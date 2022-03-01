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Военнослужащие ВС РФ в автомобиле колонны военной техники в Армянске - سبوتنيك عربي, 1920
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https://arabic.sputniknews.com/20220301/مستشار-زيلينسكي-يعلق-على-رفض-إسرائيل-مساعدة-أوكرانيا-عسكريا-ضد-روسيا-1059317815.html
مستشار زيلينسكي يعلق على "رفض إسرائيل مساعدة أوكرانيا" عسكريا ضد روسيا
مستشار زيلينسكي يعلق على "رفض إسرائيل مساعدة أوكرانيا" عسكريا ضد روسيا
قال مستشار كبير للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إن بلاده تتفهم أن إسرائيل في موقف صعب فيما يتعلق بموقفها العلني من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. 01.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-01T11:30+0000
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وأكد أوليكسي أريستوفيتش، في تصريحات لوسائل إعلام إسرائيلية، أن "إسرائيل بحاجة للدفاع عن نفسها ومصالحها، ونحن ندعم ذلك ونرحب به".ورفضت إسرائيل طلبات متكررة من الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بـ"تزويد أوكرانيا بالأسلحة، والحصول على المعلومات الاستخبارية"، مؤكدة في الوقت ذاته إرسالها مساعدات إنسانية إلى كييف، وفقا لما نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.وذكرت الصحيفة أن "طلب زيلينسكي جاء، خلال محادثة هاتفية أجراها مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، يوم الجمعة الماضي"، مشيرة إلى أن "إسرائيل أعلنت، أن طائرتين محملتين بمساعدات إنسانية لأوكرانيا، توجهتا إلى بولندا، اليوم الثلاثاء".وقالت الصحيفة، إن "إسرائيل تمتنع عن اتخاذ موقف يُغضب روسيا، على خلفية التنسيق الأمني بينهما، بما يتعلق بالهجمات الإسرائيلية ضد أهداف إيرانية في سوريا، لكن هذا الموقف يثير انتقادات ضد القيادة الإسرائيلية داخل إسرائيل وفي الولايات المتحدة".ووفقا للإعلام الإسرائيلي، "تخشى تل أبيب من أن تتحرك موسكو للحد أو وقف الضربات المستهدفة في الأراضي السورية بالكامل".وأفادت السفارة الروسية موقع "تايمز أوف إسرائيل" بأن "المسؤولين العسكريين يناقشون القضايا العملية لهذا الموضوع يوميًا وبشكل موضوعي. وقد أثبتت هذه الآلية فائدتها وستستمر في العمل".
https://arabic.sputniknews.com/20220301/صحيفة-إسرائيل-ترفض-طلبات-زيلينسكي-وتمتنع-عن-اتخاذ-موقف-يغضب-روسيا-1059313085.html
https://arabic.sputniknews.com/20220301/شويغو-المهمة-الرئيسية-للعملية-في-أوكرانيا-حماية-روسيا-من-تهديد-الغرب-1059311020.html
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العالم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, روسيا, أخبار أوكرانيا

مستشار زيلينسكي يعلق على "رفض إسرائيل مساعدة أوكرانيا" عسكريا ضد روسيا

11:30 GMT 01.03.2022
© Sputnik . Russian Defence Ministry / الذهاب إلى بنك الصورمروحية هجومية من طراز مي-24 تابعة لقوات الجوية الفضائية الروسية خلال مهمة قتالية خلال عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، 28 فبراير 2022
مروحية هجومية من طراز مي-24 تابعة لقوات الجوية الفضائية الروسية خلال مهمة قتالية خلال عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، 28 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2022
© Sputnik . Russian Defence Ministry
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قال مستشار كبير للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إن بلاده تتفهم أن إسرائيل في موقف صعب فيما يتعلق بموقفها العلني من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وأكد أوليكسي أريستوفيتش، في تصريحات لوسائل إعلام إسرائيلية، أن "إسرائيل بحاجة للدفاع عن نفسها ومصالحها، ونحن ندعم ذلك ونرحب به".

وتابع: "الجميع في أوكرانيا يدركون أن إسرائيل من الصعب عليها اتخاذ موقف لا لبس فيه بسبب الوضع في سوريا والشرق الأوسط" وأكد أوليكسي أريستوفيتش، أن إسرائيل "بحاجة للدفاع عن نفسها ومصالحها، ونحن ندعم ذلك ونرحب به".

الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، كييف، أوكرانيا 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2022
تغطية أحداث دونباس
صحيفة: إسرائيل ترفض طلبات زيلينسكي وتمتنع عن اتخاذ موقف يغضب روسيا
10:19 GMT
ورفضت إسرائيل طلبات متكررة من الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بـ"تزويد أوكرانيا بالأسلحة، والحصول على المعلومات الاستخبارية"، مؤكدة في الوقت ذاته إرسالها مساعدات إنسانية إلى كييف، وفقا لما نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.
وذكرت الصحيفة أن "طلب زيلينسكي جاء، خلال محادثة هاتفية أجراها مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، يوم الجمعة الماضي"، مشيرة إلى أن "إسرائيل أعلنت، أن طائرتين محملتين بمساعدات إنسانية لأوكرانيا، توجهتا إلى بولندا، اليوم الثلاثاء".
وقالت الصحيفة، إن "إسرائيل تمتنع عن اتخاذ موقف يُغضب روسيا، على خلفية التنسيق الأمني بينهما، بما يتعلق بالهجمات الإسرائيلية ضد أهداف إيرانية في سوريا، لكن هذا الموقف يثير انتقادات ضد القيادة الإسرائيلية داخل إسرائيل وفي الولايات المتحدة".
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2022
شويغو: المهمة الرئيسية للعملية في أوكرانيا حماية روسيا من تهديد الغرب
09:52 GMT
ووفقا للإعلام الإسرائيلي، "تخشى تل أبيب من أن تتحرك موسكو للحد أو وقف الضربات المستهدفة في الأراضي السورية بالكامل".
وأفادت السفارة الروسية موقع "تايمز أوف إسرائيل" بأن "المسؤولين العسكريين يناقشون القضايا العملية لهذا الموضوع يوميًا وبشكل موضوعي. وقد أثبتت هذه الآلية فائدتها وستستمر في العمل".
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Танки Т-72 народной милиции ДНР на дороге под Волновахой - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السادس للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس05:39 GMT
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