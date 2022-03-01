عربي
لافروف: روسيا لا تقبل بوجود أسلحة نووية أمريكية في أوروبا وحان موعد عودتها إلى الوطن
Военнослужащие ВС РФ в автомобиле колонны военной техники в Армянске - سبوتنيك عربي, 1920
تغطية أحداث دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وأخبار اللاجئين من دونباس في روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220301/-ماذا-يميز-العملية-العسكرية-الروسية-بأوكرانيا-عن-الحملات-العسكرية-الغربية-1059309191.html
ماذا يميز العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا عن الحملات العسكرية الغربية؟
ماذا يميز العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا عن الحملات العسكرية الغربية؟
رصد خبراء عسكريون أمريكيون ما يميز العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عن العمليات العسكرية التي نفذتها الدول الغربية في دول أخرى. 01.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-01T09:32+0000
2022-03-01T09:32+0000
تغطية أحداث دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/01/1059304838_0:12:3599:2036_1920x0_80_0_0_22c5197413e28a935b1360f2aff19730.jpg
أولا، لم تسبقها ضربات جوية كتلك التي وجهها الطيران الحربي الغربي للعراق أو يوغسلافيا لفترة طويلة. ويرجع سبب ذلك إلى قدرة الجيش الروسي على إنجاز المهام المطروحة عليه في أسرع وقت من خلال توجيه الضربات الدقيقة لأهداف محددة وفقا لـ"ميليتري ووتش".ثانيا، لم تلجأ روسيا إلى استخدام أصناف السلاح والعتاد العسكري الأكثر تطورا . فمثلا، يكتفي الجيش الروسي باستخدام دبابات "تي- 72بي3" التي تضمن التفوق اللازم على القوات الأوكرانية، ولا يستخدم دبابات متطورة مثل "تي- 90إم" أو "تي- 80أو"، حسب "ميليتري ووتش".ثالثا، تتمسك القوات الروسية بالحذر الشديد لكيلا تصاب المنشآت المدنية والاقتصادية الأوكرانية بالأذى. ولو لم تتمسك القوات الروسية بالحذر لسارت أسرع.وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس إلى المحاكمة. ونوه إلى أن روسيا لا تريد احتلال أوكرانيا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/01/1059304838_435:0:3164:2047_1920x0_80_0_0_70d47f08f5d70abe4d5ad7dfa859a318.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري

ماذا يميز العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا عن الحملات العسكرية الغربية؟

09:32 GMT 01.03.2022
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الذهاب إلى بنك الصوررتل شاحنات للقوات المسلحة الترددية وطائرة هليكوبتر هجومية من طراز مي-24 تابعة للقوات الجوية الروسية في أرميانسك، 25 فبراير 2022
رتل شاحنات للقوات المسلحة الترددية وطائرة هليكوبتر هجومية من طراز مي-24 تابعة للقوات الجوية الروسية في أرميانسك، 25 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2022
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرGoogle news
رصد خبراء عسكريون أمريكيون ما يميز العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عن العمليات العسكرية التي نفذتها الدول الغربية في دول أخرى.
أولا، لم تسبقها ضربات جوية كتلك التي وجهها الطيران الحربي الغربي للعراق أو يوغسلافيا لفترة طويلة. ويرجع سبب ذلك إلى قدرة الجيش الروسي على إنجاز المهام المطروحة عليه في أسرع وقت من خلال توجيه الضربات الدقيقة لأهداف محددة وفقا لـ"ميليتري ووتش".
ثانيا، لم تلجأ روسيا إلى استخدام أصناف السلاح والعتاد العسكري الأكثر تطورا . فمثلا، يكتفي الجيش الروسي باستخدام دبابات "تي- 72بي3" التي تضمن التفوق اللازم على القوات الأوكرانية، ولا يستخدم دبابات متطورة مثل "تي- 90إم" أو "تي- 80أو"، حسب "ميليتري ووتش".
ثالثا، تتمسك القوات الروسية بالحذر الشديد لكيلا تصاب المنشآت المدنية والاقتصادية الأوكرانية بالأذى. ولو لم تتمسك القوات الروسية بالحذر لسارت أسرع.
وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس إلى المحاكمة. ونوه إلى أن روسيا لا تريد احتلال أوكرانيا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танки Т-72 народной милиции ДНР на дороге под Волновахой - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السادس للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس05:39 GMTЗаседание Совбеза ООН по Украине в Нью-Йорке - سبوتنيك عربيبث مباشر... مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا خاصا بشأن أزمة أوكرانياأمس, 20:22 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала