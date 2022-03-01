https://arabic.sputniknews.com/20220301/-البنك-الأوروبي-للإنشاء-والتعمير-يقر-حزمة-عقوبات-على-روسيا-1059327577.html

"البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير" يقر حزمة عقوبات على روسيا

"البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير" يقر حزمة عقوبات على روسيا

قرر البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير تعليق وصول روسيا وبيلاروسيا إلى موارده المالية نهائيًا، ردا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ولكن يبقى القرار... 01.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-01T13:52+0000

2022-03-01T13:52+0000

2022-03-01T13:52+0000

روسيا

أخبار بيلاروسيا اليوم

اقتصاد

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وقالت المنظمة المالية الدولية في بيان إن "مجلس إدارة البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير وافق على مقترحات الإدارة، وحظر كل من روسيا وبيلاروسيا من الوصول إلى موارد البنك ردًا على إجراءاتهما في أوكرانيا". وجاء في البيان: "صوت مجلس الإدارة بالأغلبية لاتخاذ إجراءات صارمة ضد روسيا وبيلاروسيا، إذا وافق عليها محافظو البنك، فسيتم تعليق وصول روسيا وبيلاروسيا إلى الشؤون المالية للبنك بشكل دائم". كما جاء في البيان، أنه "سيكون أمام المحافظين 30 يومًا للتصويت على القرار، ويلزم ما لا يقل عن ثلثي أصوات المحافظين لإبرام أي قرارات".وبالتوازي مع ذلك، يدرس البنك، بالتعاون مع الشركاء، تقديم حزمة تمويل طارئة للبلديات التي واجهت تدفقاً للاجئين بعد بدء العملية العسكرية.وكان وزير المالية الفرنسي، برونو لي مير، قد صرح أن الاتحاد الأوروبي سيشن حربا اقتصادية ومالية شاملة على روسيا.وأعلنت الدول الغربية في نهاية الأسبوع الفائت عن فرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية بأوكرانيا. فمثلا، حظر الاتحاد الأوروبي رحلات الطائرات الروسية إلى بلدانه وفوق أراضيه.وبات معلوما أخيرا أن الاتحاد الأوروبي حظر عمليات تتعلق بإدارة أموال البنك المركزي الروسي.ولا يمكن لدول الاتحاد الأوروبي بموجب الحظر أن تُجري المعاملات المالية مع البنك المركزي الروسي إلا عندما يقتضي ذلك حفظ الاستقرار المالي. وتوعد جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بتجميد نصف أموال البنك المركزي الروسي المودعة في البنوك الأوروبية.

https://arabic.sputniknews.com/20220301/رئيس-الوزراء-الروسي-يشدد-على-أهمية-خلق-بدائل-للواردات-1059320705.html

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