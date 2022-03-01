https://arabic.sputniknews.com/20220301/نائب-وزير-الخارجية-السوري-لا-أستبعد-نقل-إرهابيي-داعش-إلى-أوكرانيا-1059307446.html

نائب وزير الخارجية السوري: لا أستبعد نقل إرهابيي "داعش" إلى أوكرانيا

نائب وزير الخارجية السوري: لا أستبعد نقل إرهابيي "داعش" إلى أوكرانيا

قال نائب وزير الخارجية السوري الدكتور بشار الجعفري، إن الغرب ليس لديه مانع أن "يسلح الشيطان" ضد روسيا، غير مستبعد إمكانية نقل مسلحي حركات إرهابية بما في ذلك من... 01.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-01T09:35+0000

2022-03-01T09:35+0000

2022-03-01T09:35+0000

تغطية أحداث دونباس

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بشار الجعفري

روسيا

حوارات

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واعتبر الجعفري في لقاء مع وكالة "سبوتنيك"، أن العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا ليس لها أساس من الصحة، وهي إجراءات قسرية أحادية الجانب تتخذها دول ضد أخرى تختلف معها سياسيا، مشددا على أن الجهة الوحيدة المخولة بفرض عقوبات على الدول هي مجلس الأمن الدولي بغض النظر عن جميع التحفظات عليه.وأكد المسؤول السوري أن الأوربيين والأمريكيين مختصون بفبركة الحروب والنزاعات وعدم الاستقرار، من خلال اختراع مصطلحات بما في ذلك حماية المدنيين وفرض سلطة القانون، وأسلحة الدمار الشامل، لتبرير تدخلهم وتدميرهم لدول أخرى.وقال الجعفري إن واشنطن كانت تستهدف من وراء إثارة الأزمة في أوكرانيا خطي الأنابيب نورد ستريم الروسيين اللذين يزودان أوروبا بالغاز ضمن مخطط واسع النطاق وتم في هذا السياق تأمين بديل خليجي في حالات الطوارئ من الغاز، وهو ما يعني أن الرئيس بوتين كان في حالة دفاعية وليس هجومية عندما قرر الدخول إلى أوكرانيا.ورأي أن الرئيس الأوكراني زيلنسكي تم استخدامه كبيدق للغرب لغايات استراتيجية لإنهاك موسكو بمعارك جانبية تستنزف سمعتها الدولية ومن هنا أتت الدعوات مؤخرا لطرد روسيا من مجلس الأمن.وأكد الجعفري على ضرورة إيجاد آليات اقتصادية بديلة، بما في ذلك لنظام سويفت المالي، من قبل الدول المفروض عليها إجراءات قسرية أحادية الجانب، وأن تفكر هذه الدول الدول التي تخالف الغرب في سياساته في إيجاد آليات بديلة عن البنك الدولي وصندوق النقد.إلى نص الحوار...أيدت سوريا العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا؟ ماهو رأيكم اليوم بموقف الدول الغربية بفرض عقوبات على روسيا واستبعادها من نظام سويفت وإغلاق الأجواء الجوية أمام حركة الطيران الروسية؟أولا من ناحية المبدأ، الإجراءات القسرية أحادية الجانب هي غير شرعية بموجب ميثاق الأمم المتحدة بمعنى أن ما يسمى بالعقوبات خطأ، هو بالأساس إجراءات قسرية أحادية الجانب تتخذها بعض الدول ضد أخرى تخالفها بالسياسة بمعنى أن هذه الدول التي تفرض إجراءات قسرية لا تتحمل حق الاختلاف بالرأي. وهذه هو الأساس. عندما تختلف مع شخص بالسياسة وخاصة الدول الغربية التي تدعي أنها ديمقراطية وتنهج نهج الانفتاح الليبرالي وحقوق الإنسان وحرية الصحافة في الإعلام وكل هذه الادعاءات تجدها فجأة لا تتحمل الاختلاف في الرأي مع دول أخرى.