https://arabic.sputniknews.com/20220301/ممثلو-منظمة-الأمن-والتعاون-في-أوروبا-يغادرون-مقرهم-في-لوغانسك-متجهين-إلى-روسيا-1059301235.html
ممثلو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا يغادرون مقرهم في لوغانسك متجهين إلى روسيا
ممثلو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا يغادرون مقرهم في لوغانسك متجهين إلى روسيا
غادر ممثلو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا مكاتبهم في جمهورية لوغانسك الشعبية متجيين إلى روسيا. 01.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-01T06:43+0000
2022-03-01T06:43+0000
2022-03-01T06:43+0000
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أخبار أوكرانيا
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قال ممثل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لرصد وتنسيق نظام وقف إطلاق النار لوكالة "سبوتنيك": إن جميع المركبات الـ 43 التابعة لبعثة المراقبة الخاصة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا تغادر أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية. في اليوم السابق ، ذكر المركز التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في تقريره اليومي أن فرق المراقبة في دونيتسك ولوغانسك كانت تنتظر الإجلاء عبر روسيا. قبل ذلك، قالت الأمينة العامة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، هيلجا شميد، إنها قررت إخراج جميع أعضاء بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا من أوكرانيا في أقرب وقت ممكن.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
ممثلو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا يغادرون مقرهم في لوغانسك متجهين إلى روسيا
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غادر ممثلو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا مكاتبهم في جمهورية لوغانسك الشعبية متجيين إلى روسيا.
قال ممثل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لرصد وتنسيق نظام وقف إطلاق النار لوكالة "سبوتنيك": إن جميع المركبات الـ 43 التابعة لبعثة المراقبة الخاصة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا تغادر أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقال المصدر: "تحركت جميع المركبات الصغيرة والمتوسطة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا البالغ عددها 43 من دونيتسك باتجاه الحدود الروسية".
في اليوم السابق ، ذكر المركز التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في تقريره اليومي أن فرق المراقبة في دونيتسك ولوغانسك كانت تنتظر الإجلاء عبر روسيا. قبل ذلك، قالت الأمينة العامة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، هيلجا شميد، إنها قررت إخراج جميع أعضاء بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا من أوكرانيا في أقرب وقت ممكن.