https://arabic.sputniknews.com/20220301/31-دولة-توافق-على-السحب-من-احتياطيات-النفط-الاستراتيجية-لتهدئة-الأسواق-1059338358.html

31 دولة توافق على السحب من احتياطيات النفط الاستراتيجية لتهدئة الأسواق

31 دولة توافق على السحب من احتياطيات النفط الاستراتيجية لتهدئة الأسواق

وافقت جميع الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية البالغ عددها 31 دولة على ضخ 60 مليون برميل من احتياطياتها الاستراتيجية، وذلك بهدف طمأنة الأسواق بأنه لن يكون... 01.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-01T17:14+0000

2022-03-01T17:14+0000

2022-03-01T17:14+0000

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أسعار النفط اليوم

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ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الثلاثاء بنحو 9% لتسجل أعلى مستوياتها منذ عام 2014، حيث بلغ خام "برنت" 106.5 دولار تقريبا للبرميل، وخام "نايمكس" 104.6 دولار للبرميل.واتخذ مجلس إدارة وكالة الطاقة الدولية القرار في اجتماع استثنائي لوزراء الطاقة برئاسة وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر جرانهولم، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتيد برس".من بين أعضاء المنظمة، أمريكا وكندا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا واليابان. تمتلك الدول الأعضاء مخزونا طارئا يبلغ 1.5 مليار برميل من النفط، وتشكل الكمية المفرج عنها 4% من المخزونات، أو ما يعادل مليوني برميل يوميا لمدة 30 يوما.وقال فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية: "الوضع في أسواق الطاقة خطير للغاية ويتطلب اهتمامنا الكامل. أمن الطاقة العالمي مهدد، ما يعرض الاقتصاد العالمي للخطر خلال مرحلة هشة من الانتعاش".تلعب روسيا دورا كبيرا في أسواق الطاقة العالمية كثالث أكبر منتج للنفط، وتشكل صادراتها البالغة 5 ملايين برميل يوميا من الخام نحو 12% من تجارة النفط العالمية، ويذهب 60% منها إلى أوروبا و20% إلى الصين.حتى الآن، لم تمنع العقوبات الأمريكية والأوروبية صادرات النفط أو الغاز وتضمنت استثناءات لمعاملات سداد النفط والغاز، حيث يتردد الغرب في تقييد صادرات الطاقة الروسية نظرا لضعف المعروض والذي يؤدي بالفعل إلى أسعار مرتفعة ويفاقم التضخم في الاقتصادات المتقدمة.إنها المرة الرابعة فقط في التاريخ التي تقرر فيها وكالة الطاقة الدولية سحبا منسقا منذ بدء تكوين الاحتياطيات في أعقاب الحظر النفطي العربي في عام 1974.في نوفمبر/ تشرين الثاني، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن ضخ 50 مليون برميل من النفط بالتنسيق مع الدول الأخرى المستوردة للطاقة، لكن هذا الإجراء لم يكن له سوى تأثير عابر على الأسعار التي واصلت الارتفاع.

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اقتصاد, روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا, أسعار النفط اليوم