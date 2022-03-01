https://arabic.sputniknews.com/20220301/مصر-وزير-النقل-يتفقد-في-المجر-الصفقة-الأضخم-في-تاريخ-سكة-الحديد-1059315013.html

مصر... وزير النقل يتفقد في المجر "الصفقة الأضخم في تاريخ سكة الحديد"

مصر... وزير النقل يتفقد في المجر "الصفقة الأضخم في تاريخ سكة الحديد"

تفقد وزير النقل المصري، المهندس كامل الوزير، اليوم الثلاثاء، خطوط إنتاج صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة ‏سكة حديد جديدة للركاب، وذلك خلال زيارة قام بها إلى المجر.‏ 01.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-01T10:42+0000

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وقام الوزير المصري بزيارة مصنع "دوناكيسي" الشريك المجري مع شركة "ترانس ماش هولدنغ" الروسية في مشروع تصنيع وتوريد عدد 1300عربة سكة حديد جديدة للركاب.وتقوم شركة "ترانس ماش هولدنغ" بتصنيع 670 من 1300 عربة في المجر.وشدد كامل الوزير خلال جولته داخل المصنع على "الالتزام التام بالمواصفات الفنية المتفق عليها لكافة العربات، بما يضمن تقديم خدمات مميزة للجمهور، مع توالي توريد دفعات العربات، خاصة وأن هذه الصفقة هي الأضخم في تاريخ سكك حديد مصر، وأحدثت بالفعل طفرة كبيرة في مستوى الخدمة المقدمة للركاب"، بحسب بيان مصري رسمي.من جانبهم، أكد مسؤولو شركة "ترانس ماش" على الالتزام التام بكافة بنود التعاقد سواء، فيما يتعلق بالمواصفات الفنية للعربات، أو معدلات التنفيذ، كما اكد مدير المصنع على ان الصفقة هي أكبر مشروع لقطاع صناعة النقل في المجر، وتجسد التعاون الإيجابي المثمر مع مصر في مجال السكك الحديدية.وخلال زيارته، "أكد وزير النقل المصري، كامل الوزير، لوزير التكنولوجيا والابتكار في المجر، لازلو بالكوفيتش، على ما تمثله صفقة عربات القطارات من ركيزة للتعاون مع المجر، في ظل وجود الرغبة لدي الجانبين لتوسيع أفق هذا التعاون ليمتد إلى قطاعات النقل النهري الخاص بنقل الأفراد والبضائع، وتعظيم الاستثمارات في هذا القطاع الواعد، وإحداث نقله نوعية كبيره في هذا المجال"، وفقا للبيان.وفي يونيو/ حزيران 2020، تسلمت مصر دفعة أولى قوامها 22 عربة ركاب جديدة للسكك الحديدية، من أصل 1300 عربة.وتأتي هذه الدفعة من عربات السكك الحديدية، في إطار صفقة بقيمة مليار و16 مليون يورو، مع الكونسورتيوم الروسي الهنغاري "ترانس ماش هولدينغ هنغاريا".يذكر أنه في سبتمبر/أيلول 2018، وقّع الكونسورتيوم الروسي الهنغاري "ترانس ماش هولدينغ هنغاريا" وهيئة السكك الحديدية المصرية اتفاقية بشأن توريد 1300 عربة مجهزة بمقاعد ركوب، تبلغ قيمتها أكثر من مليار يورو، ومدة تنفيذ هذه الاتفاقية 5 أعوام، اعتبارا من تاريخ دخولها حيز التنفيذ.وفي 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، أعلنت شركة "ترانس ماش هولدينغ" الروسية القابضة أن مصنع مقاطعة "تفير" لعربات سكك الحديد، قام بإرسال أول عربة ركاب نموذجية مخصصة لمصر لتخضع اختبارات في هنغاريا، لأن مقياس مسارات سكك الحديد الروسية يبلغ 1520 ملم، بينما يبلغ مقياس مسارات السكك الحديدية في كل من مصر وهنغاريا 1435 ملم.وكان مجلس الوزراء المصري قد وافق، 29 أغسطس/آب 2018، على قيام الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالتعاقد مباشرة مع شركة "ترانس ماش هولدينغ" الروسية، لشراء 1300 عربة ركاب، وصيانتها لمدة 15 عاما، مع توفير قطع الغيار اللازمة.

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