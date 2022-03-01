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"يوتيوب" يحظر "سبوتنيك" و"آر تي" في أوروبا
"يوتيوب" يحظر "سبوتنيك" و"آر تي" في أوروبا
أعلن "يوتيوب" في بيان عن حظر "سبوتنيك" و"آر تي" وجميع القنوات المتصلة بهما، في أوروبا. 01.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-01T08:25+0000
2022-03-01T08:42+0000
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وقالت شركة "Alphabet Inc" التابعة لشركة "غوغل"، والتي تدير "يوتيوب"، في بيان، "إن موقع يوتيوب يحظر القنوات المرتبطة بوسائل الإعلام الروسية "آر تي" و"سبوتنيك" في جميع أنحاء أوروبا بشكل فعال، نظرًا للوضع المستمر في أوكرانيا".من جهتها قالت رئيسة تحرير شبكة قنوات "آر تي" ووكالة "سبوتنيك" الروسيتين، مارغريتا سيمونيان، إنه لن يتم التخلي عن أي عامل لدى وسيلتي الإعلام الروسيتين بعد قرار المفوضية الأوربية.وتابعت: "نحن نعلم كيف نقوم بعملنا في ظروف الحظر، لقد كان هؤلاء (الغرب) المحبون للحرية يعدوننا لهذا لمدة ثماني سنوات".وكانت لجنة الرقابة الروسية "روسكوم نادزور"، أعلنت تقييد الوصول إلى منصة "فيسبوك" في روسيا اعتبارا من يوم الجمعة الـ25 من فبراير/ شباط، ردّا على حظر المنصة وسائل إعلام روسية، وفرضها قيودا على أخرى، وأوضحت أن هذه القيود تنتهك مبادئ التداول الحر للمعلومات والوصول إليها.
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"يوتيوب" يحظر "سبوتنيك" و"آر تي" في أوروبا

08:25 GMT 01.03.2022 (تم التحديث: 08:42 GMT 01.03.2022)
© REUTERS / Lucy Nicholsonتطبيق "يوتيوب"
تطبيق يوتيوب - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2022
© REUTERS / Lucy Nicholson
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أعلن "يوتيوب" في بيان عن حظر "سبوتنيك" و"آر تي" وجميع القنوات المتصلة بهما، في أوروبا.
وقالت شركة "Alphabet Inc" التابعة لشركة "غوغل"، والتي تدير "يوتيوب"، في بيان، "إن موقع يوتيوب يحظر القنوات المرتبطة بوسائل الإعلام الروسية "آر تي" و"سبوتنيك" في جميع أنحاء أوروبا بشكل فعال، نظرًا للوضع المستمر في أوكرانيا".
وفي وقت سابق، أكد مفوض الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أنه سيتم حظر بث "آر تي"، و"سبوتنيك" الروسيتين، في الاتحاد الأوروبي.
من جهتها قالت رئيسة تحرير شبكة قنوات "آر تي" ووكالة "سبوتنيك" الروسيتين، مارغريتا سيمونيان، إنه لن يتم التخلي عن أي عامل لدى وسيلتي الإعلام الروسيتين بعد قرار المفوضية الأوربية.
وتابعت: "نحن نعلم كيف نقوم بعملنا في ظروف الحظر، لقد كان هؤلاء (الغرب) المحبون للحرية يعدوننا لهذا لمدة ثماني سنوات".
وكانت لجنة الرقابة الروسية "روسكوم نادزور"، أعلنت تقييد الوصول إلى منصة "فيسبوك" في روسيا اعتبارا من يوم الجمعة الـ25 من فبراير/ شباط، ردّا على حظر المنصة وسائل إعلام روسية، وفرضها قيودا على أخرى، وأوضحت أن هذه القيود تنتهك مبادئ التداول الحر للمعلومات والوصول إليها.
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