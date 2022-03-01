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وزير الري المصري يقول إن بلاده من أكثر الدول معاناة من الشح المائي

وزير الري المصري يقول إن بلاده من أكثر الدول معاناة من الشح المائي

أكد وزير الموارد المائية والري المصري، الدكتور محمد عبد العاطي، اليوم الثلاثاء أن بلاده تعد من أكثر دول العالم ‏معاناة من الشح المائي.‏ 01.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-01T16:35+0000

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وتابع، على هامش زيارته لمحافظتي الإسكندرية والبحيرة من أجل تفقد مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعى بغرب الدلتا لمحطة المعالجة بالحمام، أن كون الدولة المصرية من أكثر الدول التي تعاني من الشح المائي "فإنها تبذل جهودا كبيرة لمواجهة التحديات المائية التى تواجهها، من خلال التوسع فى تنفيذ مشروعات إعادة استخدام المياه، فضلا عن مشروعات تطوير وتحديث المنظومة المائية، من خلال مشروعات تأهيل الترع والمساقي والري الحديث وإحلال وتأهيل المنشآت المائية" وفقا لبيان رسمي صادر عن وزارة الموارد المائية والري المصرية.وأشار وزير الموارد المائية والري المصري إلى أنه "عند الانتهاء من تنفيذ محطة الحمام ستصبح أكبر محطة لمعالجة المياه على مستوى العالم، وستصبح مصر أكبر دول العالم في إعادة إستخدام المياه وتصل بعدد مرات التدوير لخمس مرات".ولفت إلى أن "محطة الحمام تعالج مياه الصرف عالية الملوحة ليتم توجيهها لإعادة الاستخدام، كما يتم خلط المياه المعالجة بالمياه الجوفية للحفاظ على استدامة الخزان الجوفي".وأضاف الدكتور محمد عبد العاطي أن "مشروع محطة الحمام يُعد مشروع للتنمية الشاملة ونموذج يحتذي به في مجال إعادة إستخدام المياه، وخلق الآلاف من فرص العمل لمهندسين وفنيين وعمال وتشغيل المصانع، مشددا أنه تم تحويل مياه الصرف ذات الملوحة العالية من مشكلة لفرصة للتنمية ومواجهة الإحتياجات المتزايدة، وأن دول كثيرة طلبت الإستعانة بخبرة مصر في معالجة وإعادة إستخدام المياه العادمة"، وفقا للبيان المصري.

https://arabic.sputniknews.com/20220113/الرئيس-المصري-وصلنا-لمرحلة-الفقر-المائي-لأن-المياه-التي-تأتي-من-إثيوبيا-10-فقط-1056085414.html

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