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مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في بيت لحم
مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في بيت لحم
أفادت مصادر فلسطينية، اليوم الثلاثاء، بمقتل شاب فلسطيني بعد إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي بالرأس، على مدخل بلدة بيت فجار في بيت لحم. 01.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-01T15:54+0000
2022-03-01T15:54+0000
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ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، عن وزارة الصحة الفلسطينية، أن الشاب عمار شفيق أبو عفيفة، من مخيم العروب شمال الخليل، قد قتل، قبل قليل، جراء إطلاق قوات الجيش الإسرائيلي الرصاص عليه قرب بلدة بيت فجار، جنوب بيت لحم.وكانت قوات الجيش الإسرائيلي قد واصلت الاعتداءات ضد الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، حيث رصدت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، في تقريرها الشهري الـ14 عن شهر شباط/ فبراير الماضي، بشأن "انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين"، مقتل 6 مواطنين بينهم طفلان.وأكدت "وفا" في تقريرها إصابة 308 مواطنين فلسطينيين، بينهم 5 أطفال و مسعفين اثنين، واعتقال 430 مواطنا، بينهم 16 طفلا، خلال الشهر الماضي، كما وثقت في تقريرها استيلاء إسرائيل على 137 دونما، واقتلاع 570 شجرة، وهدم 30 منشأة، وقرابة 200 إخطار بالهدم أو إيقاف البناء.
https://arabic.sputniknews.com/20220228/الصحة-الفلسطينية-مقتل-شخص-وإصابة-آخر-برصاص-إسرائيلي-في-مخيم-جنين-1059297662.html
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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي

مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في بيت لحم

15:54 GMT 01.03.2022
© AFP 2022 / Jaafar Ashtiyeh شبان فلسطينيون يختبئون وراء درع خلال مواجهات مع قوات الأمن الإسرائيلية، بعد مظاهرة ضد مصادرة إسرائيل للأراضي في قرية كفر قدوم بالقرب من مستوطنة كدوميم اليهودية في الضفة الغربية المحتلة، 21 يناير 2022.
شبان فلسطينيون يختبئون وراء درع خلال مواجهات مع قوات الأمن الإسرائيلية، بعد مظاهرة ضد مصادرة إسرائيل للأراضي في قرية كفر قدوم بالقرب من مستوطنة كدوميم اليهودية في الضفة الغربية المحتلة، 21 يناير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2022
© AFP 2022 / Jaafar Ashtiyeh
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أفادت مصادر فلسطينية، اليوم الثلاثاء، بمقتل شاب فلسطيني بعد إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي بالرأس، على مدخل بلدة بيت فجار في بيت لحم.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، عن وزارة الصحة الفلسطينية، أن الشاب عمار شفيق أبو عفيفة، من مخيم العروب شمال الخليل، قد قتل، قبل قليل، جراء إطلاق قوات الجيش الإسرائيلي الرصاص عليه قرب بلدة بيت فجار، جنوب بيت لحم.
اشتباكات بين قوات الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين في حي سلوان، الضفة الغربية المحتلة، فلسطين، 29 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2022
الصحة الفلسطينية: مقتل شخص وإصابة آخر برصاص إسرائيلي في مخيم جنين
أمس, 23:59 GMT
وكانت قوات الجيش الإسرائيلي قد واصلت الاعتداءات ضد الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، حيث رصدت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، في تقريرها الشهري الـ14 عن شهر شباط/ فبراير الماضي، بشأن "انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين"، مقتل 6 مواطنين بينهم طفلان.
وأكدت "وفا" في تقريرها إصابة 308 مواطنين فلسطينيين، بينهم 5 أطفال و مسعفين اثنين، واعتقال 430 مواطنا، بينهم 16 طفلا، خلال الشهر الماضي، كما وثقت في تقريرها استيلاء إسرائيل على 137 دونما، واقتلاع 570 شجرة، وهدم 30 منشأة، وقرابة 200 إخطار بالهدم أو إيقاف البناء.
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