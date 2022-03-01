https://arabic.sputniknews.com/20220301/وزارة-الداخلية-الروسية-تعلن-رصد-إعلانات-تطلب-تنفيذ-أعمال-إرهابية-ضد-روسيا-1059330812.html
وزارة الداخلية الروسية تعلن رصد إعلانات تطلب تنفيذ أعمال إرهابية ضد روسيا
وزارة الداخلية الروسية تعلن رصد إعلانات تطلب تنفيذ أعمال إرهابية ضد روسيا
رصدت وزارة الداخلية الروسية، اليوم الثلاثاء، على موقع "غيردرا" إعلانات لتنفيذ أعمال إرهابية ضد روسيا. 01.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-01T14:50+0000
2022-03-01T14:50+0000
2022-03-01T14:50+0000
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وجاء في بيان الوزارة: "أثناء مراقبة الإنترنت، كشفت عناصر وزارة الداخلية الروسية في الشبكة المظلمة "دارك نت" على منصة "غيدرا"، وكذلك في مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلات الفورية، عن عدد من الإعلانات الداعية لأنشطة إرهابية".وفقًا لعناصر إنفاذ القانون، في المواد المنشورة، يعرض المجرمون تنفيذ هجمات إرهابية بمقابل مادي، بما في ذلك، أعمال إرهابية ضد سلطات الدولة في روسيا وجرائم أخرى.وتابع بيان الداخلية الروسية: "وفقًا للمعلومات التي لدينا، يتم نشر الإعلانات عن الدعوات للقيام بأعمال غير قانونية من خلال مراكز اتصال موجودة في أوكرانيا".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
وزارة الداخلية الروسية تعلن رصد إعلانات تطلب تنفيذ أعمال إرهابية ضد روسيا
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رصدت وزارة الداخلية الروسية، اليوم الثلاثاء، على موقع "غيردرا" إعلانات لتنفيذ أعمال إرهابية ضد روسيا.
وجاء في بيان الوزارة: "أثناء مراقبة الإنترنت، كشفت عناصر وزارة الداخلية الروسية في الشبكة المظلمة "دارك نت" على منصة "غيدرا"، وكذلك في مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلات الفورية، عن عدد من الإعلانات الداعية لأنشطة إرهابية".
وفقًا لعناصر إنفاذ القانون، في المواد المنشورة، يعرض المجرمون تنفيذ هجمات إرهابية بمقابل مادي، بما في ذلك، أعمال إرهابية ضد سلطات الدولة في روسيا وجرائم أخرى.
وتابع بيان الداخلية الروسية: "وفقًا للمعلومات التي لدينا، يتم نشر الإعلانات عن الدعوات للقيام بأعمال غير قانونية من خلال مراكز اتصال موجودة في أوكرانيا".