https://arabic.sputniknews.com/20220301/مناورات-جوية-إسرائيلية-أمريكية-فوق-البحر-الأحمر-لإسقاط-المسيرات-1059311976.html
مناورات جوية إسرائيلية أمريكية فوق البحر الأحمر لإسقاط المسيرات
مناورات جوية إسرائيلية أمريكية فوق البحر الأحمر لإسقاط المسيرات
نفذت إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأيام الأخيرة، مناورات جوية فوق البحر الأحمر، بهدف تحسين قدراتهما على إسقاط المسيرات. 01.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-01T10:09+0000
2022-03-01T10:09+0000
2022-03-01T10:09+0000
أخبار إسرائيل اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي "مكان"، بأن إسرائيل والولايات المتحدة نفذتا خلال الأيام الأخيرة مناورات جوية فوق البحر الأحمر، بهدف تحسين قدراتهما على إسقاط المسيّرات"، دون المزيد من التفاصيل.وكان سلاح الجو الإسرائيلي أجرى تدريبا مشتركا مع نظيره الأمريكي، في يناير/ كانون الثاني الماضي، لمواجهة التهديدات المشتركة.وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن سلاح الجو الإسرائيلي أجرى تدريبا عسكريا مشتركا مع نظيره الأمريكي، الأسبوع الماضي في قاعدة "عوفداه" الإسرائيلية، بدعوى التنسيق بين الجانبين في أي عمليات عسكرية محتملة.وأفادت الإذاعة العبرية بأن إسرائيل وأمريكا أجرتا مناورة عسكرية جوية تحت اسم "Desert Falcon" بهدف التنسيق المشترك ومهاجمة أهداف معينة، ومواجهة أي تهديدات، أيضا.من جهته، أكد الموقع الإلكتروني العسكري العبري 0404، أن سلاح الجو الإسرائيلي أجرى تدريبا عسكريا مع القيادة المركزية للقوات الجوية الأمريكية، من أجل تعزيز التعاون الاستراتيجي العسكري بين إسرائيل وسلاح الجو الأمريكي.
https://arabic.sputniknews.com/20211225/مناورات-حربية-وتهديدات-متبادلة-هل-تشن-إسرائيل-هذه-المرة-حربا-على-إيران؟-1054557381.html
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سبوتنيك عربي
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أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
مناورات جوية إسرائيلية أمريكية فوق البحر الأحمر لإسقاط المسيرات
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نفذت إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأيام الأخيرة، مناورات جوية فوق البحر الأحمر، بهدف تحسين قدراتهما على إسقاط المسيرات.