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مناورات جوية إسرائيلية أمريكية فوق البحر الأحمر لإسقاط المسيرات
مناورات جوية إسرائيلية أمريكية فوق البحر الأحمر لإسقاط المسيرات
نفذت إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأيام الأخيرة، مناورات جوية فوق البحر الأحمر، بهدف تحسين قدراتهما على إسقاط المسيرات. 01.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-01T10:09+0000
2022-03-01T10:09+0000
أخبار إسرائيل اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي "مكان"، بأن إسرائيل والولايات المتحدة نفذتا خلال الأيام الأخيرة مناورات جوية فوق البحر الأحمر، بهدف تحسين قدراتهما على إسقاط المسيّرات"، دون المزيد من التفاصيل.وكان سلاح الجو الإسرائيلي أجرى تدريبا مشتركا مع نظيره الأمريكي، في يناير/ كانون الثاني الماضي، لمواجهة التهديدات المشتركة.وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن سلاح الجو الإسرائيلي أجرى تدريبا عسكريا مشتركا مع نظيره الأمريكي، الأسبوع الماضي في قاعدة "عوفداه" الإسرائيلية، بدعوى التنسيق بين الجانبين في أي عمليات عسكرية محتملة.وأفادت الإذاعة العبرية بأن إسرائيل وأمريكا أجرتا مناورة عسكرية جوية تحت اسم "Desert Falcon" بهدف التنسيق المشترك ومهاجمة أهداف معينة، ومواجهة أي تهديدات، أيضا.من جهته، أكد الموقع الإلكتروني العسكري العبري 0404، أن سلاح الجو الإسرائيلي أجرى تدريبا عسكريا مع القيادة المركزية للقوات الجوية الأمريكية، من أجل تعزيز التعاون الاستراتيجي العسكري بين إسرائيل وسلاح الجو الأمريكي.
https://arabic.sputniknews.com/20211225/مناورات-حربية-وتهديدات-متبادلة-هل-تشن-إسرائيل-هذه-المرة-حربا-على-إيران؟-1054557381.html
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أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

مناورات جوية إسرائيلية أمريكية فوق البحر الأحمر لإسقاط المسيرات

10:09 GMT 01.03.2022
© AFP 2022 / Jack Guezمقاتلة الطيران الإسرائيلي من طراز "إف-15"
مقاتلة الطيران الإسرائيلي من طراز إف-15 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2022
© AFP 2022 / Jack Guez
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نفذت إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأيام الأخيرة، مناورات جوية فوق البحر الأحمر، بهدف تحسين قدراتهما على إسقاط المسيرات.
وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي "مكان"، بأن إسرائيل والولايات المتحدة نفذتا خلال الأيام الأخيرة مناورات جوية فوق البحر الأحمر، بهدف تحسين قدراتهما على إسقاط المسيّرات"، دون المزيد من التفاصيل.
مقاتلة إسرائيلية من طراز إف-15 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2021
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25 ديسمبر 2021, 18:34 GMT
وكان سلاح الجو الإسرائيلي أجرى تدريبا مشتركا مع نظيره الأمريكي، في يناير/ كانون الثاني الماضي، لمواجهة التهديدات المشتركة.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن سلاح الجو الإسرائيلي أجرى تدريبا عسكريا مشتركا مع نظيره الأمريكي، الأسبوع الماضي في قاعدة "عوفداه" الإسرائيلية، بدعوى التنسيق بين الجانبين في أي عمليات عسكرية محتملة.
وأفادت الإذاعة العبرية بأن إسرائيل وأمريكا أجرتا مناورة عسكرية جوية تحت اسم "Desert Falcon" بهدف التنسيق المشترك ومهاجمة أهداف معينة، ومواجهة أي تهديدات، أيضا.
من جهته، أكد الموقع الإلكتروني العسكري العبري 0404، أن سلاح الجو الإسرائيلي أجرى تدريبا عسكريا مع القيادة المركزية للقوات الجوية الأمريكية، من أجل تعزيز التعاون الاستراتيجي العسكري بين إسرائيل وسلاح الجو الأمريكي.
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