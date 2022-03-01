https://arabic.sputniknews.com/20220301/نقل-بطولة-المهارات-الأوروبية-2022-من-سانت-بطرسبورغ-الروسية-إلى-مدينة-أوروبية-1059323106.html
نقل بطولة "المهارات الأوروبية 2022" من سانت بطرسبورغ الروسية إلى مدينة أوروبية
نقل بطولة "المهارات الأوروبية 2022" من سانت بطرسبورغ الروسية إلى مدينة أوروبية
أعلنت الخدمة الصحفية لمسابقة "WorldSkills Russia"، أنه سيتم نقل بطولة المهارات الأوروبية "EuroSkills-2023" من مدينة سان بطرسبورغ الروسية إلى مدينة أوروبية بسبب... 01.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-01T12:50+0000
2022-03-01T12:50+0000
2022-03-01T12:50+0000
تغطية أحداث دونباس
يوفا
تعليق
روسيا
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ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن الخدمة، قولها: "سيتم نقل مكان بطولة المهارات الأوروبية EuroSkills-2023 من سانت بطرسبورغ إلى مدينة أخرى في أوروبا. لن يشارك متنافسو فريق WorldSkills اَلروسي في "WorldSkills Shanghai-2022" و"EuroSkills-2023".واتخذت قيادة "WorldSkills International" و"WorldSkills Europe" عددًا من القرارات فيما يتعلق بالأحداث الدولية الأخيرة. وبالتالي، تم تعليق عضوية "WorldSkills Russia" في هذه المنظمات، وكذلك المشاركة في البطولات والمشاريع والأحداث خارج البلاد مؤقتًا. في الوقت نفسه، ستستمر أنشطة "WorldSkills Russia" على أراضي الدولة دون تغييرات.هذا وأعلن الاتحادان (الفيفا) و(اليويفا) لكرة القدم، في بيان مشترك أمس الاثنين، عن إيقاف منتخبات وأندية روسيا من جميع بطولاتهما لحين إشعار آخر.وكشف بيان للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أن الاتحادين قررا أن "كل الفرق الروسية، سواء على المستوى الوطني أو الأندية" سيتم منعها من المشاركة في بطولاتهما حتى إشعار آخر.وأشار البيان إلى أن "أسرة كرة القدم متحدة وتتضامن بشكل كامل مع الشعب المتضرر في أوكرانيا".وسيشمل الإيقاف كافة المنتخبات الوطنية الروسية وقد يؤثر على منتخب السيدات الذي من المقرر مشاركته في بطولة أوروبا 2022 في إنجلترا في يوليو تموز المقبل.
https://arabic.sputniknews.com/20220228/الاتحاد-الروسي-لكرة-القدم-يعلق-على-قرارات-فيفا-ويويفا-بحق-المنتخبات-والأندية-الروسية-1059289592.html
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يوفا, تعليق, روسيا
نقل بطولة "المهارات الأوروبية 2022" من سانت بطرسبورغ الروسية إلى مدينة أوروبية
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أعلنت الخدمة الصحفية لمسابقة "WorldSkills Russia"، أنه سيتم نقل بطولة المهارات الأوروبية "EuroSkills-2023" من مدينة سان بطرسبورغ الروسية إلى مدينة أوروبية بسبب الوضع في أوكرانيا.
ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن الخدمة، قولها: "سيتم نقل مكان بطولة المهارات الأوروبية EuroSkills-2023 من سانت بطرسبورغ إلى مدينة أخرى في أوروبا. لن يشارك متنافسو فريق WorldSkills اَلروسي في "WorldSkills Shanghai-2022" و"EuroSkills-2023".
واتخذت قيادة "WorldSkills International" و"WorldSkills Europe" عددًا من القرارات فيما يتعلق بالأحداث الدولية الأخيرة. وبالتالي، تم تعليق عضوية "WorldSkills Russia" في هذه المنظمات، وكذلك المشاركة في البطولات والمشاريع والأحداث خارج البلاد مؤقتًا. في الوقت نفسه، ستستمر أنشطة "WorldSkills Russia" على أراضي الدولة دون تغييرات.
هذا وأعلن الاتحادان (الفيفا) و(اليويفا) لكرة القدم، في بيان مشترك أمس الاثنين، عن إيقاف منتخبات وأندية روسيا من جميع بطولاتهما لحين إشعار آخر.
وكشف بيان للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أن الاتحادين قررا أن "كل الفرق الروسية، سواء على المستوى الوطني أو الأندية" سيتم منعها من المشاركة في بطولاتهما حتى إشعار آخر.
وأشار البيان إلى أن "أسرة كرة القدم متحدة وتتضامن بشكل كامل مع الشعب المتضرر في أوكرانيا".
وسيشمل الإيقاف كافة المنتخبات الوطنية الروسية وقد يؤثر على منتخب السيدات الذي من المقرر مشاركته في بطولة أوروبا 2022 في إنجلترا في يوليو تموز المقبل.