إذا كنت منفتحا ليبراليا كما تقول على العالم الخارجي معنى ذلك يجب أن يكون هناك حوار حتى مع من تختلف معهم في الرأي هذا هو الأساس. إذا كانت الأمور تصل إلى مرحلة عدم التفاهم لايحق لك أن تلجأ بشكل أحادي لأن تفرض عقوبات اقتصادية قسرية أحادية الجانب على خصمك أو من تختلف معه بالرأي. الجهة الوحيدة المخولة بفرض العقوبات هي مجلس الأمن فقط بالرغم من كل ملاحظاتنا عليه.الغربيون عموما يتلاعبون بالمصطلحات عندما لا تناسبهم المصطلحات القانونية الدولية. كلمة عقوبات غير واردة أساسا في ميثاق الأمم المتحدة والكثير من المفاهيم غير واردة في الميثاق.عندما وضع الآباء المؤسسون ميثاق الأمم المتحدة وضعوه وهم في حالة تفاؤل من أن الحروب قد انتهت بعد الحرب العالمية الثانية بمعنى أنهم كانوا مثاليين في استقراء المستقبل بناء على النصر الذي أحرزوه على النازية والفاشستية والعسكريتارية اليابانية، تم وضع الميثاق على أنه سيرسي عصر السلام ونهاية الحروب ولذلك يبدأ الميثاق بعبارة نحن شعوب قررنا أن الحروب انتهت وعلينا بالحوار والمساهمة في التنمية بشكل جماعي لإنهاء الاستعمار.بعد انهيار الكتلة الشرقية والاتحاد السوفييتي وظهور المدرسة الفكرية الأمريكية النيوليبرالية المتمثلة بصراع الحضارات ونهاية التاريخ القديم وبداية التاريخ الأمريكي، شعر الغرب أن الفرصة ذهبية لكي يعتمد العالم كله مفهوم القطب الواحد القطب الغربي وما عدا ذلك يجب أن يدور في فلك القطب الغربي.بعد تفكك الاتحاد السوفييتي والذي تحول إلى روسيا وكان بحالة ضعف شديد أيام غوربتشوف وبوريس يلتسين وتفكك الكتلة الشرقية، انضم عدد كبير من دول الكتلة الشرقية إلى حلف الناتو بما يخالف الاتفاقات والتفاهمات التي كانت سابقا على والتي قضت بألا يتوسع الناتو شرقا، بمعنى أن الغرب لم يحترم تعهداته لا مع غورباتشوف ولا يلتسن.في ضوء كل هذه الأمور بدأ الغرب يشعر أنه آن الأوان لفرض مصطلحات سياسية جديدة مثل مصطلح حماية المدنيين وهو غير وارد في ميثاق الأمم المتحدة. بناء على هذا المصطلح في لحظة ضعف سوفييتية ومن ثم روسية تم غزو ليبيا مثلا وغزو العراق واحتلاله وفبركة عدد هائل من الصراعات والنزاعات في العالم باعتراف الأمم المتحدة نفسها والتي قالت في أحد تقاريرها قبل عشر سنوات إن الصراعات زادت ثلاثة أضعاف عن التي كانت عليها أيام الحرب الباردة .إذن، تفكك الاتحاد السوفييتي وانتهاء الكتلة الشرقية وبداية التاريخ الجديد الذي تحدث عنه الأمريكان حمل للكرة الارضية مزيدا من عدم الاستقرار بسبب التدخل الغربي في شؤون الدول.كل ذلك يشرح خلفية مايسمى بالعقوبات. الولايات المتحدة الأمريكية وحلف الناتو وأوروبا بطبيعة الحال التي هي تفبرك الحروب تاريخيا من الحرب العالمية الأولى والثانية والنزعة الاستعمارية والهجرة إلى الامريكية وقتل 90 مليون من الهنود الحمر هذا كله نتاج أوروبي.