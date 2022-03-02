https://arabic.sputniknews.com/20220302/إصابة-30-شخصا-بتصادم-قطاري-ترام-شمالي-ألمانيا-1059377134.html
إصابة 30 شخصا بتصادم قطاري ترام شمالي ألمانيا
إصابة 30 شخصا بتصادم قطاري ترام شمالي ألمانيا
أصيب 30 شخصا على الأقل، بينهم 4 في حالة خطيرة جراء تصادم قطاري ترام في مدينة روستوك، شمالي ألمانيا. 02.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-02T15:46+0000
2022-03-02T15:46+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وأفادت إذاعة "أوستسي فيلله" المحلية، اليوم الأربعاء، بأن حادث خطير وقع بين قطارين ترام في مدينة روستوك، شمالي ألمانيا، وتم تسجيل 30 إصابة على الأقل بينهم 4 في حالة خطيرة، فيما هرعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين.يذكر أنه في 14 فبراير/شباط الماضي، لقى شخص مصرعه وأصيب 30 آخرين في حادث تصادم قطارين للركاب، جنوبي مدينة ميونخ، وأوضحت الشرطة حينها أن الحادث وقع على طريق ميونيخ- بيشل.وفي 20 كانون الأول/ ديسمبر، أصيب 8 أشخاص في حادث تصادم سيارة تقل جنودا أميركيين، بشاحنة في ولاية بافاريا، جنوب شرقي ألمانيا.وذكرت الإذاعة البافارية "بي أر"، أن 8 أشخاص نقلوا إلى المشفى بعد حادث سيارة تحمل جنود أمريكيين، وشاحنة في ولاية بافاريا، وبحسب الإذاعة، فإن شاحنة اصطدمت بسيارات تابعة للقوات الأميركية، وأصيب 8 أشخاص، بينهم جنود أمريكيون.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
إصابة 30 شخصا بتصادم قطاري ترام شمالي ألمانيا
15:46 GMT 02.03.2022 (تم التحديث: 15:47 GMT 02.03.2022) تابعنا عبر
أصيب 30 شخصا على الأقل، بينهم 4 في حالة خطيرة جراء تصادم قطاري ترام في مدينة روستوك، شمالي ألمانيا.
القاهرة - سبوتنيك
. وأفادت إذاعة "أوستسي فيلله" المحلية، اليوم الأربعاء، بأن حادث خطير وقع بين قطارين ترام في مدينة روستوك، شمالي ألمانيا، وتم تسجيل 30 إصابة على الأقل بينهم 4 في حالة خطيرة، فيما هرعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين.
يذكر أنه في 14 فبراير/شباط الماضي، لقى شخص مصرعه وأصيب 30 آخرين في حادث تصادم قطارين للركاب، جنوبي مدينة ميونخ، وأوضحت الشرطة حينها أن الحادث وقع على طريق ميونيخ- بيشل.
وفي 20 كانون الأول/ ديسمبر، أصيب 8 أشخاص في حادث تصادم سيارة تقل جنودا أميركيين، بشاحنة في ولاية بافاريا، جنوب شرقي ألمانيا.
وذكرت الإذاعة البافارية "بي أر"، أن 8 أشخاص نقلوا إلى المشفى بعد حادث سيارة تحمل جنود أمريكيين، وشاحنة في ولاية بافاريا، وبحسب الإذاعة، فإن شاحنة اصطدمت بسيارات تابعة للقوات الأميركية، وأصيب 8 أشخاص، بينهم جنود أمريكيون.