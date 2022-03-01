عربي
لافروف: روسيا لا تقبل بوجود أسلحة نووية أمريكية في أوروبا وحان موعد عودتها إلى الوطن
https://arabic.sputniknews.com/20220301/مسؤول-أمني-إسرائيلي-رفيع-يتوجه-إلى-الإمارات-في-زيارة-غير-معلنة-هدفها-إيران-1059311373.html
مسؤول أمني إسرائيلي رفيع يتوجه إلى الإمارات في زيارة غير معلنة هدفها "إيران"
مسؤول أمني إسرائيلي رفيع يتوجه إلى الإمارات في زيارة غير معلنة هدفها "إيران"
قالت هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، إن مستشار الأمن القومي إيال حولاتا، زار الإمارات الأسبوع الماضي والتقى نظيره طحنون بن زايد، على خلفية التقدم في محادثات... 01.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-01T10:03+0000
2022-03-01T10:03+0000
العالم
أخبار إيران
أخبار إسرائيل اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/06/1053615007_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_52f7aba2786b32a1a9ad1ac83b8beba7.jpg
وكانت إيران أعلنت أمس الاثنين، أن إحياء الاتفاق النووي معها أصبح في متناول اليد، إذا اتخذت القوى العظمى في الغرب القرار السياسي المطلوب.وأكدت هيئة البث الإسرائيلية أن اسرائيل تعارض الاتفاق المتبلور في فيينا وتعتبره سيئا وغير قادر على منع إيران من الوصول إلى عتبة إنتاج السلاح النووي.وكان طحنون بن زايد أجرى زيارة إلى طهران نهاية العام الماضي، التقى خلالها عددا من المسؤولين على رأسهم رئيس البلاد إبراهيم رئيسي.وكانت زيارة طحنون هي الأولى من نوعها لمسؤول إماراتي رفيع المستوى إلى طهران منذ أن ساءت العلاقات بين البلدين عام 2016.وكانت قناة عبرية كشفت النقاب عن خطة سرية أعدها نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، لمواجهة تداعيات الاتفاق النووي مع إيران.وذكرت القناة العبرية الـ 12، أن بينيت أطلق حملة سرية واسعة لمواجهة تداعيات الاتفاق النووي المحتمل توقيعه بين القوى الكبرى وإيران، والذي تجري مفاوضاته في العاصمة النمساوية، فيينا، حاليا، وهي الخطة التي يقودها جهاز الاستخبارات الخارجية "الموساد" ضد إيران.وأفادت القناة بأن بينيت قد خصص ميزانية للجيش والموساد تقضي بخطة محكمة، مفادها إضعاف إيران ومعها "حماس" و"حزب الله"، ومحاولة تنفيذ عمليات في منطقة الشرق الأوسط خاصة سوريا، تفجيرات غامضة في منشآت نووية وحرب إلكترونية.وأشارت القناة العبرية إلى أنه بمجرد التوقيع على الاتفاق النووي مع إيران، فإن إسرائيل لن تتمكن من فعل شيء، حيث من المتوقع أن يحد هذا الاتفاق من قدرة إسرائيل على العمل في المنطقة، خاصة عدم مهاجمتها للمنشآت النووية أو منشآت التخصيب النووي الإيرانية.ولفتت القناة إلى أنه بإمكان إسرائيل، في حال التوقيع على هذا الاتفاق، القيام بعمليات سرية ضد المنشآت النووية حول العاصمة الإيرانية، طهران، ومهاجمة مواقع عسكرية عبر هجمات "السايبر"، إضافة إلى القيام بحملة اغتيالات تستهدف العلماء النوويين الإيرانيين.
