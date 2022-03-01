https://arabic.sputniknews.com/20220301/نائب-تونسي-يتحدث-عن-صفقة-مشبوهة-في-قضية-النفايات-الإيطالية-فيديو-1059335683.html

نائب تونسي يتحدث عن صفقة مشبوهة في قضية النفايات الإيطالية.. فيديو

نائب تونسي يتحدث عن صفقة مشبوهة في قضية النفايات الإيطالية.. فيديو

شكك النائب في البرلمان التونسي المجمد، مجدي الكرباعي، في انتهاء قضية النفايات الإيطالية، مشيرا إلى وجود صفقة وصفها بـ "المشبوهة". 01.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-01T16:14+0000

2022-03-01T16:14+0000

2022-03-01T16:14+0000

أخبار تونس اليوم

إيطاليا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/16/1047878877_0:0:3639:2048_1920x0_80_0_0_f190295450053177563d878de383b9c2.jpg

وحسب تصريحات لإذاعة موزاييك التونسية، اعتبر الكرباعي أن قضية النفايات الإيطالية لم تنته بعد، رغم التأكيد على تحمل الجانب الإيطالي تكلفة إعادة النفايات إلى مصدرها.وقال إن البروتوكول الذي تم توقيعه بين كل من تونس وإيطاليا بخصوص تلك النفايات لم يتم نشره، ولم يطلع عليه أحد، لافتا إلى تضارب الأقوال في موضوع تحمل تكلفة عودة النفايات.ويدلل على تضارب المعلومات بأنه في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة البيئة التونسية تحمل الجانب الإيطالي لكل تكلفة نقل النفايات، إذا بمسؤول منطقة كامبانيا الإيطالية، والذي وقع البروتوكول عن الجانب الإيطالي يؤكد أنهم يتحملون تكلفة النقل من سوسة إلى إيطاليا فقط، أما غرامات البقاء في الميناء كل تلك الفترة فليس من الوارد أن يتحملوها طبقا للبروتوكول.وكشف أنه قام بالتنسيق مع أحد النواب الإيطاليين، بمراسلة وزير الخارجية الإيطالي من أجل الاطلاع على فحوى البروتوكول الذي تم توقيعه بين الجانبين التونسي والإيطالي.وكان ديوان البحرية التجارية والموانئ التونسي قد أعلن مؤخرا عن ترحيل 213 حاوية محملة بالنفايات المنزلية الإيطالية من ميناء سوسة نحو بلد المنشأ، في انتظار النظر في مصير ما يزيد عن 60 حاوية نفايات أخرى تعرضت إلى حريق في أواخر يناير/كانون الثاني 2021.وتحظى قضية النفايات الإيطالية باهتمام بالغ من التونسيين، خاصة بعد أن تم الكشف عن تورط 26 مسؤولا تونسيا في تسهيل دخول هذه النفايات إلى البلاد، من بينهم وزير البيئة والشؤون المحلية السابق مصطفى العروي الذي أودع السجن مع خمسة مسؤولين آخرين.

https://arabic.sputniknews.com/20220224/بعد-أن-أعادت-النفايات-إلى-إيطاليا-هل-تحصل-تونس-على-تعويضات-عن-الضرر؟-1059109825.html

أخبار تونس اليوم

إيطاليا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار تونس اليوم, إيطاليا