الأوروبيون مختصون بفبركة الحروب والنزاعات وعدم الاستقرار وكانوا يذبحون بعضهم البعض على مدى قرون من حرب الثلاثين عاما وحرب الثمانين عاما والمائة عام كلها حروب أوروبية وكانوا يحاربون بعضهم بذرائع عديدة الكاثوليك ضد البروتستانت والبروتستانت ضد الأرثوذكس ويجب ألا ننسى أن أول حملة صليبية إلى الشرق الأوسط كانت ضد الأرثوذكس في القسطنطينية ولم تكن ضد المسلمين في القدس.المصطلح الثاني، وهو مصطلح فيه الكثير من النفاق وهو ما يسمى بسلطة القانون وكأن القانون موجود فقط في الدول الغربية وأن الكثير من الدول برأي الغرب ليس لديها قانون وبالتالي يجوز للدول الغربية أن تتدخل في الشؤون الداخلية لدولة ما لكي تفرض القانون وكأن الكرة الأرضية غابة ذئاب تأكل بعضها البعض وليس هناك من يحمي هذه الغابة إلا القانون الأمريكي والغربي.المصطلح الثالث، موضوع أسلحة الدمار الشامل والذي تم من خلاله تدمير العراق ولكن ماذا عن أسلحة الدمار الشامل الإسرائيلية التي يعرفها الجميع بما في ذلك الأمريكي والتي يكتب عنها معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري).كل عام هذ المعهد السويدي يقول، إن إسرائيل لديها قنابل ذرية ولديها نشاط كيماوي وبيولوجي وكل أسلحة الدمار الشامل ولا يتم تأنيب إسرائيل على ذلك ولا الضغط عليها لتفكيك برنامجها النووي.في نهاية عام 2008 جرى اجتماع شبه سري لمجلس الأمن في ساعة متأخرة من الليل حضرها آنذاك وزير الخارجية العراقي لإنهاء عمل لجنة الانفوميك الأممية المعنية في البحث عن أسلحة الدمار الشامل العراقية والتي تم إنشاؤها بعد احتلال العراق وكانت تبني أعمالها على أعمال لجنة سابقة (أنسكوم) وهاتان اللجنتان عملتا من عام 1991 إلى عام 2008 بحثا عن أسلحة الدمار العراقية ولم يجدوا شيئا لا قبل الاحتلال ولا بعده، وأرادوا أن يدفنوا الموضوع وكان هناك سفيران حضرا الاجتماع آنذاك، أنا والسفير العراقي.قالوا في ملخص الجلسة أن لجنتي الأنمفوميك والأنسكوم لم يعثرا على أسلحة الدمار الشامل، لكن إن قيل ذلك، ستكون هناك فضيحة، وسيقول الجميع ماذا فعلتم خلال الـ 18 عاما إذا أنتم كاذبون، وإذا قالوا وجدنا سيقولون لهم أين هي هذه الأسلحة؟، وكان هناك إحراج لهم وبعد مداولات بين بعضهم البعض وكانت روسيا آنذاك في لحظة ضعف استراتيجي قبل جميع أعضاء المجلس أن يقولوا أنه تم إنهاء عمل اللجنتين دون القول إنهم عثروا أو لم يعثروا على أسحلة الدمار الشامل.في مجلس الأمن يتم دفن أرشيف لجنة الأنفوميك في صناديق مقاومة للحرارة والرصاص وعليها أقفال ديجيتال لا يعرفها إلا أمين عام الأمم المتحدة وتبقى مغلقة 60 عاما، هذه حيثيات من أعمال مجلس الأمن عام 2008 وأنا شاهد عيان عليها.هذه المصطلحات يخترعها الغرب ويروج لها والكثير من السذج يعتمدونها ويتكلمون بها، حتى الآن يعتقد الكثير من العرب أن صدام حسين كان يمتلك أسلحة دمار شامل نتيجة لما يروجه الإعلام الغربي من أكاذيب، تماما مثلما يحدث اليوم.إذا تابعت وسائل الإعلام الغربية للوقوف على كيفية تعاملها مع الأزمة الأوكرانية تشعر أنك أمام مشهد سوريالي كله كذب، آخرها اليوم عندما قالوا إنه تم إسقاط طائرة روسية ليتبين لاحقا أنها مأخوذة من فيلم فيديو أطفال ويتم الترويج على أنها طائرة روسية تم إسقاطها.