https://arabic.sputniknews.com/20220302/أوكرانيا-تغلق-الملاحة-في-المنطقة-الشمالية-الغربية-من-البحر-الأسود--1059354261.html
أوكرانيا تغلق الملاحة في المنطقة الشمالية الغربية من البحر الأسود
أوكرانيا تغلق الملاحة في المنطقة الشمالية الغربية من البحر الأسود
أغلقت القوات البحرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية الملاحة في المنطقة الشمالية الغربية من البحر الأسود، حسبما ذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة... 02.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-02T09:07+0000
2022-03-02T09:07+0000
2022-03-02T09:07+0000
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وقالت هيئة الأركان العامة على فيسبوك: "من أجل ضمان سلامة الملاحة المدنية، أغلقت القوات البحرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية الملاحة في المنطقة الشمالية الغربية من البحر الأسود".حذرت وزارة البنية التحتية الأوكرانية، الثلاثاء، من أن البلاد تعد وثائق لمنع السفن الروسية من دخول المياه الإقليمية للبلاد والموانئ، فضلا عن حظر السفن الأوكرانية من دخول الموانئ الروسية.في وقت سابق، اتخذت المملكة المتحدة وكندا قرار فرض حظر على دخول السفن الروسية إلى موانئها فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
أوكرانيا تغلق الملاحة في المنطقة الشمالية الغربية من البحر الأسود
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أغلقت القوات البحرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية الملاحة في المنطقة الشمالية الغربية من البحر الأسود، حسبما ذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وقالت هيئة الأركان العامة على فيسبوك: "من أجل ضمان سلامة الملاحة المدنية، أغلقت القوات البحرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية الملاحة في المنطقة الشمالية الغربية من البحر الأسود".
حذرت وزارة البنية التحتية الأوكرانية، الثلاثاء، من أن البلاد تعد وثائق لمنع السفن الروسية من دخول المياه الإقليمية للبلاد والموانئ، فضلا عن حظر السفن الأوكرانية من دخول الموانئ الروسية.
في وقت سابق، اتخذت المملكة المتحدة وكندا قرار فرض حظر على دخول السفن الروسية إلى موانئها فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا.