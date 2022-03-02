https://arabic.sputniknews.com/20220302/أطباء-السودان-210-إصابات-إبان-مليونية-28-فبراير-1059355843.html
"أطباء السودان": 210 إصابات إبان مليونية 28 فبراير
"أطباء السودان": 210 إصابات إبان مليونية 28 فبراير
أفادت لجنة أطباء السودان المركزية بوقوع 210 إصابات خلال مليونية 28 فبراير/ شباط الجاري. 02.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-02T09:46+0000
2022-03-02T09:46+0000
2022-03-02T09:46+0000
أخبار السودان اليوم
العالم العربي
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نقلت صحيفة "الانتباهة" السودانية عن اللجنة، أنها رصدت 210 حالة إصابة في المجمل تم حصرها حتى الآن إبان مليونية 28 فبراير".وأوضحت اللجنة أن من بين الإصابات 3 حالات إصابة في الرأس نتيجة الضرب المبرح بالهراوات من قبل القوات النظامية وبينها حالتان أدت إصابتهما إلى حدوث نزيف دماغي، إحداهما غير مستقرة وفي العناية المكثفة.وفي وقت سابق، أعلنت لجان المقاومة في السودان، طرح إعلانها السياسي "ميثاق سلطة الشعب" للتوقيع عليه، مؤكدة أن هدفه الأساسي هو "إسقاط الانقلاب العسكري ووضع أطر لفترة انتقالية جديدة في مجال الحكم والاقتصاد والسياسة الداخلية والخارجية".ونص الميثاق، الذي نشرته وسائل إعلام سودانية، على "سحب جميع القوات السودانية المشاركة في حرب اليمن وضمان عدم مشاركة أي قوات سودانية في عمليات قتالية خارج الحدود دون موافقة البرلمان".واشترط للتوقيع على المسودة "عدم المشاركة في النظام السابق حتى سقوطه او تأييد ومشاركة سلطة ما سماه انقلاب 25 أكتوبر".ونص الميثاق أيضا على أن "السودان دولة وطنية ديمقراطية تقوم فيها الحقوق والواجبات على أساس المواطنة، دون تمييز بسبب العرق أو الدين أو الثقافة أوالجنس أو اللون، أو النوع أو الوضع الاجتماعي، أو الاقتصادي أو الرأي السياسي أو الإعاقة أوالانتمـاء الجهوي".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, العالم العربي
"أطباء السودان": 210 إصابات إبان مليونية 28 فبراير
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أفادت لجنة أطباء السودان المركزية بوقوع 210 إصابات خلال مليونية 28 فبراير/ شباط الجاري.
نقلت صحيفة "الانتباهة"
السودانية عن اللجنة، أنها رصدت 210 حالة إصابة في المجمل تم حصرها حتى الآن إبان مليونية 28 فبراير".
وأوضحت اللجنة أن من بين الإصابات 3 حالات إصابة في الرأس نتيجة الضرب المبرح بالهراوات من قبل القوات النظامية وبينها حالتان أدت إصابتهما إلى حدوث نزيف دماغي، إحداهما غير مستقرة وفي العناية المكثفة.
وتابعت اللجنة في بيانها أن هناك "حالتي إصابة بالرصاص الحي، و25 حالة إصابة بطلق ناري متناثر يرجح أنه خرطوش، و27 حالة إصابة بقنبلة صوتية و3 حالات دهس وحالتا طعن بسكين، ومن المجمل أيضا 20 حالة إصابة بعبوات الغاز المسيل للدموع في الرأس وحالتا إصابة في العين إحداهما طفل".
وفي وقت سابق، أعلنت لجان المقاومة في السودان، طرح إعلانها السياسي "ميثاق سلطة الشعب" للتوقيع عليه، مؤكدة أن هدفه الأساسي هو "إسقاط الانقلاب العسكري ووضع أطر لفترة انتقالية جديدة في مجال الحكم والاقتصاد والسياسة الداخلية والخارجية".
ونص الميثاق، الذي نشرته وسائل إعلام سودانية، على "سحب جميع القوات السودانية المشاركة في حرب اليمن وضمان عدم مشاركة أي قوات سودانية في عمليات قتالية خارج الحدود دون موافقة البرلمان".
واشترط للتوقيع على المسودة "عدم المشاركة في النظام السابق حتى سقوطه او تأييد ومشاركة سلطة ما سماه انقلاب 25 أكتوبر".
ونص الميثاق أيضا على أن "السودان دولة وطنية ديمقراطية تقوم فيها الحقوق والواجبات على أساس المواطنة، دون تمييز بسبب العرق أو الدين أو الثقافة أوالجنس أو اللون، أو النوع أو الوضع الاجتماعي، أو الاقتصادي أو الرأي السياسي أو الإعاقة أوالانتمـاء الجهوي".