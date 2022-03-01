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Военнослужащие ВС РФ в автомобиле колонны военной техники в Армянске - سبوتنيك عربي, 1920
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https://arabic.sputniknews.com/20220301/وزير-الدفاع-الروسي-ونظيره-التركي-يبحثان-تطورات-الوضع-في-أوكرانيا-1059324276.html
وزير الدفاع الروسي ونظيره التركي يبحثان تطورات الوضع في أوكرانيا
وزير الدفاع الروسي ونظيره التركي يبحثان تطورات الوضع في أوكرانيا
بحث وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ونظيره التركي خلوصي آكار تطورات الوضع في أوكرانيا. 01.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-01T13:03+0000
2022-03-01T13:03+0000
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وقالت وزارة الدفاع الروسية للصحفيين: "في 1 مارس/ آذار 2022، جرت محادثة هاتفية بين وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ووزير الدفاع الوطني للجمهورية التركية خلوصي أكار. وتم خلال اللقاء تبادل الآراء ووجهات النظر بشأن الوضع في أوكرانيا".وأضافت الوزارة أن الطرفين ناقشا الوضع في الشرق الأوسط.هذا وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لنظيره التركي مولود جاويش أوغلو، في وقت سابق، استعداد روسيا للتفاعل الوثيق مع جميع القوى من أجل الإسراع في تسوية الوضع في أوكرانيا.وأكدت الخارجية الروسية أن لافروف أطلع جاويش أوغلو بالتفصيل على العملية العسكرية الروسية الخاصة في دونباس.وفي وقت سابق، أبلغ أردوغان في جلسة للحزب الحاكم التركي أنه دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تركيا لمناقشة الوضع في جميع أنحاء أوكرانيا.أعلنت الرئاسة التركية، يوم السبت، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بحث الوضع في أوكرانيا مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.
https://arabic.sputniknews.com/20220226/لافروف-يؤكد-لنظيره-التركي-استعداد-روسيا-للتسوية-في-أوكرانيا-بعد-دعوة-أردوغان-لبوتين-لمناقشة-الوضع-1059195433.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار تركيا اليوم, مفاوضات

وزير الدفاع الروسي ونظيره التركي يبحثان تطورات الوضع في أوكرانيا

13:03 GMT 01.03.2022
© Sputnik . Aleksey Nikolskiy / الذهاب إلى بنك الصور وزير الدفاع الروسي سيرغي ويغو، موسكو، روسيا 14 فبراير 2022
وزير الدفاع الروسي سيرغي ويغو، موسكو، روسيا 14 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2022
© Sputnik . Aleksey Nikolskiy
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بحث وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ونظيره التركي خلوصي آكار تطورات الوضع في أوكرانيا.
وقالت وزارة الدفاع الروسية للصحفيين: "في 1 مارس/ آذار 2022، جرت محادثة هاتفية بين وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ووزير الدفاع الوطني للجمهورية التركية خلوصي أكار. وتم خلال اللقاء تبادل الآراء ووجهات النظر بشأن الوضع في أوكرانيا".
وأضافت الوزارة أن الطرفين ناقشا الوضع في الشرق الأوسط.
هذا وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لنظيره التركي مولود جاويش أوغلو، في وقت سابق، استعداد روسيا للتفاعل الوثيق مع جميع القوى من أجل الإسراع في تسوية الوضع في أوكرانيا.
وأكدت الخارجية الروسية أن لافروف أطلع جاويش أوغلو بالتفصيل على العملية العسكرية الروسية الخاصة في دونباس.
وفي وقت سابق، أبلغ أردوغان في جلسة للحزب الحاكم التركي أنه دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تركيا لمناقشة الوضع في جميع أنحاء أوكرانيا.
وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2022
لافروف يؤكد لنظيره التركي استعداد روسيا للتسوية في أوكرانيا بعد دعوة أردوغان لبوتين لمناقشة الوضع
26 فبراير, 14:38 GMT
أعلنت الرئاسة التركية، يوم السبت، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بحث الوضع في أوكرانيا مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.
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Танки Т-72 народной милиции ДНР на дороге под Волновахой - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السادس للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس12:40 GMT
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