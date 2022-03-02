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أوكرانيا تغلق الملاحة في المنطقة الشمالية الغربية من البحر الأسود
أوكرانيا تغلق الملاحة في المنطقة الشمالية الغربية من البحر الأسود
أغلقت القوات البحرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية الملاحة في المنطقة الشمالية الغربية من البحر الأسود، حسبما ذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة... 02.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-02T09:07+0000
2022-03-02T09:07+0000
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وقالت هيئة الأركان العامة على فيسبوك: "من أجل ضمان سلامة الملاحة المدنية، أغلقت القوات البحرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية الملاحة في المنطقة الشمالية الغربية من البحر الأسود".حذرت وزارة البنية التحتية الأوكرانية، الثلاثاء، من أن البلاد تعد وثائق لمنع السفن الروسية من دخول المياه الإقليمية للبلاد والموانئ، فضلا عن حظر السفن الأوكرانية من دخول الموانئ الروسية.في وقت سابق، اتخذت المملكة المتحدة وكندا قرار فرض حظر على دخول السفن الروسية إلى موانئها فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا.
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أخبار أوكرانيا

أوكرانيا تغلق الملاحة في المنطقة الشمالية الغربية من البحر الأسود

09:07 GMT 02.03.2022
© REUTERS / RUSSIAN DEFENCE MINISTRYالمدمرة البريطانية "ديفيندر" التابعة للبحرية الملكية البريطانية تعبر مياه البحر الأسود، روسيا 23 يونيو 2021
المدمرة البريطانية ديفيندر التابعة للبحرية الملكية البريطانية تعبر مياه البحر الأسود، روسيا 23 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2022
© REUTERS / RUSSIAN DEFENCE MINISTRY
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أغلقت القوات البحرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية الملاحة في المنطقة الشمالية الغربية من البحر الأسود، حسبما ذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وقالت هيئة الأركان العامة على فيسبوك: "من أجل ضمان سلامة الملاحة المدنية، أغلقت القوات البحرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية الملاحة في المنطقة الشمالية الغربية من البحر الأسود".
حذرت وزارة البنية التحتية الأوكرانية، الثلاثاء، من أن البلاد تعد وثائق لمنع السفن الروسية من دخول المياه الإقليمية للبلاد والموانئ، فضلا عن حظر السفن الأوكرانية من دخول الموانئ الروسية.
في وقت سابق، اتخذت المملكة المتحدة وكندا قرار فرض حظر على دخول السفن الروسية إلى موانئها فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا.
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