https://arabic.sputniknews.com/20220301/نصر-الله-يعلق-على-العملية-العسكرية-الروسية-في-أوكرانيا-ما-يحدث-خطر-على-العالم-وأمريكا-هي-المسوؤلة-1059317343.html

نصر الله يعلق على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا... ما يحدث خطر على العالم وأمريكا هي المسوؤلة

نصر الله يعلق على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا... ما يحدث خطر على العالم وأمريكا هي المسوؤلة

اتهم الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، اليوم الثلاثاء، الولايات المتحدة الأمريكية بالتحريض من أجل اندلاع الأزمة في أوكرانيا، والعمل من أجل تعقيد... 01.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-01T11:21+0000

2022-03-01T11:21+0000

2022-03-01T11:22+0000

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وقال نصر الله، في كلمة له، إن "الدول الغربية تفعل كل شيء ضد روسيا باستثناء القتال المباشر"، مشيرا إلى أن "مواقف الغرب حالياً تظهر ازدواجية المعايير بالمقارنة مع مواقفه تجاه الحروب الأمريكية".وأكد الأمين العام لحزب الله، أن "العالم اليوم لا يحترم إلا الأقوياء، وهو يصمت أمام الارتكابات الأمريكية"، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة سرقت مليارات الدولارات من أموال الشعب الأفغاني".وأضاف: "الولايات المتحدة مسؤولة عما يجري في أوكرانيا، وهي التي حرّضت في هذا الاتجاه"، موضحاً أن واشنطن "فعلت كل شيء لتنفيذ السيناريو الحالي، وهي من تضع شروطاً لتعقيد الموقف".ورأى نصر الله أن "ما يجري درس وعبرة لمن يثق ويعول ويراهن على أمريكا"، مشددا على ضرورة أن "يعلم الجميع أن المأساة القائمة الآن تتحمل مسؤوليتها الإدارة الأمريكية".وأدان لبنان، يوم الخميس الماضي، ما وصفه بـ"اجتياح الأراضي الأوكرانية"، ودعا روسيا إلى وقف العمليات العسكرية فورا وسحب قواتها.فيما قالت السفارة الروسية في لبنان، إنها فوجئت ببيان وزارة الخارجية اللبنانية الذي يندد بالعمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.وأوضحت السفارة في بيان في موقعها على "فيسبوك": "بيان وزارة الخارجية والمغتربين للجمهورية اللبنانية أثار الدهشة لدينا بمخالفتها سياسة النأي بالنفس واتخاذها طرفا ضد طرف آخر في هذه الأحداث، علمًا بأن روسيا لم توفر جهدا في المساهمة بنهوض واستقرار الجمهورية اللبنانية".وفي الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

https://arabic.sputniknews.com/20220301/خامنئي-يعلق-لأول-مرة-على-الأوضاع-في-أوكرانيا-ويصف-أمريكا-بـالمافيا-1059305288.html

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