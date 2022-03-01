https://arabic.sputniknews.com/20220301/وزير-خارجية-أمريكا-الصين-تواصل-إبادة-المسلمين-وسنواصل-الانحياز-لإسرائيل-1059331940.html
وزير خارجية أمريكا ينتقد الصين "لإبادة المسلمين" ويدعم إسرائيل في "حقوق الإنسان"
وزير خارجية أمريكا ينتقد الصين "لإبادة المسلمين" ويدعم إسرائيل في "حقوق الإنسان"
انتقد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الحكومة الصينية على ممارساتها ضد مسلمي الإيغور، وأكد في الوقت ذاته دعم بلاده لإسرائيل. 01.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-01T15:07+0000
2022-03-01T15:07+0000
2022-03-01T15:16+0000
العالم
الصين
أخبار إسرائيل اليوم
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وقال بلينكن أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف اليوم الثلاثاء إن الصين "تواصل تنفيذ إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في شينجيانغ" بحق المسلمين الإيغور، وفقا لوكالة رويترز.ودعا مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت إلى نشر تقرير مكتبها بشأن الوضع.وتنفي الحكومة الصينية جميع الاتهامات بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في شينجيانغ.وأضاف "سنواصل مواجهة التحيز ضد إسرائيل والتركيز غير المتناسب عليها في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الصين, أخبار إسرائيل اليوم
وزير خارجية أمريكا ينتقد الصين "لإبادة المسلمين" ويدعم إسرائيل في "حقوق الإنسان"
15:07 GMT 01.03.2022 (تم التحديث: 15:16 GMT 01.03.2022) تابعنا عبر
يتبع
انتقد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الحكومة الصينية على ممارساتها ضد مسلمي الإيغور، وأكد في الوقت ذاته دعم بلاده لإسرائيل.
وقال بلينكن أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف اليوم الثلاثاء إن الصين "تواصل تنفيذ إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في شينجيانغ" بحق المسلمين الإيغور، وفقا لوكالة رويترز.
ودعا مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت إلى نشر تقرير مكتبها بشأن الوضع.
وتنفي الحكومة الصينية جميع الاتهامات بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في شينجيانغ.
وأضاف "سنواصل مواجهة التحيز ضد إسرائيل والتركيز غير المتناسب عليها في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان".