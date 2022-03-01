https://arabic.sputniknews.com/20220301/مستشار-زيلينسكي-يعلق-على-رفض-إسرائيل-مساعدة-أوكرانيا-عسكريا-ضد-روسيا-1059317815.html

مستشار زيلينسكي يعلق على "رفض إسرائيل مساعدة أوكرانيا" عسكريا ضد روسيا

مستشار زيلينسكي يعلق على "رفض إسرائيل مساعدة أوكرانيا" عسكريا ضد روسيا

قال مستشار كبير للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إن بلاده تتفهم أن إسرائيل في موقف صعب فيما يتعلق بموقفها العلني من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. 01.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-01T11:30+0000

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وأكد أوليكسي أريستوفيتش، في تصريحات لوسائل إعلام إسرائيلية، أن "إسرائيل بحاجة للدفاع عن نفسها ومصالحها، ونحن ندعم ذلك ونرحب به".ورفضت إسرائيل طلبات متكررة من الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بـ"تزويد أوكرانيا بالأسلحة، والحصول على المعلومات الاستخبارية"، مؤكدة في الوقت ذاته إرسالها مساعدات إنسانية إلى كييف، وفقا لما نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.وذكرت الصحيفة أن "طلب زيلينسكي جاء، خلال محادثة هاتفية أجراها مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، يوم الجمعة الماضي"، مشيرة إلى أن "إسرائيل أعلنت، أن طائرتين محملتين بمساعدات إنسانية لأوكرانيا، توجهتا إلى بولندا، اليوم الثلاثاء".وقالت الصحيفة، إن "إسرائيل تمتنع عن اتخاذ موقف يُغضب روسيا، على خلفية التنسيق الأمني بينهما، بما يتعلق بالهجمات الإسرائيلية ضد أهداف إيرانية في سوريا، لكن هذا الموقف يثير انتقادات ضد القيادة الإسرائيلية داخل إسرائيل وفي الولايات المتحدة".ووفقا للإعلام الإسرائيلي، "تخشى تل أبيب من أن تتحرك موسكو للحد أو وقف الضربات المستهدفة في الأراضي السورية بالكامل".وأفادت السفارة الروسية موقع "تايمز أوف إسرائيل" بأن "المسؤولين العسكريين يناقشون القضايا العملية لهذا الموضوع يوميًا وبشكل موضوعي. وقد أثبتت هذه الآلية فائدتها وستستمر في العمل".

https://arabic.sputniknews.com/20220301/صحيفة-إسرائيل-ترفض-طلبات-زيلينسكي-وتمتنع-عن-اتخاذ-موقف-يغضب-روسيا-1059313085.html

https://arabic.sputniknews.com/20220301/شويغو-المهمة-الرئيسية-للعملية-في-أوكرانيا-حماية-روسيا-من-تهديد-الغرب-1059311020.html

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