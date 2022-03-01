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مقتل فلسطينيين اثنين وإصابة 3 بتبادل لإطلاق النار مع قوات إسرائيلية في جنين
مقتل فلسطينيين اثنين وإصابة 3 بتبادل لإطلاق النار مع قوات إسرائيلية في جنين
قتل فلسطينيان اثنان، وأصيب 3 آخرون في تبادل لإطلاق نار مع قوات إسرائيلية اقتحمت مخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة. 01.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-01T07:17+0000
2022-03-01T07:17+0000
أخبار الضفة الغربية
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وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات اسرائيلية خاصة من المستعربين تسللت إلى مخيم جنين بعد منتصف الليلة الماضية بسيارات تحمل لوحات تسجيل فلسطينية.وأضافت وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، أن "الوحدات الخاصة اقتحمت عدة منازل في المخيم واحتلت أسطحها، وأطلقت النار بشكل عشوائي على كل ما يتحرك".وقتل خلال المداهمة الإسرائيلية الأسير المحررعبد الله الحصري (22 عاما)، وأصيب 4 آخرون، ولاحقا، أعلنت وفاة شادي خالد نجم (18 عاما) متأثراً بجروحه الحرجة، التي أصيب بها بالرصاص الحي في رأسه، كما تم اعتقال الأسير المحرر عماد جمال أبو الهيجا بعد مداهمة منزله في المخيم، وفق المصدر ذاته.من جانبها قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن مسلحين فلسطينيين بادلوا القوة الإسرائيلية التي اقتحمت المخيم إطلاق النار.وأوضحت أن قوة المستعربين داهمت المخيم لاعتقال الأسير المحرر أبو الهيجا، نجل القيادي البارز في حركة "حماس" جمال أبو الهيجا والذي كان معتقلا في اسرائيل منذ سنوات عديدة.
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أخبار الضفة الغربية

مقتل فلسطينيين اثنين وإصابة 3 بتبادل لإطلاق النار مع قوات إسرائيلية في جنين

07:17 GMT 01.03.2022
© AP Photo / Majdi Mohammedالضفة الغربية، الجيش الإسرائيلي، مايو 2020
الضفة الغربية، الجيش الإسرائيلي، مايو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2022
© AP Photo / Majdi Mohammed
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قتل فلسطينيان اثنان، وأصيب 3 آخرون في تبادل لإطلاق نار مع قوات إسرائيلية اقتحمت مخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات اسرائيلية خاصة من المستعربين تسللت إلى مخيم جنين بعد منتصف الليلة الماضية بسيارات تحمل لوحات تسجيل فلسطينية.
وأضافت وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، أن "الوحدات الخاصة اقتحمت عدة منازل في المخيم واحتلت أسطحها، وأطلقت النار بشكل عشوائي على كل ما يتحرك".
وقتل خلال المداهمة الإسرائيلية الأسير المحررعبد الله الحصري (22 عاما)، وأصيب 4 آخرون، ولاحقا، أعلنت وفاة شادي خالد نجم (18 عاما) متأثراً بجروحه الحرجة، التي أصيب بها بالرصاص الحي في رأسه، كما تم اعتقال الأسير المحرر عماد جمال أبو الهيجا بعد مداهمة منزله في المخيم، وفق المصدر ذاته.
من جانبها قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن مسلحين فلسطينيين بادلوا القوة الإسرائيلية التي اقتحمت المخيم إطلاق النار.
وأوضحت أن قوة المستعربين داهمت المخيم لاعتقال الأسير المحرر أبو الهيجا، نجل القيادي البارز في حركة "حماس" جمال أبو الهيجا والذي كان معتقلا في اسرائيل منذ سنوات عديدة.
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