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وزارة الداخلية الروسية تعلن رصد إعلانات تطلب تنفيذ أعمال إرهابية ضد روسيا
وزارة الداخلية الروسية تعلن رصد إعلانات تطلب تنفيذ أعمال إرهابية ضد روسيا
رصدت وزارة الداخلية الروسية، اليوم الثلاثاء، على موقع "غيردرا" إعلانات لتنفيذ أعمال إرهابية ضد روسيا. 01.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-01T14:50+0000
2022-03-01T14:50+0000
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وجاء في بيان الوزارة: "أثناء مراقبة الإنترنت، كشفت عناصر وزارة الداخلية الروسية في الشبكة المظلمة "دارك نت" على منصة "غيدرا"، وكذلك في مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلات الفورية، عن عدد من الإعلانات الداعية لأنشطة إرهابية".وفقًا لعناصر إنفاذ القانون، في المواد المنشورة، يعرض المجرمون تنفيذ هجمات إرهابية بمقابل مادي، بما في ذلك، أعمال إرهابية ضد سلطات الدولة في روسيا وجرائم أخرى.وتابع بيان الداخلية الروسية: "وفقًا للمعلومات التي لدينا، يتم نشر الإعلانات عن الدعوات للقيام بأعمال غير قانونية من خلال مراكز اتصال موجودة في أوكرانيا".
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وزارة الداخلية الروسية تعلن رصد إعلانات تطلب تنفيذ أعمال إرهابية ضد روسيا

14:50 GMT 01.03.2022
© Sputnik . Sergey Pivovarov / الذهاب إلى بنك الصورقوات وزارة الداخلية الروسية
قوات وزارة الداخلية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2022
© Sputnik . Sergey Pivovarov
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رصدت وزارة الداخلية الروسية، اليوم الثلاثاء، على موقع "غيردرا" إعلانات لتنفيذ أعمال إرهابية ضد روسيا.
وجاء في بيان الوزارة: "أثناء مراقبة الإنترنت، كشفت عناصر وزارة الداخلية الروسية في الشبكة المظلمة "دارك نت" على منصة "غيدرا"، وكذلك في مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلات الفورية، عن عدد من الإعلانات الداعية لأنشطة إرهابية".
وفقًا لعناصر إنفاذ القانون، في المواد المنشورة، يعرض المجرمون تنفيذ هجمات إرهابية بمقابل مادي، بما في ذلك، أعمال إرهابية ضد سلطات الدولة في روسيا وجرائم أخرى.
وتابع بيان الداخلية الروسية: "وفقًا للمعلومات التي لدينا، يتم نشر الإعلانات عن الدعوات للقيام بأعمال غير قانونية من خلال مراكز اتصال موجودة في أوكرانيا".
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