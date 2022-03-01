https://arabic.sputniknews.com/20220301/-قناة-آر-تي-الناطقة-بالفرنسية-على-تيليغرام-تصبح-غير-متاحة-في-فرنسا-1059335973.html
قناة "آر تي" الناطقة بالفرنسية على "تيليغرام" تصبح غير متاحة في فرنسا
قناة "آر تي" الناطقة بالفرنسية على "تيليغرام" تصبح غير متاحة في فرنسا
بحسب بيان القناة: فإن قناة "آر تي" الناطقة بالفرنسية على "تيليغرام" والتي تضم أكثر من 50 ألف مشترك لم تعد متاحة في فرنسا. 01.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-01T16:20+0000
2022-03-01T16:20+0000
2022-03-01T16:20+0000
تغطية أحداث دونباس
روسيا
العالم
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في وقت سابق: حجب موقع "إنستغرام" جميع حسابات قناة "آر تي" في 27 دولة أوروبية.قررت "غوغل" على الفور حجب قنوات "يوتيوب" في أوروبا ذات الصلة بقناة "آر تي" ووكالة "سبوتنيك" "فيما يتعلق بالعملية الروسية الخاصة الجارية لنزع السلاح من أوكرانيا وإعادة الأمن والاستقرار إلى إقليم دونباس.وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس.ونوه بوتين إلى أن روسيا لا تريد احتلال أوكرانيا.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية توجه الضربات لمنشآت ووحدات عسكرية محددة، وإن ما من شيء يهدد المدنيين.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
قناة "آر تي" الناطقة بالفرنسية على "تيليغرام" تصبح غير متاحة في فرنسا
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بحسب بيان القناة: فإن قناة "آر تي" الناطقة بالفرنسية على "تيليغرام" والتي تضم أكثر من 50 ألف مشترك لم تعد متاحة في فرنسا.
في وقت سابق: حجب موقع "إنستغرام" جميع حسابات قناة "آر تي" في 27 دولة أوروبية.
قررت "غوغل" على الفور حجب قنوات "يوتيوب" في أوروبا ذات الصلة بقناة "آر تي" ووكالة "سبوتنيك" "فيما يتعلق بالعملية الروسية الخاصة الجارية لنزع السلاح من أوكرانيا وإعادة الأمن والاستقرار إلى إقليم دونباس.
وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس.
ونوه بوتين إلى أن روسيا لا تريد احتلال أوكرانيا.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية توجه الضربات لمنشآت ووحدات عسكرية محددة، وإن ما من شيء يهدد المدنيين.