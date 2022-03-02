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https://arabic.sputniknews.com/20220302/إسبانيا-ترسل-أسلحة-هجومية-إلى-أوكرانيا-1059352797.html
إسبانيا ترسل أسلحة هجومية إلى أوكرانيا
إسبانيا ترسل أسلحة هجومية إلى أوكرانيا
أعلن رئيس وزراء المملكة بيدرو سانشيز، متحدثا في مجلس النواب أن السلطات الإسبانية قررت تزويد أوكرانيا بأسلحة هجومية. 02.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-02T08:36+0000
2022-03-02T08:36+0000
إسبانيا
أخبار أوكرانيا
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وقال رئيس الوزراء: "إسبانيا ستزود المقاومة الأوكرانية بالمواد العسكرية الهجومية".وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس.ونوه بوتين إلى أن روسيا لا تريد احتلال أوكرانيا.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية توجه الضربات لمنشآت ووحدات عسكرية محددة، وأن ما من شيء يهدد المدنيين.
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إسبانيا, أخبار أوكرانيا

إسبانيا ترسل أسلحة هجومية إلى أوكرانيا

08:36 GMT 02.03.2022
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevskiy / الذهاب إلى بنك الصورقوات الجيش الروسي في مدينة أرميناسك على حدود روسيا و أوكرانيا، 26 فبراير 2022
قوات الجيش الروسي في مدينة أرميناسك على حدود روسيا و أوكرانيا، 26 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2022
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevskiy
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أعلن رئيس وزراء المملكة بيدرو سانشيز، متحدثا في مجلس النواب أن السلطات الإسبانية قررت تزويد أوكرانيا بأسلحة هجومية.
وقال رئيس الوزراء: "إسبانيا ستزود المقاومة الأوكرانية بالمواد العسكرية الهجومية".
وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس.
ونوه بوتين إلى أن روسيا لا تريد احتلال أوكرانيا.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية توجه الضربات لمنشآت ووحدات عسكرية محددة، وأن ما من شيء يهدد المدنيين.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السابع للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس05:01 GMT
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