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https://arabic.sputniknews.com/20220302/أسعار-الغاز-في-أوروبا-تسجل-رقما-قياسيا-1059362649.html
أسعار الغاز في أوروبا تسجل رقما قياسيا
أسعار الغاز في أوروبا تسجل رقما قياسيا
ارتفعت تكلفة العقود الآجلة للغاز في أوروبا، اليوم الأربعاء، بأكثر من 45% وللمرة الأولى منذ 22 ديسمبر/كانون الأول، وتجاوزت 2000 دولار لكل ألف متر مكعب، وفقًا... 02.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-02T11:51+0000
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كانت تكلفة العقود الآجلة لشهر أبريل/ نيسان على مؤشر TTF المركز الأوروبي الأكثر سيولة عند الافتتاح قريبة من 1500 دولار، ثم انخفضت الأسعار قليلاً، وبعد ذلك انتقلت إلى نمو ثابت. بلغ الحد الأقصى للسعر عند الساعة 10.52 بتوقيت موسكو 1710 دولارًا، وهو أعلى بنسبة 22.5% من سعر التسوية في اليوم السابق - 1396.5 دولار. تتقلب التكلفة في الدقائق الأخيرة في حدود 1665-1695 دولارًا.
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أسعار الغاز في أوروبا تسجل رقما قياسيا

11:51 GMT 02.03.2022
© Sputnikأسعار لغاز في أوروبا تسجل رقم قياسي
أسعار لغاز في أوروبا تسجل رقم قياسي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2022
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ارتفعت تكلفة العقود الآجلة للغاز في أوروبا، اليوم الأربعاء، بأكثر من 45% وللمرة الأولى منذ 22 ديسمبر/كانون الأول، وتجاوزت 2000 دولار لكل ألف متر مكعب، وفقًا لبورصة ICE فيوتشرز في لندن.
كانت تكلفة العقود الآجلة لشهر أبريل/ نيسان على مؤشر TTF المركز الأوروبي الأكثر سيولة عند الافتتاح قريبة من 1500 دولار، ثم انخفضت الأسعار قليلاً، وبعد ذلك انتقلت إلى نمو ثابت. بلغ الحد الأقصى للسعر عند الساعة 10.52 بتوقيت موسكو 1710 دولارًا، وهو أعلى بنسبة 22.5% من سعر التسوية في اليوم السابق - 1396.5 دولار. تتقلب التكلفة في الدقائق الأخيرة في حدود 1665-1695 دولارًا.
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