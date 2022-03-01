https://arabic.sputniknews.com/20220301/وزير-خارجية-لبنان-يعلق-على-بيان-إدانة-العملية-العسكرية-الروسية-في-أوكرانيا-ورد-فعل-عون-وميقاتي-1059307028.html

وزير خارجية لبنان يعلق على بيان "إدانة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا" ورد فعل عون وميقاتي

وزير خارجية لبنان يعلق على بيان "إدانة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا" ورد فعل عون وميقاتي

قال وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بو حبيب، إن "بيان وزارة الخارجية بشأن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يعبر عن موقف لبنان وتحديدا رئيس الجمهورية ورئيس... 01.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-01T09:05+0000

2022-03-01T09:05+0000

2022-03-01T09:06+0000

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وأضح بو حبيب، في تصريحات مع صحيفة الجمهورية اللبنانية، إن "اللبنانيين عانوا من الغزو والاحتلال، وبالتالي كان من الطبيعي أن نتخذ موقفا مبدئيا باستنكار الاجتياح الروسي لأوكرانيا واحتلال هذا البلد"، مضيفا: أنه "موقف بديهي ينسجم مع اقتناعنا بأنه لا يجوز أن تدخل أي دولة إلى دولة أخرى لتحقيق أهدافها، وأنا أعارض شن الحروب بحجة الدفاع عن مصالح".وتابع: "ما صدر عن وزارة الخارجية يعبر عن موقف الدولة اللبنانية، وتحديدا رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة إضافة إلى الوزير المختص، وليس صحيحا أن الرئيس ميشال عون تنصل منه بل هو اتصل بي وهنأني وأبدى دعمه لي، وكذلك رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لم يتنصل من البيان، ودوري كوزير للخارجية هو أن أعبر عن الموقف الرسمي الذي تقرر اعتماده في نهاية المطاف".ورأى بو حبيب، أن "الانقسام الداخلي حول بيان الخارجية كان متوقعا، وأنه شخصيا لم يتفاجأ به، بل هو أمر طبيعي في بلد ديمقراطي كلبنان"، مشيرا إلى أنه "من حق "حزب الله" أو رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل وغيرهما الاعتراض، ومن واجبه في المقابل أن "يقرر تبني الموقف الذي يجدونه متناسبا مع المبادئ الثابتة والمصالح العليا".وردا على سؤال حول تقارير تتحدث عن ضغوط أمريكية، قال: "إن المسألة لا تتعلق بضغط مباشر وإنما القوى الدولية تلجأ في مثل هذه الأوضاع إلى محاولة استقطاب تأييد أكبر عدد ممكن من البلدان، وضمن هذا الإطار تكلم معنا الأمريكيون والفرنسيون والألمان وغيرهم، ونحن في النهاية نقرر ما يناسب مصالحنا".وأدان لبنان، يوم الخميس الماضي، ما وصفه بـ"اجتياح الأراضي الأوكرانية"، ودعا روسيا إلى وقف العمليات العسكرية فورا وسحب قواتها.فيما قالت السفارة الروسية في لبنان، إنها فوجئت ببيان وزارة الخارجية اللبنانية الذي يندد بالعمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.وأوضحت السفارة في بيان في موقعها على "فيسبوك": "بيان وزارة الخارجية والمغتربين للجمهورية اللبنانية أثار الدهشة لدينا بمخالفتها سياسة النأي بالنفس واتخاذها طرفا ضد طرف آخر في هذه الأحداث، علمًا بأن روسيا لم توفر جهدا في المساهمة بنهوض واستقرار الجمهورية اللبنانية".وفي الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

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