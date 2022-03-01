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https://arabic.sputniknews.com/20220301/وزير-سوداني-نحتاج-لتحريك-ملف-تفاوض-سد-النهضة-المتوقف-منذ-فترة-1059304265.html
وزير سوداني: نحتاج لتحريك ملف تفاوض سد النهضة المتوقف منذ فترة
وزير سوداني: نحتاج لتحريك ملف تفاوض سد النهضة المتوقف منذ فترة
قال وزير الري والموارد المائية السوداني، عبد الرحمن منصور، إنه يجب التوصل لتفاهمات بين السودان ومصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة. 01.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-01T08:05+0000
2022-03-01T08:05+0000
أخبار سد النهضة الإثيوبي
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وحسب وكالة الأنباء السودانية، دعا الوزير إلى التأسيس لعملية تفاوضية سلسة وفعالة تحقق مصالح الشعوب. واستقبل الوزير، سفير مصر في الخرطوم، حسام عيسى، وذلك من أجل تحريك ملف التفاوض المتوقف منذ فترة. وأكد الوزير أن السودان يحتاج إلى تحريك الملف لأنه يتأثر سلبا من طول أمد التفاوض. وبحث اجتماع الوزير السوداني، والسفير المصري الخطوة الأثيوبية الأحادية بتوليد الكهرباء من سد النهضة.كشف محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري المصري، سبب تجمد مفاوضات سد النهضة، في الفترة الراهنة.ونقلت صحيفة الدستور المصرية، عن عبد العاطي حرص بلاده على التوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، مؤكدا أن المفاوضات مجمدة، في الوقت الحالي، بسبب التعنت الإثيوبي.وأشار الوزير المصري إلى أن ملف سد النهضة هو ملف بلاده بمؤسساتها المختلفة، وهو ما صرح به خلال الجلسة الحوارية الخاصة بقضايا المياه، التي عقدت السبت الماضي.
أخبار سد النهضة الإثيوبي
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أخبار سد النهضة الإثيوبي

وزير سوداني: نحتاج لتحريك ملف تفاوض سد النهضة المتوقف منذ فترة

08:05 GMT 01.03.2022
© AFP 2022 / EBRAHIM HAMIDالملئ الثاني في سد النهضة في إثيوبيا
الملئ الثاني في سد النهضة في إثيوبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2022
© AFP 2022 / EBRAHIM HAMID
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قال وزير الري والموارد المائية السوداني، عبد الرحمن منصور، إنه يجب التوصل لتفاهمات بين السودان ومصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة.
وحسب وكالة الأنباء السودانية، دعا الوزير إلى التأسيس لعملية تفاوضية سلسة وفعالة تحقق مصالح الشعوب.
واستقبل الوزير، سفير مصر في الخرطوم، حسام عيسى، وذلك من أجل تحريك ملف التفاوض المتوقف منذ فترة.
وأكد الوزير أن السودان يحتاج إلى تحريك الملف لأنه يتأثر سلبا من طول أمد التفاوض.
وبحث اجتماع الوزير السوداني، والسفير المصري الخطوة الأثيوبية الأحادية بتوليد الكهرباء من سد النهضة.
كشف محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري المصري، سبب تجمد مفاوضات سد النهضة، في الفترة الراهنة.
ونقلت صحيفة الدستور المصرية، عن عبد العاطي حرص بلاده على التوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، مؤكدا أن المفاوضات مجمدة، في الوقت الحالي، بسبب التعنت الإثيوبي.
وأشار الوزير المصري إلى أن ملف سد النهضة هو ملف بلاده بمؤسساتها المختلفة، وهو ما صرح به خلال الجلسة الحوارية الخاصة بقضايا المياه، التي عقدت السبت الماضي.
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