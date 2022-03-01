https://arabic.sputniknews.com/20220301/منظمون-أمريكيون-يمنعون-مراسل-سبوتنيك-من-تغطية-مؤتمر-أوروبي-للغاز-1059340089.html

منع مراسل "سبوتنيك" من تغطية مؤتمر للغاز في فيينا

منع مراسل "سبوتنيك" من تغطية مؤتمر للغاز في فيينا

تم إلغاء تسجيل مشاركة لصحفي من وكالة "سبوتنيك" في مؤتمر حول الغاز في فيينا، بدعوى أن "المنظمين ينتمون إلى شركة أمريكية". 01.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-01T18:13+0000

2022-03-01T18:13+0000

2022-03-01T18:17+0000

روسيا

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وسحب منظمو مؤتمر الغاز الأوروبي اعتماد مراسل وكالة "سبوتنيك" في فيينا، في إشارة إلى تعليمات القيادة بوقف أي علاقات مع الشركات ووسائل الإعلام الروسية.ويُعقد المؤتمر الأوروبي للغاز سنويًا في العاصمة النمساوية فيينا، وسيعقد هذا العام في الفترة من 21 إلى 23 مارس/ آذار.وتلقى مراسل وكالة ريا نوفوستي (سبوتنيك) تأكيدًا بالتسجيل في المؤتمر يوم 3 فبراير/ شباط المنصرم.وقال منظمو المؤتمر: "بالنظر إلى الأحداث الأخيرة في أوكرانيا، وموقف الاتحاد الأوروبي تجاه وسائل الإعلام الروسية، فسيتعين علينا إلغاء بطاقتك الصحفية الخاصة بمؤتمر الغاز الأوروبي هذا العام".وبدوره، أشار المراسل إلى أن وكالة "سبوتنيك" لا تظهر بين وسائل الإعلام الروسية الخاضعة لعقوبات الاتحاد الأوروبي، وبالتالي فإن سحب الاعتماد عن المؤتمر لا يمكن تبريره بالإجراءات التقييدية الأوروبية.وأوضح المنظمون: "نحن تابعون لشركة أمريكية، وقد طلبوا منا تعليق أي علاقة مع الشركات ووسائل الإعلام الروسية، يؤسفنا ذلك، لكن هذا القرار خارج إطار صلاحياتنا".

https://arabic.sputniknews.com/20220301/روسيا-تطالب-بإزالة-القيود-المفروضة-على-الوصول-إلى-حسابات-آر-تي-و-سبوتنيك-1059337199.html

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