الآن نرى حجم التضليل والكذب الذي يتم ضخه في أوكرانيا وسوريا وغيرها من الأماكن، كيف لنا أن نصدق هذا الغرب وهو يكذب علينا في مواضيع تتعلق بأوطاننا. نفس الفبركات التي ساقوها في بداية الحرب على سوريا يصيغونها اليوم في أوكرانيا بفبركة قصص وهمية كاذبة وتوجيه اتهامات لا أساس لها من الصحة للتشويه والتشهير بالموقف الروسي بأوكرانيا.الولايات المتحدة الأمريكية قامت على ثلاثة مبادئ وهي امتلاك جيش قوي واقتصاد قوي وإعلام قوي. ل اشك أن الميديا تلعب دورا كبيرا في الحروب التي تشنها أمريكا والغرب في العالم، بالنسبة للاقتصاد هذه الإجراءات الاقتصادية المتخذة ضد روسيا وسوريا وغيرها من الدول كيف تؤثر على اقتصادات تلك الدول وهل يمكن لروسيا أن تجد من هذه العقوبات فرصة لتدعيم وضعها الاقتصادي الداخلي والخارجي؟ عندما كانوا في الغرب بعد الحرب العالمية الثانية يتباحثون لإنشاء الأمم المتحدة، كانوا يتباحثون لوضع تصور لآليات معينة للسيطرة على العالم. ولذلك عندما أنشأوا الأمم المتحدة أنشأوا معها آليات اقتصادية دولية لمراقبة الاقتصاد العالمي منها البنك الدولي مثلا وصندوق النقد الدولي لماذا تم انشاؤهما؟الأمم المتحدة للعمل الدبلوماسي والسياسي، أما البنك الدولي والصندوق الدولي لمراقبة الاقتصاد والشؤون المالية. لو كان هناك نية حسنة آنذاك كان من الممكن لهاتين الآليتين إما أن يكونا خارج الولايات المتحدة الأمريكية أو أن تكون إدارة هاتين المؤسستين إدارة جماعية أي أن يكون فيها مجلس أمن مثل الأمم المتحدة، وأن يكون فيها تجمع للدول المنتصرة في الحرب كالروسي والصيني وغيرهم ولكن هذا لم يتم تماما كما يجري اليوم.آخر التسريبات تقول إن الرئيس بايدن قبل شهر استقبل أمير قطر بعد قمة الدول المصدرة للغاز.العقل الأمريكي كان يصوب على نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2 خط الغاز الروسي الذي يزود أوروبا بالغاز. العقل الأمريكي يصوب على هذين الخطين قبل أحداث أوكرانيا لذلك استدعى بايدين أمير قطر إلى واشنطن وسأله عن قدرة قطر على تلبية احتياجات أوروبا في حالات الطوارئ من الغاز. هل كان بايدن يقرأ الغيب ويعرف أن الرئيس بوتين سيدخل أوكرانيا؟! بالتأكيد لا.هذا توظيف للاقتصاد لصالح العمل السياسي لأن الغرب كان يعرف بأنه يدفع بالرئيس الأوكراني لتفجير الوضع في أوكرانيا مع روسيا لذلك عقدوا قمة الدول المصدرة للغاز في الدوحة ومن ثم استدعوا أمير قطر إلى واشنطن.ذلك يعني، أن الرئيس بوتين كان في حالة دفاعية وليس هجومية عندما قرر الدخول، أيضا الاستخبارات الروسية علمت أن هناك تحضيرات وأن وراء الأكمة ما وراءها في واشنطن.هناك تجارب بالعشرات حول سوء السلوك الغربي تجاه الدول الاخرى التي تخالفه الرأي مثل كوبا التي فرضت عليها أمريكا حصارا لمدة 70 عاما. ماهو التهديد الذي يشكله الكوبيون لأمريكا غير أنهم يخالفون التوجهات الأمريكية؟! هناك معلومات عن وجود مسلحين سوريين مدربين جيدا في الشمال السوري بدؤوا ينتقلون إلى أوكرانيا هل لديكم معلومات حول ذلك؟