https://arabic.sputniknews.com/20220301/نادي-الأسير-الفلسطيني-انتفاضة-الأسرى-تدخل-يومها-الـ24-وإسرائيل-تتجه-نحو-التصعيد-1059337641.html
نادي الأسير الفلسطيني: انتفاضة الأسرى تدخل يومها الـ24 وإسرائيل تتجه نحو التصعيد
نادي الأسير الفلسطيني: انتفاضة الأسرى تدخل يومها الـ24 وإسرائيل تتجه نحو التصعيد
أعلن ناي الأسير الفلسطيني أن انتفاضة الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية تدخل يومها الـ24، مؤكدا أن إدارة السجون تتجه نحو التصعيد. 01.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-01T16:51+0000
2022-03-01T16:51+0000
2022-03-01T16:51+0000
أخبار فلسطين اليوم
السجون الإسرائيلية
أسير
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وحسب بيان نشره النادي عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أوضح أن الأسرى بدؤوا اليوم الثلاثاء يخوضون إضرابا ليوم واحد عن الطعام.وقال: "ينفذ الأسرى في السجون الإسرائيليّة، اليوم الثلاثاء إضرابا مفتوحا عن الطعام وليوم واحد، في ذروة الفعاليات المقرة اليوم في محافظات الوطن دعما واسنادا للأسرى في خطواتهم النضالية".وفيما أكد أن انتفاضة الأسرى تدخل يومها الـ24، فقد أكد على أن جميع الفصائل تشارك فيها، رفضا لقوانين إدارة السجون.واكد البيان أنه "وحتّى الآن لا توجد ردود جدّية من قبل إدارة السّجون على مطالب الأسرى، وأبرزها وقف إجراءاتها الهادفة إلى سلب الأسرى منجزاتهم، ومنها ما أعلنت عنه من قيود جديدة على كيفية خروج الأسرى إلى ساحة السّجن (الفورة) من حيث المدة وأعداد الأسرى".يشار إلى أنّ عدد الأسرى في سجون الاحتلال بلغ قرابة 4500 أسير، منهم 34 أسيرة، ونحو 180 طفلا، وذلك حتى نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220224/ما-هي-الفورة-التي-تسببت-في-انتفاضة-الأسرى-الفلسطينيين-1059113188.html
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أخبار فلسطين اليوم, السجون الإسرائيلية, أسير
نادي الأسير الفلسطيني: انتفاضة الأسرى تدخل يومها الـ24 وإسرائيل تتجه نحو التصعيد
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أعلن ناي الأسير الفلسطيني أن انتفاضة الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية تدخل يومها الـ24، مؤكدا أن إدارة السجون تتجه نحو التصعيد.
وحسب بيان نشره النادي عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أوضح أن الأسرى بدؤو
ا اليوم الثلاثاء يخوضون إضرابا ليوم واحد عن الطعام.
وقال: "ينفذ الأسرى في السجون الإسرائيليّة، اليوم الثلاثاء إضرابا مفتوحا عن الطعام وليوم واحد
، في ذروة الفعاليات المقرة اليوم في محافظات الوطن دعما واسنادا للأسرى في خطواتهم النضالية".
وفيما أكد أن انتفاضة الأسرى تدخل يومها الـ24، فقد أكد على أن جميع الفصائل تشارك فيها، رفضا لقوانين إدارة السجون.
واكد البيان أنه "وحتّى الآن لا توجد ردود جدّية من قبل إدارة السّجون
على مطالب الأسرى، وأبرزها وقف إجراءاتها الهادفة إلى سلب الأسرى منجزاتهم، ومنها ما أعلنت عنه من قيود جديدة على كيفية خروج الأسرى إلى ساحة السّجن (الفورة) من حيث المدة وأعداد الأسرى".
وألمح بيان نادي الأسير الفلسطيني إلى أن "كافة المعطيات الراهنّة تشير إلى أن إدارة السجون ذاهبة نحو مزيد من التصعيد".
يشار إلى أنّ عدد الأسرى
في سجون الاحتلال بلغ قرابة 4500 أسير، منهم 34 أسيرة، ونحو 180 طفلا، وذلك حتى نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي.