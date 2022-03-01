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https://arabic.sputniknews.com/20220301/5-عادات-يومية-تضبط-موعد-ذهابك-للمرحاض-بالساعة-1059315578.html
5 عادات يومية تضبط موعد ذهابك للمرحاض بالساعة
5 عادات يومية تضبط موعد ذهابك للمرحاض بالساعة
يمكن تحديد وقت يومي لذهابك إلى المرحاض من خلال بعض النصائح البسيطة التي تساعدك على نسج علاقة صحية مع جهازك الهضمي. 01.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-01T10:57+0000
2022-03-01T10:57+0000
الصحة
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يعد الإمساك أحد أكثر الشكاوى شيوعا المتعلقة بالجهاز الهضمي. تشير التقديرات إلى أن 16 في المائة من البالغين و33 في المائة من البالغين فوق سن الستين يعانون من الإمساك، والذي يوصف بأنه أحد الأعراض التي تعبر عن تغيير في عادات الأمعاء، بحسب healthy.walla.1. تناول المزيد من الألياف الغذائيةيمكن أن تساعد الأطعمة التي تحتوي على ألياف غذائية غير قابلة للذوبان والتي تفرز من الجسم كما هي، دون أن تتحلل، على مرور الطعام عبر الجهاز الهضمي. أمثلة على هذه الأطعمة: خبز القمح الكامل والبقوليات والأرز الكامل والبقوليات والخضروات والفواكه.ولكن قبل تغيير نظامك الغذائي تماما، يجدر التأكيد على أن الانتقال إلى نظام غذائي غني بالألياف يجب أن يتم تدريجيا لتجنب الآثار الجانبية للانتفاخ والإمساك أيضا.2. اشرب المزيد من الماءيمكن أن تؤدي زيادة كمية الماء الذي تشربه مع تناول الألياف الغذائية إلى التخفيف بشكل كبير من الشعور بالإمساك.وجدت دراسة نشرت في "Hepatogastroenterology" أن امتصاص H2O يجعل الأمعاء تعمل بكفاءة أكبر وتجعلك تشعر بالراحة بسرعة أكبر.توصيات الخبراء بشأن كمية كافية من الشراب عادة ما تكون حوالي 6-8 أكواب من الماء يوميا للنساء، بينما للرجال 8-12 كوب من الماء هي الكمية الموصى بها.3. اذهب إلى المرحاض بعد العشاءقد تتفاجأ ولكن بغض النظر عن الوقت، سواء كان ذلك في الصباح قبل العمل أو في المساء في المنزل، يمكنك تدريب جسمك على تحديد مواعيد الإخراج من خلال الذهاب إلى الحمام بعد العشاء، وتحديدا بعد نصف ساعة من تناول الوجبة.السبب في ذلك هو أن تناول الطعام يحفز الانعكاس لدفع الطعام نحو القولون، مما يؤدي إلى الرغبة في التبرز، لذلك يُنصح بالذهاب بعد وجبات الطعام.4. تمرن بانتظاموجدت دراسة نشرت في المجلة الأمريكية لأمراض الجهاز الهضمي أن ممارسة الرياضة بشكل معتدل وزيادة تناول الألياف يقلل بشكل كبير من الإمساك لدى النساء.إذا كنت تجلس كثيرا أثناء النهار- حاول أن تقف وتمشي حتى لو كان ذلك في أروقة عملك. ينصح أكثر بنزهة في الهواء الطلق لمدة بضع دقائق. بالإضافة إلى ذلك، هناك تمارين مصممة لإرخاء عضلات الحوض التي يمكن أن تساعد في الإخراج مثل وضع الجنين وحتى القرفصاء.5. أضف البروبيوتيك (البكتيريا النافعة)إذا استمر وجود صعوبة في الإخراج لديك، سواء كان ذلك بسبب التوتر أو لأنك لا تشرب ما يكفي من الماء، فربما كنت بحاجة إلى إضافة البرقوق المجفف إلى نظامك الغذائي، وكذلك الأطعمة التي تحتوي على البروبيوتيك.
https://arabic.sputniknews.com/20210528/تقرير-يكشف-كمية-الألياف-التي-تحتاجها-الأمعاء-ومصدرها-النباتي--1049100002.html
https://arabic.sputniknews.com/20210211/من-بينها-شرب-الماء-3-وسائل-تحميك-من-الإمساك-1048086160.html
https://arabic.sputniknews.com/20210920/12-نوعا-من-الأطعمة-الغنية-بالبروبيوتيك-لتحسين-صحة-الأمعاء--1050199539.html
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الصحة

5 عادات يومية تضبط موعد ذهابك للمرحاض بالساعة

10:57 GMT 01.03.2022
© AFP 2022 / PHILIPPE LOPEZمرحاض
مرحاض - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2022
© AFP 2022 / PHILIPPE LOPEZ
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يمكن تحديد وقت يومي لذهابك إلى المرحاض من خلال بعض النصائح البسيطة التي تساعدك على نسج علاقة صحية مع جهازك الهضمي.
يعد الإمساك أحد أكثر الشكاوى شيوعا المتعلقة بالجهاز الهضمي. تشير التقديرات إلى أن 16 في المائة من البالغين و33 في المائة من البالغين فوق سن الستين يعانون من الإمساك، والذي يوصف بأنه أحد الأعراض التي تعبر عن تغيير في عادات الأمعاء، بحسب healthy.walla.
1. تناول المزيد من الألياف الغذائية
يمكن أن تساعد الأطعمة التي تحتوي على ألياف غذائية غير قابلة للذوبان والتي تفرز من الجسم كما هي، دون أن تتحلل، على مرور الطعام عبر الجهاز الهضمي. أمثلة على هذه الأطعمة: خبز القمح الكامل والبقوليات والأرز الكامل والبقوليات والخضروات والفواكه.
ولكن قبل تغيير نظامك الغذائي تماما، يجدر التأكيد على أن الانتقال إلى نظام غذائي غني بالألياف يجب أن يتم تدريجيا لتجنب الآثار الجانبية للانتفاخ والإمساك أيضا.
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2. اشرب المزيد من الماء
يمكن أن تؤدي زيادة كمية الماء الذي تشربه مع تناول الألياف الغذائية إلى التخفيف بشكل كبير من الشعور بالإمساك.
وجدت دراسة نشرت في "Hepatogastroenterology" أن امتصاص H2O يجعل الأمعاء تعمل بكفاءة أكبر وتجعلك تشعر بالراحة بسرعة أكبر.
توصيات الخبراء بشأن كمية كافية من الشراب عادة ما تكون حوالي 6-8 أكواب من الماء يوميا للنساء، بينما للرجال 8-12 كوب من الماء هي الكمية الموصى بها.
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3. اذهب إلى المرحاض بعد العشاء
قد تتفاجأ ولكن بغض النظر عن الوقت، سواء كان ذلك في الصباح قبل العمل أو في المساء في المنزل، يمكنك تدريب جسمك على تحديد مواعيد الإخراج من خلال الذهاب إلى الحمام بعد العشاء، وتحديدا بعد نصف ساعة من تناول الوجبة.
السبب في ذلك هو أن تناول الطعام يحفز الانعكاس لدفع الطعام نحو القولون، مما يؤدي إلى الرغبة في التبرز، لذلك يُنصح بالذهاب بعد وجبات الطعام.
4. تمرن بانتظام
وجدت دراسة نشرت في المجلة الأمريكية لأمراض الجهاز الهضمي أن ممارسة الرياضة بشكل معتدل وزيادة تناول الألياف يقلل بشكل كبير من الإمساك لدى النساء.
إذا كنت تجلس كثيرا أثناء النهار- حاول أن تقف وتمشي حتى لو كان ذلك في أروقة عملك. ينصح أكثر بنزهة في الهواء الطلق لمدة بضع دقائق. بالإضافة إلى ذلك، هناك تمارين مصممة لإرخاء عضلات الحوض التي يمكن أن تساعد في الإخراج مثل وضع الجنين وحتى القرفصاء.
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5. أضف البروبيوتيك (البكتيريا النافعة)
إذا استمر وجود صعوبة في الإخراج لديك، سواء كان ذلك بسبب التوتر أو لأنك لا تشرب ما يكفي من الماء، فربما كنت بحاجة إلى إضافة البرقوق المجفف إلى نظامك الغذائي، وكذلك الأطعمة التي تحتوي على البروبيوتيك.
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