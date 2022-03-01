https://arabic.sputniknews.com/20220301/مستقبل-الاقتصاد-العالمي-بعد-استخدام-المؤسسات-المالية-في-النزاعات-السياسية-1059330060.html

مستقبل الاقتصاد العالمي بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية

مستقبل الاقتصاد العالمي بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية

دخلت المؤسسات المالية العالمية على خط الأزمات الدولية والتجاذبات السياسية، وبات الفصل بين مؤسسات إدارة رؤوس الأموال والتوترات السياسية ضربا من الماضي. 01.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-01T14:41+0000

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مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية

وقد اتضح ذلك مؤخرا مع تهديد الاتحاد الأوروبي لروسيا بحرب اقتصادية ومالية شاملة، ومع إقدامه على تجميد أرصدة بنوك روسية، وفرض عقوبات على العديد من المؤسسات المالية الكبرى والمصارف، وبعد فصل العديد من البنوك الروسية عن آلية التراسل للتحويلات البنكية "سويفت".ويتوقع المراقبون تداعيات هائلة للعقوبات ضد روسيا، لن تقتصر على ارتفاع أسعار الطاقة بل قد تمتد إلى تغيير هيكلية الأنظمة المالية العالمية، وإلى حركة التجارة الدولية حول العالم، خاصة مع اتساع نطاق العقوبات لتشمل اقتصادات كبرى مثل الصين وروسيا وإيران وكوريا وفنزويلا وغيرها، وبعد انخراط المؤسسات المالية في النزاعات الدولية.وفي حديثه لـ"سبوتنيك" قال مدير المركز العالمي للدراسات التنموية في لندن، د. صادق الركابي إن "اقتصاد روسيا من أكبر اقتصادات العالم، وبعد تراجع التجارة وإنهاك الشركات جراء جائحة كورونا جاءت هذه الأزمة لتقطع الأواصر التي تربط الشركات العالمية التي تمتلك أسهما وأصولا في المصارف الروسية والعكس.ويتابع: بالتالي سنشهد ارتفاعا في أسعار السلع والخدمات بعد تعطل سلاسل الإمداد، وارتفاع كلفة التأمين والشحن، ما سيؤدي إلى تراجع التجارة العالمية، وحالة ركود مصحوبة بتراجع معدلات النمو، وهو أمر صعب، وإذا لم يتم تجاوزه بشكل سريع سيؤدي إلى تراجع قيمة الاقتصاد العالمي.وتوقع المستشار الاقتصادي وخبير أسواق النفط د. وائل النحاس "أن تشهد الفترة المقبلة تطورات جديدة في الاقتصادات العالمية بالكامل" مشيرا إلى ان "سعر لتر البنزين هو ثمن الجلوس على مقاعد الحكم في الولايات المتحدة وأوروبا بالكامل.وأشار إلى أن ما يحدث الآن بدأ في نوفمبر الماضي عندما رفضت أوبك بلس تخفيض أسعار النفط فوضع الغرب خطة لتفكيك الروابط بين روسيا والمنظمة، التي اكتسبت نفوذا قويا بانضمام روسيا، ووجد الغرب أن الحل الوحيد هو عرقلة هذه العلاقة وفرض حصار على روسيا من أجل تخفيض أسعار الطاقة حتى يتمكنوا من البقاء في كراسي الحكم قبيل مواسم الانتخابات في بلدانهم، وأيضا في خضم المشكلات التي يواجها بايدن في الداخل الأمريكي.ولفت إلى أن "تجميد الاحتياطيات الروسية جاء أيضا للحفاظ على البقاء في الحكم في أمريكا وأوروبا، حيث تمثل هذه الأموال جزاء مهما من احتياطيات هذه الدول، وكان من شأن تحريك هذه الأموال إثارة الذعر في أسواقها".وأكد الخبير أن "موقف الصين هو الذي سيحدد شكل المستقبل، فإذا نجحت هي وروسيا وكوريا في تكوين تحالفات قوية سيتغير وجه الاقتصاد، لكن من المبكر الحديث عن هذا الأمر"، مؤكدا إنه "بإمكان روسيا توجيه صفعة للغرب، وتجاوز الحصار عن طريق تبني تفعيل العملات المشفرة والتوسع في استخدامها وصولا إلى أن تصبح الاقتصادات الرقمية هي السائدة، وتتمكن من خلق اقتصاد رقمي عالمي جديد من الممكن ان تسيطر عليه روسيا بالكامل".وأكد الخبير الاقتصادي د. مصطفى البازركان أن العقوبات "ستشجع روسيا على التعامل بنظامها المالي للتراسل مع البنوكSPFS وعلى التعامل مع النظام الصيني CIP، وقد تتخذ قرارا بعدم العودة إلى نظام سويفت، وهذا سيؤثر على الاقتصاد العالمي إذا اخذنا في الاعتبار أن 300 مصرف ومؤسسة مالية روسية مرتبطة بهذه الشبكة".وأشار الخبير إلى أن "خسائر العالم من كورونا تجاوزت عشرين تريليون دولار وأي عقوبات أو قطع للعمليات التجارية الدولية سيؤثر على كافة الدول " مؤكدا أن الأوضاع المالية والسياسية والاقتصادية ما بعد الأزمة الأوكرانية ستكون مختلفا عن عالم ما قبل الأزمة".يمكنكم متابعة المزيد عبر برنامج مساحة حرةإعداد وتقديم: جيهان لطفي

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