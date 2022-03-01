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https://arabic.sputniknews.com/20220301/مسؤول-إسرائيلي-نرفض-تزويد-أوكرانيا-بالأسلحة-ونكتفي-بالمساعدات-الإنسانية-1059341839.html
مسؤول إسرائيلي: نرفض تزويد أوكرانيا بالأسلحة ونكتفي بالمساعدات الإنسانية
مسؤول إسرائيلي: نرفض تزويد أوكرانيا بالأسلحة ونكتفي بالمساعدات الإنسانية
أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، بأن بلادها ترفض تزويد أوكرانيا بالأسلحة ونكتفي بالمساعدات الإنسانية. 01.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-01T19:35+0000
2022-03-01T19:35+0000
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وذكرت هيئة الث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، عن مصدر إسرائيلي مسؤول أن بلاده رفضت طلب أوكرانيا تزويدها بعتاد عسكري، واكتفت أو ركزت على نقل المساعدات الإنسانية.وكان السفير الأوكراني في تل أبيب، يفغيني كورنيتشوك، قد أعرب عن شكره للحكومة الإسرائيلية على ما أرسلته من دعم إنساني لبلاده، في وقت أطلقت إسرائيل، اليوم الثلاثاء، أول قافلة مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا، تضم 100 طن من المعدات التي تشمل بما في ذلك أدوية وخيام وبطانيات.وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن القافلة التي تتكون من 3 طائرات قد وصلت فعلا العاصمة البولندية وارسو، ومن هناك سيتم نقل المساعدات عبر شاحنات إلى أوكرانيا.للمزيد: السفير الأوكراني لدى تل أبيب يطالب إسرائيل بحجب القنوات الروسية التي تبث فيها وأوضحت أن تلك المساعدات تزن 100 طن من معدات طبية وأدوية تبرعت بها وزارة الصحة الإسرائيلية، إضافة إلى أنظمة تنقية مياه، وخيام وبطانيات وأكياس نوم ومعاطف.
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روسيا, إسرائيل, أخبار أوكرانيا

مسؤول إسرائيلي: نرفض تزويد أوكرانيا بالأسلحة ونكتفي بالمساعدات الإنسانية

19:35 GMT 01.03.2022
© AP Photo / Sergei Stepanovقوات الناتو على حدود روسيا - مدرعات تابعة لقوات الجيش البريطاني تصل إلى إستونيا 25 فبراير 2022
قوات الناتو على حدود روسيا - مدرعات تابعة لقوات الجيش البريطاني تصل إلى إستونيا 25 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2022
© AP Photo / Sergei Stepanov
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أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، بأن بلادها ترفض تزويد أوكرانيا بالأسلحة ونكتفي بالمساعدات الإنسانية.
وذكرت هيئة الث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، عن مصدر إسرائيلي مسؤول أن بلاده رفضت طلب أوكرانيا تزويدها بعتاد عسكري، واكتفت أو ركزت على نقل المساعدات الإنسانية.
وكان السفير الأوكراني في تل أبيب، يفغيني كورنيتشوك، قد أعرب عن شكره للحكومة الإسرائيلية على ما أرسلته من دعم إنساني لبلاده، في وقت أطلقت إسرائيل، اليوم الثلاثاء، أول قافلة مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا، تضم 100 طن من المعدات التي تشمل بما في ذلك أدوية وخيام وبطانيات.
وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن القافلة التي تتكون من 3 طائرات قد وصلت فعلا العاصمة البولندية وارسو، ومن هناك سيتم نقل المساعدات عبر شاحنات إلى أوكرانيا.
للمزيد: السفير الأوكراني لدى تل أبيب يطالب إسرائيل بحجب القنوات الروسية التي تبث فيها
وأوضحت أن تلك المساعدات تزن 100 طن من معدات طبية وأدوية تبرعت بها وزارة الصحة الإسرائيلية، إضافة إلى أنظمة تنقية مياه، وخيام وبطانيات وأكياس نوم ومعاطف.
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