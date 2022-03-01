https://arabic.sputniknews.com/20220301/ملك-الأردن-يثني-على-قرار-والده-الراحل-ويصفه-بـالحكيم-1059319756.html

ملك الأردن يثني على قرار والده الراحل ويصفه بـ"الحكيم"‏

ملك الأردن يثني على قرار والده الراحل ويصفه بـ"الحكيم"‏

أثنى العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم الثلاثاء، على قرار والده الراحل، الملك الحسين بن ‏طلال، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ66 لتعريب قيادة... 01.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-01T12:01+0000

2022-03-01T12:01+0000

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أخبار الأردن

العالم العربي

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وأعرب ملك الأردن خلال مداخلة له عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية عن "فخره واعتزازه بذكرى تعريب قيادة الجيش العربي الباسل، ووصف القرار الذي اتخذه الملك الراحل الحسين بن طلال بـ"الحكيم"، وفقا لبيان صادر عن الديوان الملكي الأردني.كما أكد الملك عبد الله الثاني أن قرار والده الراحل بتعريب الجيش "لا يزال يتردد صداه في قلوبنا وعقولنا"، بحسب قوله.وشدد في كلمته أن "الأردن سيبقى سدا منيعا في وجه كل من تسوّل له نفسه الاقتراب من حدوده"، موجها التحية إلى نشامى القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي بكافة مواقعهم.ويحتفل الأردنيون في 1 مارس/ آذار من كل عام بقرار تعريب قيادة الجيش الأردني، وهو القرار الذي اتخذه الملك الأردني الحسين بن طلال في أول مارس عام 1956.وأعفى الملك الأردني وقتها الضباط البريطانيين من مناصبهم القيادية في الجيش، وقائد الجيش نفسه "غلوب باشا".وقد مُنحت بريطانيا كدولة منتدبة على الأردن منذ عام 1921 إلى عام 1946 حق السيطرة على الجيش الأردني بمقتضى اتفاقية.وقبل القرار التقى الملك الحسين بغلوب وعرض عليه "تعريب الجيش"، فرفضها القائد البريطاني تماما، كما رفض مسألة فصل الشرطة عن الجيش، حسب الغد الأردني.وفي عام 1956، أصدر الملك الأردني قرارا بتعريب قيادة الجيش بمساعدة تنظيم الضباط الأحرار الذي نفذ أمر مغادرة غلوب باشا من الأردن، وتسليم الضباط الأردنيين قيادة الجيش.وقال الملك الحسين وقتها عن قرار التعريب:"إن الرأي العام كان يجهل أن قضية عزل غلوب من منصبه قضية أردنية تماما، لأن غلوب كان قائدا عاما للجيش العربي الأردني، وكان يعمل لحساب حكومتي".وعين الملك حسين راضي عناب رئيسا لأركان الجيش العربي، ويعرف قرار إنهاء خدمة غلوب بـ"القرار 198" لمجلس الوزراء في عام 1956.وقال حزب الاتحاد الوطني في الأردن إن قرار الملك الحسين إعفاء الجنرال غلوب من قيادة الجيش الأردني وتعيين ضابط أردني قائدا للجيش ليكون جيشا عربيا هاشميا.

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