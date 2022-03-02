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Военнослужащие ВС РФ в автомобиле колонны военной техники в Армянске - سبوتنيك عربي, 1920
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https://arabic.sputniknews.com/20220302/إعلام-أمريكا-تحث-إسرائيل-على-اتخاذ-موقف-أكثر-وضوحا-من-مسألة-أوكرانيا-1059382881.html
إعلام: أمريكا تحث إسرائيل على اتخاذ موقف أكثر وضوحا من مسألة أوكرانيا
إعلام: أمريكا تحث إسرائيل على اتخاذ موقف أكثر وضوحا من مسألة أوكرانيا
حث مسؤولون أمريكيون إسرائيل على اتخاذ موقف أكثر وضوحا من العملية العسكرية التي تشنها روسيا في جنوب شرق أوكرانيا منذ أواخر الشهر الماضي. 02.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-02T23:10+0000
2022-03-02T23:13+0000
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أخبار أوكرانيا
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ونقل موقع "أكسيوز" عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن ذلك جرى بشكل سري.وقال مسؤول رفيع في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الولايات المتحدة تتفهم "مصالح إسرائيل المتعلقة بروسيا في سوريا".وأضاف أنه بعد أن شنت روسيا عملية عسكرية خاصة في جنوب شرق أوكرانيا "حث مسؤولون أمريكيون إسرائيل على اتخاذ موقف واضح وأن تصبح في الجانب الصحيح من القضية".وتابع المسؤول الأمريكي: "أخبر الإسرائيليين أن هذه لحظة صواب وخطأ".من جانبه ذكر مسؤول إسرائيلي أن الولايات المتحدة لم تضغط على إسرائيل بشدة، ولكن حثت وعبرت عن توقعاتها بأن إسرائيل ستتخذ موقفا أخلاقيا.يأتي ذلك في ظل استمرار العملية العسكرية الخاصة التي تقودها روسيا في في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، رسميا، دعم روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.وأكد بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وعلى مدار الأيام الماضية، تبنت الدول الغربية حزمة عقوبات اقتصادية صارمة ضد روسيا، في محاولة للضغط على موسكو لوقف العملية العسكرية التي شنتها في أوكرانيا.فيما بدأت دول عديدة بإجلاء رعاياها من أوكرانيا عبر دول الجوار مثل بولندا وهنغاريا ورومانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220302/سفير-أوكرانيا-في-تل-أبيب-يكشف-حقيقة-مشاركة-جنود-إسرائيليين-في-الحرب-إلى-جانب-بلاده-1059375834.html
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أخبار أوكرانيا

إعلام: أمريكا تحث إسرائيل على اتخاذ موقف أكثر وضوحا من مسألة أوكرانيا

23:10 GMT 02.03.2022 (تم التحديث: 23:13 GMT 02.03.2022)
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الوضع بالقرب من ماريوبول - دبابة أوكرانية مدمرة، أوكرانيا 28 فيراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2022
© Sputnik . Ivan Rodionov
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حث مسؤولون أمريكيون إسرائيل على اتخاذ موقف أكثر وضوحا من العملية العسكرية التي تشنها روسيا في جنوب شرق أوكرانيا منذ أواخر الشهر الماضي.
ونقل موقع "أكسيوز" عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن ذلك جرى بشكل سري.
وقال مسؤول رفيع في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الولايات المتحدة تتفهم "مصالح إسرائيل المتعلقة بروسيا في سوريا".
وأضاف أنه بعد أن شنت روسيا عملية عسكرية خاصة في جنوب شرق أوكرانيا "حث مسؤولون أمريكيون إسرائيل على اتخاذ موقف واضح وأن تصبح في الجانب الصحيح من القضية".
قوات الناتو على حدود روسيا - قوات الجيش النرويجي ترسل معداتها العسكرية إلى ليتوانيا، 27 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2022
تغطية أحداث دونباس
سفير أوكرانيا في تل أبيب يكشف حقيقة مشاركة جنود إسرائيليين في الحرب إلى جانب بلاده
15:23 GMT
وتابع المسؤول الأمريكي: "أخبر الإسرائيليين أن هذه لحظة صواب وخطأ".
من جانبه ذكر مسؤول إسرائيلي أن الولايات المتحدة لم تضغط على إسرائيل بشدة، ولكن حثت وعبرت عن توقعاتها بأن إسرائيل ستتخذ موقفا أخلاقيا.
يأتي ذلك في ظل استمرار العملية العسكرية الخاصة التي تقودها روسيا في في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، رسميا، دعم روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.
وأكد بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وعلى مدار الأيام الماضية، تبنت الدول الغربية حزمة عقوبات اقتصادية صارمة ضد روسيا، في محاولة للضغط على موسكو لوقف العملية العسكرية التي شنتها في أوكرانيا.
فيما بدأت دول عديدة بإجلاء رعاياها من أوكرانيا عبر دول الجوار مثل بولندا وهنغاريا ورومانيا.
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