نحن نقيس على تجارب سابقة. ليس لدينا الآن معلومات تفصيلية حول نقل إرهابيين إلى أوكرانيا، لكن بالقياس والمقارنة هذا الأمر سبق أن جرى عندما تم نقل إرهابيين سوريين إلى ليبيا ثم إلى أذربيجان وأماكن أخرى.لكن من ينقل هؤلاء الإرهابيين وهل من البساطة أن ينتقلوا من بلد إلى آخر مع أسلحتهم دون تغطية استخباراتية معينة؟. بالطبع نحن نعلم أن نقل الإرهابيين من إدلب إلى ليبيا كان وراءه الاستخبارات التركية وأذربيجان، والحكومة السورية ليس لها أي علاقة بذلك، نحن ضد هذا الموضوع كدولة هم خارجون عن القانون بالأساس ولا علاقة للدولة السورية بهمإذاً من باب القياس نقول أن هذا الأمر ممكن أن يكون صحيحا خاصة أننا نوثق نحن كدولة مع حلفائنا يوميا قيام القوات الأمريكية المتواجدة في الأراضي السورية بإعادة تدوير الإرهابيين من مكان إلى آخر خاصة "داعش" و"جبهة النصرة" وفصائل أخرى توحي أسماؤها أنها تركية المنشأ مثل "كتائب السلطان مراد" وغيرها و"الإيغور"، كيف يمكن أن تصفهم مثلا بأنهم سوريين واسمهم إيغور هم صينيون. الاسم يفضحهم.إعادة تدوير الإرهابيين هو اختصاص أمريكي ينقلونهم من مخيم الهول إلى التنف ومن ثم إلى أفغانستان وإلى بوركينا فاسو.من قادر على هذا العمل اللوجستي الضخم سوى الدول الكبرى التي تمتلك قدرة لوجستية عالية. الرأي العام يجب أن يكون متنورا بما فيه الكفاية لكي لا يقع فريسة التضليل الاعلامي.هل هناك وجه تطابق مابين الإرهابيين في سوريا والنازيين في أوكرانيا؟ نعم. كلاهما يعملان بإمرة المشغل. اليوم نحن في القرن الواحد والعشرين ومضى على الانتصار على النازية 75 عاما أو أكثر. بعد كل هذه السنوات هل هناك من يجرؤ على القول إنه سيدعم فصيل متطرف في أوكرانيا اسمه "النازيون الجدد" ويحملون نفس علم النازية التي هي بعبع للغرب إذا لم يكن هذ1ا الفصيل يحظى برعاية من دول وأجهزة استخبارات معينة لمجرد انهم يناصبون روسيا العداء؟!الغرب ليس لديه مانع أن يسلح الشيطان ضد روسيا إذا كان ذلك يصب في مصلحته، على الرغم من أن روسيا والغرب انتصروا معا على النازية، ولو كانوا شركاء حقيقيين مع روسيا في ذلك النصر على النازية لما دعموا النازيين الجدد في أوكرانيا اليوم وهذا دليل ومثال فاضح على النفاق الغربي ولا نستبعد أن يتم غدا نقل إرهابيي "داعش" (التنظيم الإرهابي المحظور في روسيا ودول عديدة) إلى أوكرانيا. لا نستبعد أن نرى هذه القمامة البشرية تعمل في أوكرانيا.بالنسبة للرئيس الأوكراني هو ليس شخصا غبيا وهو مدرك أن أمريكا ترنو تحقيق مصالحها فحسب، لماذا يذهب برأيكم مثل هؤلاء السياسيين مع أمريكا بما تصنعه لهم من أوهام. كيف يمكن لهم أن يصدقوها؟اعتقادي الشخصي أن زيلينسكي ليس من المؤسسة السياسية التقليدية، فهو لم يخرج من صفوف العمل السياسي التقليدي من أحزاب وغير ذلك، وبالتالي السياسة علما وهو اختصاص، لذلك الرئيس الأوكراني هو نتاج الانقلاب على الرئيس السابق باراشينكو والذي كان ينحدر من دونيتسك وقريب من موسكو ولذلك تمت الإطاحة به.