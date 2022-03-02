https://arabic.sputniknews.com/20220302/أمريكا-تخطط-لإعلان-حظرا-جويا-على-تحليق-الطائرات-الروسية-في-أجوائها-1059344669.html
أمريكا تخطط لإعلان حظرا جويا على تحليق الطائرات الروسية في أجوائها
أمريكا تخطط لإعلان حظرا جويا على تحليق الطائرات الروسية في أجوائها
ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، اليوم الأربعاء، إنه من المتوقع أن تحظر إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الطائرات الروسية من المجال الجوي الأمريكي. 02.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-02T00:51+0000
2022-03-02T00:51+0000
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تغطية أحداث دونباس
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واشنطن - سبوتنيك. وقالت الصحفية نقلاً عن مصادر مطلعة، إن الأمر من المتوقع أن يصدر في غضون الـ 24 ساعة القادمة وسينطبق على جميع الطائرات المملوكة والمُشغلة لروسيا.وفي وقت سابق اليوم، اضطرت طائرة ركاب روسية كانت متجهة إلى جزيرة ماديرا البرتغالية، إلى العودة بعد إعلان إغلاق المجال الجوي الأوروبي أمام الطيران الروسي.وكان من المفترض أن تنقل هذه الطائرة التابعة لخطوط الأورال الجوية، مجموعة من السياح الروس إلى الوطن.وأغلقت ألمانيا وبلجيكا وإيطاليا وفرنسا ولوكسمبورغ مجالها الجوي أمام شركات الطيران الروسية ردا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.وانضمت هذه الدول بذلك إلى بولندا وجمهورية التشيك وإستونيا وبلغاريا وفنلندا والدنمارك وألمانيا ومولدافيا وبريطانيا.وفي وقت سابق، أعلنت روسيا عن إغلاق مجالها الجوي أمام طائرات الدول التي قيدت حركة طيرانها المدني في أجوائها.وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس.
https://arabic.sputniknews.com/20220301/مصر-تؤكد-حيادية-قناة-السويس-بعد-تقارير-عن-طلب-أمريكا-إغلاقها-أمام-روسيا-1059343279.html
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الولايات المتحدة الأمريكية
أمريكا تخطط لإعلان حظرا جويا على تحليق الطائرات الروسية في أجوائها
00:51 GMT 02.03.2022 (تم التحديث: 01:15 GMT 02.03.2022) تابعنا عبر
ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، اليوم الأربعاء، إنه من المتوقع أن تحظر إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الطائرات الروسية من المجال الجوي الأمريكي.
واشنطن - سبوتنيك
. وقالت الصحفية نقلاً عن مصادر مطلعة، إن الأمر من المتوقع أن يصدر في غضون الـ 24 ساعة القادمة وسينطبق على جميع الطائرات المملوكة والمُشغلة لروسيا.
وفي وقت سابق اليوم، اضطرت طائرة ركاب روسية كانت متجهة إلى جزيرة ماديرا البرتغالية، إلى العودة بعد إعلان إغلاق المجال الجوي الأوروبي أمام الطيران الروسي.
وكان من المفترض أن تنقل هذه الطائرة التابعة لخطوط الأورال الجوية، مجموعة من السياح الروس إلى الوطن.
وأغلقت ألمانيا وبلجيكا وإيطاليا وفرنسا ولوكسمبورغ مجالها الجوي أمام شركات الطيران الروسية ردا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وانضمت هذه الدول بذلك إلى بولندا وجمهورية التشيك وإستونيا وبلغاريا وفنلندا والدنمارك وألمانيا ومولدافيا وبريطانيا.
وفي وقت سابق، أعلنت روسيا عن إغلاق مجالها الجوي أمام طائرات الدول التي قيدت حركة طيرانها المدني في أجوائها.
وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية
تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس.