مسؤول إسرائيلي: نرفض تزويد أوكرانيا بالأسلحة ونكتفي بالمساعدات الإنسانية
© AP Photo / Sergei Stepanovقوات الناتو على حدود روسيا - مدرعات تابعة لقوات الجيش البريطاني تصل إلى إستونيا 25 فبراير 2022
© AP Photo / Sergei Stepanov
أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، بأن بلادها ترفض تزويد أوكرانيا بالأسلحة ونكتفي بالمساعدات الإنسانية.
وذكرت هيئة الث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، عن مصدر إسرائيلي مسؤول أن بلاده رفضت طلب أوكرانيا تزويدها بعتاد عسكري، واكتفت أو ركزت على نقل المساعدات الإنسانية.
מלחמה באירופה | למרות התחינות: ישראל מסרבת להעביר סיוע הגנתי לאוקראינה • בכיר ישראלי לכאן חדשות: מתמקדים בהעברת סיוע הומניטרי#חדשותהערב @gilicohen10 pic.twitter.com/g8JEtQEYjD— כאן חדשות (@kann_news) March 1, 2022
وكان السفير الأوكراني في تل أبيب، يفغيني كورنيتشوك، قد أعرب عن شكره للحكومة الإسرائيلية على ما أرسلته من دعم إنساني لبلاده، في وقت أطلقت إسرائيل، اليوم الثلاثاء، أول قافلة مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا، تضم 100 طن من المعدات التي تشمل بما في ذلك أدوية وخيام وبطانيات.
وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن القافلة التي تتكون من 3 طائرات قد وصلت فعلا العاصمة البولندية وارسو، ومن هناك سيتم نقل المساعدات عبر شاحنات إلى أوكرانيا.
ألطاىرة الإسرائيلية ال-٣ المحمّلة بالمساعدات الإنسانية الطارئة لمنكوبي الحرب بين روسيا و #اوكرانيا حطت قبل قليل في وارسو.— שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) March 1, 2022
מטוס הסיוע הישראלי ה-3 לאוקראינה נחת לפני זמן קצר בפולין. מובילה את המבצע סמנכ"לית מש"ב @EynatShlein@MASHAVisrael @IsraelHebrew
צילום📷: שלומי אמסלם, לע"מ pic.twitter.com/1zoZtyPIPU
وأوضحت أن تلك المساعدات تزن 100 طن من معدات طبية وأدوية تبرعت بها وزارة الصحة الإسرائيلية، إضافة إلى أنظمة تنقية مياه، وخيام وبطانيات وأكياس نوم ومعاطف.