زيلنسكي تم استخدامه كبيدق للغرب لغايات استراتيجية وبعد توريطه لإنهاك موسكو بمعارك جانبية تستنزف سمعتها الدولية ومن هنا أتت الدعوات مؤخرا لطرد روسيا من مجلس الأمن وكأننا في فيلم كرتون.مجلس الأمن تم إنشاؤه بموجب تفاهم دولي بعد الحرب العالمية الثانية للدول المنتصرة على النازية وروسيا في عداد الدول المنتصرة والجيش السوفييتي هو الذي اقتحم برلين معقل النازية ولا يمكن لأحد أن يتجاهل الدور الروسي في التوازن الدولي والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين. تخيل لو أن روسيا والصين ليسا أعضاء في مجلس الأمن، كان من الممكن أن تكون الحروب والغزوات مستمرة وتقويض لكل شيء فيه توازن دولي وعلاقات دولية. الآن كل يوم يعالج مجلس الأمن 5 ملفات وأزمات، وأيام الحرب الباردة كان يعالج كل شهر ملف. بريطانيا لها موقف غير مستغرب ولكن متقدم عن أمريكا واليوم تشترط بريطانيا سحب القوات الروسية من أوكرانيا قبل البدء بالمحادثات الروسية الاوكرانية لماذا هذا الموقف؟هناك تحالف عضوي أنغلوسكسوني بين بريطانيا وأمريكا يتجاوز أوروبا لان المهاجرين الأوائل الذين ذهبوا إلى أمريكا كانوا أيرلنديين وبريطانيين لذلك بريطانيا بشكل ما بالعقلية الاستعمارية التي لديها مازالت تعتقد أن أمريكا مستعمرة قديمة لها. وذلك في أدبياتها السياسية الفوقية البريطانية السياسية تجاه أمريكا والعالم أجمع وأوروبا، حيث يرون أنفسهم طبقة أعلى من أوروبا ويطلقون على أنفسهم جزيرة وليسوا جزءا من القارة.هناك تحالف موضوعي وثيق بين الأنغلوسوكسن من جهة وأمريكا من جهة إضافة إلى أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي يعاني أزمات داخلية من فضائح يريد أن يعيد لنفسه بعض الأسهم التي خسرها عبر لعب دور بارز في العداء لروسيا.تاريخيا العائلة القيصرية في روسيا قبل الاتحاد السوفيتي كانت تصاهر العائلة المالكة في بريطانيا، وعلى الرغم من هذه العلاقة الوثيقة والمصاهرة بين العائلتين عندما طلب القيصر الروسي آنذاك أن يأتي لاجئا سياسيا إلى لندن رفضوا ذلك.العقل الانكليزي خبيث متداخل ومتشابك مبني على الفوقية.عندما كنت في نيويورك في إحدى الجلسات المغلقة لمجلس الأمن كان السفير البريطاني يتحدث عن بعض المواضيع فجأة ظهر جرذ كبير في قاعة المجلس والسبب أن الأمم المتحدة بنيت فوق مسلخ وفوق الماء والمنطقة موبوءة بالجرذان عند ذلك توقف السفير البريطاني عن الكلام نتيجة الصراخ والعويل وتوقفت الجلسة وبعد فترة كان السفير البريطاني يتحدث بجلسة أخرى مغلقة، فقاطعه جون بولتون وكان وقتها مندوبا دائما للولايات المتحدة الأمريكية وهذا عرف غير موجود في أدبيات مجلس الأمن أن يقاطع أحد الآخر، وقتها قال السفير البريطاني "آسف لأنه للمرة الثانية وأنا أتحدث يقاطعني جرذ". لديهم فوقية على الأمريكان.هذا هو العقل الإنكليزي. هل هناك مخاوف في سوريا لاحتمال الضغط على الرئيس الأسد من جديد لاستبعاده عن الحياة السياسية ومد أنابيب غاز من قطر باتجاه أوروبا عبر سوريا وقطع الطريق على الغاز الروسي؟هذا الكلام كان أحد أسباب الأزمة حتى أن الرئيس الأسد قال بنفسه إن أحد أسباب الحرب على سوريا أنه رفض مد خط أنابيب الغاز القطري إلى تركيا ومن ثم إلى أوروبا لإفشال الخط الروسي.