنة عمان 96.5 %، وهي في تصاعد عن الأيام الأخيرة، والإمارات 94.8%، والكويت 98.1 %، والبحرين بنسبة 94.7 %، إلا أن قطر قد سجلت أعلى نسبة شفاء أو تعافي من فيروس كورونا، حيث سجلت 98.9 %، وهي نسب تسجل تصاعدا كبيرا أيضا.
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العالم العربي, السعودية, قطر, فيروس كورونا
مركز إحصاء خليجي يكشف الدولة العربية الأولى في نسبة الشفاء من كورونا
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كشف مركز الإحصاء الخليجي، اليوم الثلاثاء، عن عدد لقاحات كورونا المعطاة في دول مجلس التعاون الخليجي ونسب الشفاء من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في دول المجلس.
ونشر المركز تغريدة في
"تويتر"، صباح اليوم الثلاثاء، أكد من خلالها أن عدد لقاحات كورونا المعطاة في دول مجلس التعاون، حتى أمس الاثنين، قد تجاوزت 109.292 مليون جرعة، وأن نسبة التعافي من الفيروس في السعودية بلغت 97.1 %، وأن المملكة في تصاعد بشأن حالة التعافي.
وذكر المركز أن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في دول الخليج بلغ 3499003 إصابة، وإجمالي حالات التعافي بلغ 3375330 حالات، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 20205 حالة.
وبلغت نسبة الشفاء من فيروس كورونا
في سلطنة عمان 96.5 %، وهي في تصاعد عن الأيام الأخيرة، والإمارات 94.8%، والكويت 98.1 %، والبحرين بنسبة 94.7 %، إلا أن قطر قد سجلت أعلى نسبة شفاء أو تعافي من فيروس كورونا، حيث سجلت 98.9 %، وهي نسب تسجل تصاعدا كبيرا أيضا.