https://arabic.sputniknews.com/20220222/قناة-عبرية-تكشف-خطة-إسرائيل-السرية-لمواجهة-إيران-حال-التوقيع-على-الاتفاق-النووي-1059011407.html
https://arabic.sputniknews.com/20220222/مسؤول-إسرائيلي-التوصل-لاتفاق-مع-إيران-أفضل-من-واقع-بدونه-1059002929.html
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/06/1053615007_17:0:925:681_1920x0_80_0_0_64fb5c79e5991baecb7bdc46b69f9ceb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم

مسؤول أمني إسرائيلي رفيع يتوجه إلى الإمارات في زيارة غير معلنة هدفها "إيران"

10:03 GMT 01.03.2022
© AFP 2022 / ATTA KENAREمستشار الأمن القومي الإماراتي طحنون بن زايد
مستشار الأمن القومي الإماراتي طحنون بن زايد - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2022
© AFP 2022 / ATTA KENARE
تابعنا عبرGoogle news
قالت هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، إن مستشار الأمن القومي إيال حولاتا، زار الإمارات الأسبوع الماضي والتقى نظيره طحنون بن زايد، على خلفية التقدم في محادثات فيينا النووية.
وكانت إيران أعلنت أمس الاثنين، أن إحياء الاتفاق النووي معها أصبح في متناول اليد، إذا اتخذت القوى العظمى في الغرب القرار السياسي المطلوب.
وأكدت هيئة البث الإسرائيلية أن اسرائيل تعارض الاتفاق المتبلور في فيينا وتعتبره سيئا وغير قادر على منع إيران من الوصول إلى عتبة إنتاج السلاح النووي.
طائرة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2022
قناة عبرية تكشف خطة إسرائيل السرية لمواجهة إيران حال التوقيع على الاتفاق النووي
22 فبراير, 16:55 GMT
وكان طحنون بن زايد أجرى زيارة إلى طهران نهاية العام الماضي، التقى خلالها عددا من المسؤولين على رأسهم رئيس البلاد إبراهيم رئيسي.
وكانت زيارة طحنون هي الأولى من نوعها لمسؤول إماراتي رفيع المستوى إلى طهران منذ أن ساءت العلاقات بين البلدين عام 2016.
وكانت قناة عبرية كشفت النقاب عن خطة سرية أعدها نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، لمواجهة تداعيات الاتفاق النووي مع إيران.
وذكرت القناة العبرية الـ 12، أن بينيت أطلق حملة سرية واسعة لمواجهة تداعيات الاتفاق النووي المحتمل توقيعه بين القوى الكبرى وإيران، والذي تجري مفاوضاته في العاصمة النمساوية، فيينا، حاليا، وهي الخطة التي يقودها جهاز الاستخبارات الخارجية "الموساد" ضد إيران.
مفاعل نووي في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2022
مسؤول إسرائيلي: التوصل لاتفاق مع إيران أفضل من واقع بدونه
22 فبراير, 14:55 GMT
وأفادت القناة بأن بينيت قد خصص ميزانية للجيش والموساد تقضي بخطة محكمة، مفادها إضعاف إيران ومعها "حماس" و"حزب الله"، ومحاولة تنفيذ عمليات في منطقة الشرق الأوسط خاصة سوريا، تفجيرات غامضة في منشآت نووية وحرب إلكترونية.
وأشارت القناة العبرية إلى أنه بمجرد التوقيع على الاتفاق النووي مع إيران، فإن إسرائيل لن تتمكن من فعل شيء، حيث من المتوقع أن يحد هذا الاتفاق من قدرة إسرائيل على العمل في المنطقة، خاصة عدم مهاجمتها للمنشآت النووية أو منشآت التخصيب النووي الإيرانية.
ولفتت القناة إلى أنه بإمكان إسرائيل، في حال التوقيع على هذا الاتفاق، القيام بعمليات سرية ضد المنشآت النووية حول العاصمة الإيرانية، طهران، ومهاجمة مواقع عسكرية عبر هجمات "السايبر"، إضافة إلى القيام بحملة اغتيالات تستهدف العلماء النوويين الإيرانيين.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танки Т-72 народной милиции ДНР на дороге под Волновахой - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السادس للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس05:39 GMTЗаседание Совбеза ООН по Украине в Нью-Йорке - سبوتنيك عربيبث مباشر... مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا خاصا بشأن أزمة أوكرانياأمس, 20:22 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала