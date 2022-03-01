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وزير الخارجية التركي: لا نميل للمشاركة في العقوبات ضد روسيا
وزير الخارجية التركي: لا نميل للمشاركة في العقوبات ضد روسيا
صرح وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن بلاده لا تميل للمشاركة في العقوبات ضد روسيا. 01.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-01T23:24+0000
2022-03-01T23:24+0000
أخبار تركيا اليوم
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أنقرة - سبوتنيك. وقال تشاووش أوغلو في تصريحات، مساء الثلاثاء: "لم نشارك في مثل هذه العقوبات بشكل عام من حيث المبدأ، ولا نميل للمشاركة في العقوبات الحالية أيضا"، وفق الأناضول.وفي سياق متصل، ذكر تشاووش أوغلو أن بلاده طلبت من موسكو سحب طلبهم بشأن السماح لسفن غير مسجلة ضمن أسطول البحر الأسود الروسي بعبور المضائق التركية والحكومة الروسية قبلت ذلك.كما أكد بوقت سابق، متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن أن تركيا لا تخطط للالتحاق بالعقوبات ضد روسيا حفاظا على العلاقات التجارية الوثيقة معها في ميادين بينها السياحة والغاز والزراعة.في الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/ شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس فلاديمير بوتين، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.قالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.في الوقت نفسه، استجاب الغرب للعملية الروسية بفرض حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا أكدت أنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الموقف بشأن أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220301/بايدن-وزيلينسكي-يبحثان-سبل-استمرار-الدعم-في-مواجهة-روسيا-1059342116.html
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أخبار تركيا اليوم

وزير الخارجية التركي: لا نميل للمشاركة في العقوبات ضد روسيا

23:24 GMT 01.03.2022
© AP Photo / Petros Giannakourisوزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أثينا، اليونان 31 مايو 2021
وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أثينا، اليونان 31 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2022
© AP Photo / Petros Giannakouris
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صرح وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن بلاده لا تميل للمشاركة في العقوبات ضد روسيا.
أنقرة - سبوتنيك. وقال تشاووش أوغلو في تصريحات، مساء الثلاثاء: "لم نشارك في مثل هذه العقوبات بشكل عام من حيث المبدأ، ولا نميل للمشاركة في العقوبات الحالية أيضا"، وفق الأناضول.
وفي سياق متصل، ذكر تشاووش أوغلو أن بلاده طلبت من موسكو سحب طلبهم بشأن السماح لسفن غير مسجلة ضمن أسطول البحر الأسود الروسي بعبور المضائق التركية والحكومة الروسية قبلت ذلك.
الرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2022
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كما أكد بوقت سابق، متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن أن تركيا لا تخطط للالتحاق بالعقوبات ضد روسيا حفاظا على العلاقات التجارية الوثيقة معها في ميادين بينها السياحة والغاز والزراعة.
في الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/ شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.
وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس فلاديمير بوتين، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.
قالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.
في الوقت نفسه، استجاب الغرب للعملية الروسية بفرض حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا أكدت أنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الموقف بشأن أوكرانيا.
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