https://arabic.sputniknews.com/20220301/هيئة-الأركان-العامة-في-بيلاروسيا-تعتبر-أن-الوضع-حول-البلاد-يميل-إلى-التصعيد-1059321949.html

هيئة الأركان العامة في بيلاروسيا تعتبر أن الوضع حول البلاد يميل إلى "التصعيد"

هيئة الأركان العامة في بيلاروسيا تعتبر أن الوضع حول البلاد يميل إلى "التصعيد"

قال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة، والنائب الأول لوزير الدفاع في بيلاروسيا، فيكتور غوليفيتش، إن "الوضع في جميع أنحاء الجمهورية يميل إلى التصعيد". 01.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-01T12:23+0000

2022-03-01T12:23+0000

2022-03-01T12:23+0000

أخبار بيلاروسيا اليوم

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ونقل موقع "بيلتا" عن غوليفيتش، أن "القوات المسلحة تراقب وتحلل باستمرار الوضع الذي يتطور في أنحاء بيلاروسيا، ويميل إلى التصعيد".واستدل غوليفيتش إلى تصريحات الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، بأن "قوات الاشتباك ذات الأولوية للحلف ستوضع في حالة تأهب قصوى".وأشار غوليفيتش إلى أن "هذه مجموعة كبيرة إلى حد ما يمكن أن تقع على الحدود مع بيلاروسيا".وأعرب مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، عن أن إمكانية جعل بيلاروسيا "قوة نووية" عند نشر أسلحة نووية روسية لديها، أمر خطير.وقال بوريل في تصريحات صحفية قبل اجتماع غير رسمي افتراضي مع وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي يوم 28 فبراير/شباط، إن "احتمالية أن تصبح بيلاروسيا قوة نووية نتيجة تعديل دستور البلاد أمر خطير، لأنه يعني أن روسيا ستنشر أسلحة نووية في الدولة المجاورة".وتابع: "اليوم، في بيلاروسيا، هناك استفتاء وهمي من أجل اتخاذ قرار بتعديل الدستور ومنح بيلاروسيا وضع الدولة النووية، وهذا أمر خطير للغاية، وسيبدأ في تغيير وضع البلاد لتصبح دولة نووية".

https://arabic.sputniknews.com/20220301/رئيس-الوزراء-الروسي-يشدد-على-أهمية-خلق-بدائل-للواردات-1059320705.html

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أخبار بيلاروسيا اليوم, رصد عسكري