نعم هذا الكلام صحيح في المطلق. ولكن نحن ما يعنينا أن سوريا صارت جزءا لايتجزأ من الأمن القومي الروسي ولذلك الآن القرار على مستوى القيادتين هو مضاعفة أشكال التعاون الاستراتيجي بين البلدين، للارتقاء إلى التهديدات التي تواجهها البلدان نتيجة التماثل في التجربة من عقوبات ومحاولة عزل ونازيين وإرهابيين والمقاطعة الإعلامية والتشويه والكذب والتضليل الاعلامي كما فعلوا في سوريا قي ملف الكيماوي مثلا لسنوات من الكذب.اليوم هناك تماثل لما تمر به روسيا ال’ن وما مررنا به طيلة عشر سنوات وفهمه الحلفاء الروس عندما قرروا الدخول إلى سوريا بطلب من الحكومة السورية عام 2015.لكن يجب الأخذ بعين الاعتبار ان الروس لم يبدؤوا من الصفر فالرئيس بوتين دخل عام 2000 إلى الشيشان وعام 2008 إلى جورجيا والقرم عام 2014، وكان المطلوب أن تنضم جورجيا إلى الناتو، أي نفس السناريو الذي يحدث الآن في أوكرانيا كان في جورجيا، ولا يراودني أي شك في أن تكون المشكلة في أوزبكستان في نفس السياق.الدول الثلاثة الأكثر أهمية لروسيا من الجمهوريات القديمة هي بيلاروسيا وأوكرانيا وكازاخستان وتم افتعال المشاكل في الدول الثلاث وهذا مؤشر على أن عملية الخنق التي يعمل عليها الغرب تجاه روسيا هي ممنهجة وقديمة ومتصاعدة، أي أن ما يجري في أوكرانيا هو حلقة مرتبطة بجميع تلك المراحل. تأقلمت سوريا مع العقوبات التي فرضت ضدها وأسست منظومة معينة تستطيع من خلالها تلبية متطلبات السوريين.. اليوم كيف يمكن أن تؤثر العقوبات بحق روسيا على سوريا؟الدول المفروض عليها إجراءات قسرية أحادية الجانب أدركت أنه يجب أن تنسق فيما بينها كروسيا والصين وإيران وسوريا وفنزويلا وكوبا وبيلاروسيا وصار العدد كبيرا، وبدأت عملية ايجاد آليات بديلة لنظام سويفت المالي الذي يتفاخر الغرب اليوم أنه قطع روسيا عنه.كان يفترض أن يتم هذا الأمر منذ وقت طويل، بأن تفكر الدول التي تخالف الغرب في سياساته في إيجاد آليات بديلة عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. دول مجموعة البريكس (تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) فكرت بذلك ولكن لم تذهب بعيدا بسبب الأوضاع التي مرت بها البرازيل وبسبب انفتاح الأمريكان على الهند، لكن الفكرة كانت سليمة وهي الحل الجذري الوحيد لأن تكون مستقلا اقتصاديا كما أنت مستقل سياسيا، وعلى هذه الدول متماثلة التفكير والتي تتعرض لنفس التهديد أن تجتمع وتقرر إيجاد آليات جديدة للتعامل فيما بينها.أصبح ذلك ضرورة حتمية، وإلا هذا المسلسل لن ينتهي، فالغرب لن يعدل من سياساته لأنه لا يتعامل مع الدول الأخرى تعامل الند. حتى روسيا والصين لا يعتبرونهما ندين على الرغم من أنهما قطبين عالمين مهمين. هنالك عور ذهني في الفكر الغربي لايمكن إصلاحه إلا بإفهامه أن هناك آليات بديلة، بمعنى أن الغرب عندما يريد فرض عقوبات على هذه الدول فهو في البداية سيعاقب نفسه وسيكون الخاسر لأن هذه الدول لديها آليات بديلة خاصة بها.

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