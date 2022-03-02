https://arabic.sputniknews.com/20220302/إعلام-إسرائيل-تدرس-إقامة-مستشفى-ميداني-في-أوكرانيا-1059383173.html

إعلام: إسرائيل تدرس إقامة مستشفى ميداني في أوكرانيا

إعلام: إسرائيل تدرس إقامة مستشفى ميداني في أوكرانيا

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، بأن الحكومة الإسرائيلية تدرس إقامة مستشفى ميداني في أوكرانيا. 02.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-02T23:14+0000

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وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، قد جدد طلبه إلى إسرائيل بتقديم مساعدات عاجلة، بما فيها مساعدات عسكرية.وأكدت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن إسرائيل ستشرع، فعليا، في إقامة هذه المستشفى الميدانية الأسبوع المقبل؛ وكان زيلينسكي قد أجرى اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت هو الثاني منذ بدء العملية العسكرية الروسية.وقال مكتب بينيت وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "تحدث رئيس الوزراء منذ وقت وجيز مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي عقب محادثتهما يوم الجمعة الماضي، حيث اتفقا على الحفاظ على الاتصال المستمر"، دون أي تفاصيل إضافية.ومساء أمس الثلاثاء، أقر السفير الأوكراني لدى تل أبيب يفغيني كورنيتشوك بأن زيلنسكي طلب من بينيت خلال اتصال جرى يوم الجمعة الماضي، بتزويد أوكرانيا بالسلاح.وقال كورنيتشوك خلال مؤتمر صحفي عقده بمدينة تل أبيب: "نحن بحاجة إلى أسلحة دفاعية. لن أتمكن من الخوض أكثر من ذلك فيما يتعلق بنوعية وعدد الأسلحة التي نحتاجها. نأمل أن تتصرف إسرائيل مثل بقية العالم وتساعدنا بالسلاح أيضا".وفي وقت سابق، كانت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية قد نقلت عن مسؤولين أمنيين في إسرائيل، أن بينيت رفض الانصياع لمطالب زيلنسكي بشأن الأسلحة وقال إن مساعدات بلاده إلى كييف ستقتصر على الجانب الإنساني.وأمس الثلاثاء، وصلت 3 طائرات إسرائيلية محملة بمساعدات إنسانية تزن 100 طن إلى العاصمة البولندية وارسو، لنقلها لاحقا إلى أوكرانيا عبر الشاحنات، بحسب إعلام إسرائيلي.

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