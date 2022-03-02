https://arabic.sputniknews.com/20220302/إسرائيل-ترسل-تحذيرا-لمواطنيها-في-بيلاروسيا-1059383314.html
إسرائيل ترسل تحذيرا لمواطنيها في بيلاروسيا
إسرائيل ترسل تحذيرا لمواطنيها في بيلاروسيا
بعثت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، برسالة تحذير لمواطنيها في بيلاروسيا. 02.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-02T23:15+0000
2022-03-02T23:15+0000
2022-03-02T23:18+0000
أخبار بيلاروسيا اليوم
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وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، أن خارجية بلادها والسفارة الإسرائيلية في عاصمة بيلاروسيا، مينسك، قد دعت المواطنين الإسرائيليين إلى الامتناع عن الوصول إلى الحدود الجنوبية للبلاد.وناشدت وزارة الخارجية الإسرائيلية مواطنيها في بيلاروسيا ضرورة التسجيل في السفارة الإسرائيلية في مينسك، وعلى موقع وزارة الخارجية نفسها، من خلال ملء استمارة معينة على هذا الموقع الإلكتروني.وفي سياق متصل، كان السفير الأوكراني لدى إسرائيل، يفغيني كورنيتشوك، قد أكد أن أي شخص يحمل جواز سفر أوكراني بإمكانه المساعدة في الحرب الدائرة ضد روسيا، وأوكرانيا تساعده على القيام بهذا الأمر، وبلاده تعترف بهؤلاء كمواطنين أوكرانيين، مشيرا إلى أنه لا يمكنه تحديد عدد هؤلاء، الذين شاركوا، حتى الآن، في الحرب مع بلاده ضد روسيا.ويذكر أن أوكرانيا قد تقدمت بطلب المساعدة من إسرائيل، بدعوى أنها تعيش "كارثة إنسانية"، فيما أوضح السفير الأوكراني في تل أبيب أن إسرائيل طردت عشرات اللاجئين بدلا من منحهم مكانا للجوء، في وقت توجهت السفارة الأوكرانية في تل أبيب إلى الإسرائيليين للقتال ضد القوات الروسية.وقالت السفارة في بيان "إذا كنتم على استعداد للدفاع عن سيادة أوكرانيا، رجاء إرسال رسالة إلينا".
https://arabic.sputniknews.com/20220301/لوكاشينكو-المحادثات-الروسية-الأوكرانية-في-بيلاروسيا-تلهم-الثقة-في-أن-الأعمال-القتالية-قد-تتوقف-1059313365.html
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أخبار بيلاروسيا اليوم
إسرائيل ترسل تحذيرا لمواطنيها في بيلاروسيا
23:15 GMT 02.03.2022 (تم التحديث: 23:18 GMT 02.03.2022) تابعنا عبر
بعثت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، برسالة تحذير لمواطنيها في بيلاروسيا.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، أن خارجية بلادها والسفارة الإسرائيلية في عاصمة بيلاروسيا، مينسك، قد دعت المواطنين الإسرائيليين إلى الامتناع عن الوصول إلى الحدود الجنوبية للبلاد.
وناشدت وزارة الخارجية الإسرائيلية مواطنيها في بيلاروسيا ضرورة التسجيل في السفارة الإسرائيلية في مينسك، وعلى موقع وزارة الخارجية نفسها، من خلال ملء استمارة معينة على هذا الموقع الإلكتروني.
وفي سياق متصل، كان السفير الأوكراني لدى إسرائيل، يفغيني كورنيتشوك، قد أكد أن أي شخص يحمل جواز سفر أوكراني بإمكانه المساعدة في الحرب الدائرة ضد روسيا، وأوكرانيا تساعده على القيام بهذا الأمر، وبلاده تعترف بهؤلاء كمواطنين أوكرانيين، مشيرا إلى أنه لا يمكنه تحديد عدد هؤلاء، الذين شاركوا، حتى الآن، في الحرب مع بلاده ضد روسيا.
ويذكر أن أوكرانيا قد تقدمت بطلب المساعدة من إسرائيل، بدعوى أنها تعيش "كارثة إنسانية"، فيما أوضح السفير الأوكراني في تل أبيب أن إسرائيل طردت عشرات اللاجئين بدلا من منحهم مكانا للجوء، في وقت توجهت السفارة الأوكرانية في تل أبيب إلى الإسرائيليين للقتال ضد القوات الروسية.
وقالت السفارة في بيان "إذا كنتم على استعداد للدفاع عن سيادة أوكرانيا، رجاء إرسال رسالة إلينا".