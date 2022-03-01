https://arabic.sputniknews.com/20220301/وزير-الدفاع-الروسي-ونظيره-التركي-يبحثان-تطورات-الوضع-في-أوكرانيا-1059324276.html

وزير الدفاع الروسي ونظيره التركي يبحثان تطورات الوضع في أوكرانيا

وزير الدفاع الروسي ونظيره التركي يبحثان تطورات الوضع في أوكرانيا

بحث وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ونظيره التركي خلوصي آكار تطورات الوضع في أوكرانيا. 01.03.2022, سبوتنيك عربي

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وقالت وزارة الدفاع الروسية للصحفيين: "في 1 مارس/ آذار 2022، جرت محادثة هاتفية بين وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ووزير الدفاع الوطني للجمهورية التركية خلوصي أكار. وتم خلال اللقاء تبادل الآراء ووجهات النظر بشأن الوضع في أوكرانيا".وأضافت الوزارة أن الطرفين ناقشا الوضع في الشرق الأوسط.هذا وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لنظيره التركي مولود جاويش أوغلو، في وقت سابق، استعداد روسيا للتفاعل الوثيق مع جميع القوى من أجل الإسراع في تسوية الوضع في أوكرانيا.وأكدت الخارجية الروسية أن لافروف أطلع جاويش أوغلو بالتفصيل على العملية العسكرية الروسية الخاصة في دونباس.وفي وقت سابق، أبلغ أردوغان في جلسة للحزب الحاكم التركي أنه دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تركيا لمناقشة الوضع في جميع أنحاء أوكرانيا.أعلنت الرئاسة التركية، يوم السبت، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بحث الوضع في أوكرانيا مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

https://arabic.sputniknews.com/20220226/لافروف-يؤكد-لنظيره-التركي-استعداد-روسيا-للتسوية-في-أوكرانيا-بعد-دعوة-أردوغان-لبوتين-لمناقشة-الوضع-1059195433.html

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أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار تركيا اليوم, مفاوضات